Chi tiết Toyota Yaris Cross 2024, thêm tùy chọn động cơ hybrid

Bắt đầu với những nâng cấp về mặt vận hành, Toyota Yaris Cross 2024 bản Hybrid 130 được trang bị động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên kết hợp với mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng hợp là 130 mã lực và mô-men xoắn cực đại 185 Nm. Động cơ mới cung cấp khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong vòng trong 10,7 giây (nhanh hơn 0,4 giây so với phiên bản cũ). Tùy chọn Hybrid 115 có công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Toyota tuyên bố rằng công nghệ hybrid sạc điện là “yếu tố quyết định số một” đối với những người mua Yaris Cross và đó là lý do tại sao hãng không cung cấp các phiên bản B-SUV chỉ có động cơ đốt trong thuần túy ở Châu Âu. Bên ngoài, mẫu xe SUV Toyota Yaris Cross 2024 vẫn giữ nguyên diện mạo của phiên bản tiền nhiệm, nhưng được bổ sung tùy chọn màu ngoại thất Xanh Juniper mới. Phiên bản Premiere Edition cao cấp nổi bật với màu Urban Khaki độc quyền, kết hợp với các điểm nhấn mang phong cách thể thao và bộ la-zăng hợp kim 18 inch mới. Cả hai phiên bản Premiere Edition và GR Sport đều được trang bị động cơ Hybrid 130, trong đó phiên bản GR Sport có thiết lập khung gầm thể thao hơn nhờ sự hỗ trợ của bộ phận Gazoo Racing. Nội thất của Yaris Cross 2024 sở hữu hàng loạt tính năng, công nghệ hiện đại hàng đầu phân khúc. Tùy thuộc vào phiên bản, xe được trang bị đồng hồ kỹ thuật số 7 inch hoặc 12,3 inch, đi kèm màn hình cảm ứng thông tin giải trí 9 inch hoặc 10,4 inch. Ngoài ra, mẫu SUV Nhật Bản cũng được cung cấp hệ thống đa phương tiện Toyota Smart Connect, hỗ trợ cập nhật qua mạng và kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay. Giống như Yaris hatchback , bản nâng cấp của Yaris Cross được bổ sung Chìa khóa kỹ thuật số thông minh với khả năng điều khiển từ xa. Các kỹ sư của Toyota ưu tiên giảm thiểu tiếng ồn và độ rung để nâng cao sự thoải mái tổng thể cho người ngồi trên Yaris Cross. Đặc biệt, họ đã bổ sung thêm một bộ giảm chấn động trên giá đỡ động cơ bên trái, một bộ cộng hưởng trên ống nạp, lớp cách nhiệt ba lớp đặt phía sau bảng điều khiển và một lớp nỉ bổ sung trên bộ giảm thanh trên nắp ca-pô. Hơn nữa, kính chắn gió và cửa sổ bên dày hơn được sử dụng để giảm bớt âm thanh và rung động không mong muốn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bộ an toàn Toyota T-Mate là tiêu chuẩn trên dòng Yaris Cross cũng đã được cải tiến với các tính năng mới. Phần cứng được nâng cấp với camera mới và radar quét xa hơn và rộng hơn trước. Những bổ sung mới trong bộ ADAS bao gồm Hệ thống cảnh báo trước va chạm, Giảm tốc độ, Hỗ trợ lái xe chủ động, Hỗ trợ thoát ra an toàn và Hệ thống nhắc nhở ghế sau, trong khi Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng mượt mà và nhanh hơn trước. Việc đặt trước Yaris Cross 2024 theo hình thức trực tuyến sẽ bắt đầu vào cuối tháng này tại thị trường châu Âu. Thông tin chi tiết về giá xe Toyota Yaris Cross 2024 sẽ được tiết lộ gần ngày ra mắt. Video: Xem cho tiết Toyota Yaris Cross 2024 Hybrid 130.

