Tận thấy Porsche Panamera 2025 từ 6,42 tỷ vừa ra mắt Việt Nam

Porsche Panamera thế hệ thứ 3 vừa chính thức được ra mắt tại Việt Nam với 7 phiên bản gồm 2 phiên bản sử dụng động cơ đốt trong và 5 phiên bản sử dụng động cơ lai điện e-Hybrid. Tại nước ta, Porsche Panamera 2025 mới có giá bán từ 6,42 tỷ đồng. Về kích thước, Porsche Panamera 2025 tại Việt Nam có số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.052 x 1.938 x 1.422 mm. So với thế hệ trước, số đo chiều dài của xe đã tăng nhẹ 3 mm. Về thiết kế, Porsche Panamera 2025 không có nhiều thay đổi lớn so với thế hệ cũ. Theo đó, Porsche Panamera thế hệ thứ 3 sẽ được trang bị tiêu chuẩn đèn pha LED ma trận và khách hàng cũng có thể nâng cấp lên đèn chiếu sáng HD Matrix LED cao cấp hơn, với độ phân giải cao, có hơn 32.000 pixel cho mỗi đèn pha cho tầm chiếu sáng xa tới 600 mét. Tiếp đến là cản trước được làm vuông, mạnh mẽ hơn, đồng các hốc lấy gió cũng được làm lớn hơn. Khu vực khoang giữa có thể đóng/mở chủ động tuỳ thuộc vào điều kiện vận hành. Theo Porsche Việt Nam, Panamera 2025 được cung cấp 7 tùy chọn mâm hoàn toàn mới so với thế hệ cũ. Đáng chú ý, khách hàng có thể cá nhân hóa rất nhiều chi tiết trên Panamera mới như cách Rolls-Royce đang làm với các sản phẩm của mình, từ màu sơn, họa tiết trên la zăng, tạo hình nhiều mảng miếng trên thân xe,... Di chuyển ra phía sau, Porsche Panamera 2025 có đèn hậu được làm mới với dải đèn LED kép bắt mắt hơn. Cánh gió phía sau có thể đóng/mở chủ động hoặc nâng/hạ qua màn hình trung tâm xe. Bên trong cabin, Porsche Panamera 2025 được thiết kế theo hướng tối giản nhưng không kém phần hiện đại, sang trọng. Bệ trung tâm đã lược bỏ hầu hết các phím vật lý. Cần số cũng được chuyển lên vị trí bên phải vô-lăng giúp việc điều chuyển số dễ dàng thuận tiện hơn. Porsche Panamera 2025 được trang bị màn hình sau vô-lăng kích thước 12,6 inch và có thiết kế cong tương tự Porsche Taycan hay Porsche Cayene mới. Màn hình trung tâm 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay không dây đi kèm dàn âm thanh tùy chọn Burmester 3D có giá 460,6 triệu đồng. Vô lăng xe bọc da, được trang bị tùy chọn gói vận hành thể thao Sport Chrono với núm chuyển chế độ lái. Với gói Sport Chrono giá 108,5 triệu đồng xe có thêm chế độ lái Sport Plus. Porsche Panamera 2025 có thêm một tuỳ chọn màn hình kỹ thuật số 10,9 inch cho người ngồi kế bên, cung cấp các các thông số của xe, phục vụ giải trí hay bản đồ. Ở hàng ghế sau, Porsche Panamera 2025 còn được trang bị tiêu chuẩn một màn hình cảm ứng riêng để điều khiển hệ thống làm mát cũng như xem bản đồ hoặc điều khiển media. Điểm nâng cấp đáng chú ý không thể không nhắc đến trên Porsche Panamera 2025 là hệ thống giảm xóc mới tên Porsche Active Ride. Hệ thống này bao gồm bộ giảm xóc chủ động tích hợp một bơm thủy lực hoạt động bằng điện, có thể điều chỉnh lưu lượng bên trong bộ giảm chấn lên đến 13 lần mỗi giây. Tính năng này mang đến sự ổn định thân xe tốt hơn và giúp người ngồi xe cảm nhận rõ ràng được sự êm ái của xe khi vận hành qua những đoạn đường xấu hoặc giúp xe bám đường tốt hơn khi chạy ở tốc độ cao hoặc những đoạn đường cua gấp. Điều thú vị là hệ thống trên có thể hoạt động tốt tới nỗi Porsche tuyên bố Panamera 2025 không cần lò xo giảm xóc để mang lại cảm giác lái thoải mái khi vận hành. Chưa hết, hãng cho biết khoảng sáng gầm xe có thể nâng tối đa 55mm, qua đó mang lại độ tiện lợi như xe SUV. Để vận hành được Porsche Active Ride, Porsche Panamera e-Hybrid sẽ phải sử dụng nguồn điện 400V từ pin nên đây chính là lý do mà chỉ có Porsche Panamera e-Hybrid mới có thể trang bị tuỳ chọn này. Về truyền động, Porsche Panamera 2025 tiêu chuẩn trong bài được trang bị động cơ 2.9L V6, tăng áp kép cho công suất 353 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h của bản tiêu chuẩn là 5 giây. Vieo: Giới thiệu Porsche Panamera 2025 tại Việt Nam.

