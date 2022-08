Tận thấy Bugatti Chiron Super Sport "Le Diamant Blanc" độc nhất thế giới

Mới đây, chiếc Bugatti Chiron Super Sport bản Le Diamant Blanc đã được bàn giao tới tay khách hàng tại Beverly Hills (Mỹ) sau hơn một năm chờ đợi. Đây là chiếc Chiron Super Sport được Bugatti sản xuất dựa trên các yêu cầu đặc biệt của chủ xe và kết hợp nhiều chi tiết được lấy cảm hứng từ huyền thoại EB 110 Super Sport. Siêu xe Bugatti Chiron Super Sport "Le Diamant Blanc" trong tiếng Pháp có nghĩa là "Viên kim cương trắng". Tên gọi này đến từ màu sơn Glacier White đặc biệt của chiếc xe. Ngoài nước sơn “hàng thửa” mẫu hypercar còn được trang bị bộ mâm Nocturne và cụm phanh gốm màu đỏ nổi bật. Khoang cabin của Bugatti Chiron Super Sport "Le Diamant Blanc" được hoàn thiện bởi các chất liệu cao cấp. Bộ ghế da màu trắng Blanc kết hợp Beluga Black, tạo điểm nhấn bằng những đường may tương phản hình quả trám. Bugatti Chiron Super Sport "Le Diamant Blanc" sở hữu khối động cơ W16 dung tích 8.0L, công suất tối đa 1.600 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 440 km/h. Phiên bản Bugatti Chiron Super Sport tăng tốc nhanh hơn 7% so với Chiron tiêu chuẩn. Xe chỉ mất 5,8 giây để tăng tốc 0-200 km/h và tăng lên 300 km/h trong 12,1 giây. Tốc độ tối đa giới hạn điện tử 440 km/h giống Super Sport 300+. Trên Bugatti Chiron Super Sport, hệ thống treo được tinh chỉnh với giảm chấn cứng hơn 7%, giúp xe vận hành êm ái hơn. Lốp chuyên dụng Michelin Pilot Sport Cup 2 được sử dụng nhằm đảm bảo xe vận hành an toàn với dải tốc trên 400 km/h. Tương tự nhiều phiên bản đặc biệt khác, Bugatti Chiron Super Sport chỉ được sản xuát với số lượng 60 chiếc toàn cầu. Mức giá xe Bugatti Chiron Super Sport khởi điểm được công bố khoảng 3,9 triệu USD. Những chiếc xe đầu tiên đã được Bugatti bàn giao từ tháng 4/2022. Video: Giới thiệu siêu xe Chiron Super Sport - "LE CADEAU".

