Tesla Model Y Juniper 2025 ra mắt Trung Quốc, từ 863 triệu đồng

Tesla Model Y Juniper 2025 mới được mong đợi từ lâu đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc, sớm hơn cả thị trường Hoa Kỳ. Chiếc SUV mới sẽ bắt đầu giao hàng vào tháng 3/2025 với 2 mức trang bị. Mức giá xe Tesla Model Y Juniper dao động từ 263.500 - 303.500 nhân dân tệ (35.950 - 41.400 đô la), tương đương 863 triệu đến 995 triệu đồng. Tesla Model Y đã trở thành mẫu xe bán chạy nhất tại Trung Quốc vào năm 2023 (và trên toàn thế giới). Tuy nhiên, trong 11 tháng đầu năm 2024, mẫu xe này đã trở thành á quân, để mất vị trí đầu bảng vào tay mẫu xe sedan BYD Qin Plus. Vì vậy, Tesla đã vội vã tung ra một biến thể mới của mẫu xe bán chạy nhất của mình tại Trung Quốc.Tesla Model Y Juniper chạy điện áp dụng thiết kế đầu xe mới nhất với cụm đèn chạy LED mỏng gợi nhớ đến Cybertruck. Đèn pha của mẫu xe mới nằm trên cản trước. Những điều chỉnh này ở phía trước giúp tăng hệ số cản của Tesla Model Y mới lên 0,22 Cd. Mẫu xe crossover chính thống Tesla trước đây có hệ số cản là 0,23 Cd. Độ cản thấp hơn có nghĩa là phạm vi hoạt động xa hơn và chuyến đi êm hơn. Tesla Model Y Juniper vẫn giữ nguyên hình dạng thân xe giọt nước đặc trưng. Ở phía sau, xe sử dụng cụm đèn hậu đơn và cánh gió đuôi vịt. Xe cũng được bổ sung thêm cản sau thể thao hơn. Các tính năng khác của ngoại thất xe bao gồm thiết kế bánh xe mới (19 inch và 20 inch), tay nắm cửa phẳng và lớp sơn màu xanh mới. Kích thước của Tesla Model Y Juniper bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 4797/1920/1624 mm với chiều dài cơ sở là 2890 mm. Xe dài hơn 47 mm và mỏng hơn 1 mm. Bên trong, Model Y Juniper phù hợp với Tesla Model 3 mới. Nó vẫn giữ nguyên phong cách tối giản với màn hình cảm ứng 15 inch chạy bằng AMD Ryzen. Chiếc SUV mới không có cụm đồng hồ, một điểm yếu thường thấy ở Tesla. Thay vào đó, màn hình trung tâm tích hợp thông tin liên quan về tốc độ, số, ADAS, v.v. của xe. Không có nút bấm nào ở đường hầm trung tâm. Thay vào đó, nó có một tấm sạc không dây và các ngăn ẩn. Điều thú vị là Model Y mới sử dụng ghế ngồi được cải tiến. Ghế sau được kéo dài thêm 15 mm. Hơn nữa, tựa đầu được mở rộng thêm 17 mm. Hàng ghế thứ hai được nâng cấp với chức năng chỉnh điện bằng một nút bấm. Model Y mới cũng có cửa sổ trời phủ lớp mạ bạc và 16 loa. Chi tiết mới thú vị của Model Y mới là cần đèn báo rẽ gắn trên cột lái. Trước đây, Model Y không có yếu tố này. Điều đáng nói là Model Y mới sử dụng phần cứng hỗ trợ lái xe AI4 mới nhất của Tesla. Dự kiến hệ thống FSD của Tesla sẽ được triển khai tại Trung Quốc trong năm nay. Tesla Model Y Juniper cung cấp các biến thể RWD và 4WD tại Trung Quốc. Cả hai đều dựa trên kiến trúc 400V. Mẫu xe cơ bản có một động cơ điện duy nhất ở trục sau cho công suất 220 kW (295 mã lực), thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km là 5,9 giây. Bộ pin LFP 62,5 kWh do CATL sản xuất cung cấp năng lượng cho động cơ điện đó. Do đó, chiếc xe mới có thể di chuyển tới 593 km trong điều kiện CLTC. Phạm vi hoạt động của Model Y cơ bản được tăng thêm 39 km, nhờ mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn 1,1 kWh/100 km là 11,9 kWh/100 km. Phiên bản 4WD của Tesla Model Y Juniper có động cơ điện 194 kW (260 mã lực) ở trục sau kết hợp với động cơ 137 kW (184 mã lực) ở phía trước. Tổng công suất đầu ra của chiếc crossover điện này đạt 331 kW (444 mã lực). Hệ truyền động này được cung cấp năng lượng bởi pin NMC ba thành phần 78,4 kWh của LG. Model Y Juniper 4WD có thể tăng tốc lên 100 km/h trong 4,3 giây. Phạm vi hoạt động của xe đạt 719 km CLTC (tăng 31 km so với Model Y cũ), nhờ mức tiêu thụ năng lượng là 13,4 kWh/100km. Video: Giới thiệu Tesla Model Y Juniper 2025 mới.

