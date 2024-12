Cận cảnh Audi A6 2025 bán tại Việt Nam, từ 2,3 tỷ đồng

Thời gian qua, thương hiệu Audi đã liên tục giới thiệu các mẫu xe mới ở thị trường Việt Nam. Sau Q3, Q7 và Q8, đến lượt Audi A6 phiên bản mới trình làng. Tại Việt Nam, Audi A6 2025 mới có 1 phiên bản là S line 40 TFSI với giá bán khởi điểm 2,299 tỷ đồng. Xe sẽ tiếp tục cạnh tranh với những đối thủ như Mercedes-Benz E-Class và BMW 5-Series. Dự kiến về Việt Nam vào tháng 1/2025, mẫu xe sedan hạng sang Audi A6 2025 sở hữu gói ngoại thất S line thể thao, lấy cảm hứng thiết kế từ các mẫu xe hiệu suất cao RS. So với phiên bản cũ, xe đã được cải tiến ở một số khu vực ngoại thất như lưới tản nhiệt khung đơn Singleframe với họa tiết tổ ong và các chi tiết viền chrome độc quyền. Bên cạnh đó là khe gió được trang trí bằng các chi tiết ốp màu đen nhám Matte Black và xám Platinum Gray trên cản trước. Tất cả những chi tiết này làm nổi bật khí chất khỏe khoắn mà gói S line mang đến. Tiếp theo đó là cụm đèn trước với công nghệ luồng sáng Matrix LED tiêu chuẩn, đi kèm đèn viền ban ngày đặc trưng. Cụm đèn này cung cấp khả năng chiếu sáng chính xác cùng độ phân giải cao, đồng thời giảm đáng kể độ chói sáng cho xe đi ngược chiều hoặc xe đi phía trước. Ngoài ra, Audi A6 còn được bổ sung bộ mâm 19 inch với thiết kế 5 chấu kép mới thay cho loại 18 inch cũ. Bề mặt mâm được hoàn thiện màu xám Graphite Gray. Theo hãng Audi, bộ vành này giúp cải thiện tính khí động học của xe, tối ưu tiêu thụ nhiên liệu cũng như giảm tạp âm vọng vào khoang nội thất. Phần đuôi của Audi A6 đi kèm dải chrome kết nối giữa hai cụm đèn hậu LED, hỗ trợ hiệu ứng đồ họa đèn báo rẽ độc đáo. Nhờ gói S line, xe có thêm cản sau và khuếch tán gió mới. Cản sau được trang trí bằng những chi tiết hình lục giác tối màu, tương đồng với lưới tản nhiệt và khe gió phía trước. Logo "S line" ở hai bên thân xe là điểm nhấn còn lại của khu vực ngoại thất. Trong lần ra mắt này, Audi A6 S line 40 TFSI sẽ được trang bị 8 màu sơn, bao gồm: đen Brilliant Black, đen Mythos Black, trắng Glacier White, xanh Firmament Blue, bạc Florett Silver, đỏ Grenadine Red, xám Chronos Gray và xám Daytona Gray. Tương tự ngoại thất, nội thất của Audi A6 S line 40 TFSI thế hệ mới đã được nâng cấp với bảng đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit Plus tiêu chuẩn. Bảng đồng hồ có kích thước 12,3 inch này được bổ sung nhiều tính năng mới, cung cấp giao diện hiển thị linh hoạt và rõ ràng về các hệ thống trên xe một cách trực quan nhất. Thêm vào đó là vô lăng bọc da với thiết kế 3 chấu mới, màn hình thông tin giải trí MMI Touch Response 10,1 inch cùng màn hình phụ trợ 8,6 inch để chỉnh các tính năng của hệ thống điều hòa 4 vùng và các tính năng tiện nghi khác. Khu vực bảng điều khiển trung tâm có khuynh hướng nghiêng về bên trái kết hợp cùng các phím chức năng được hoàn thiện bằng chất liệu đen bóng. Những trang bị đáng chú ý khác của xe gồm có hàng ghế trước chỉnh điện, ghế lái nhớ vị trí, đi kèm hỗ trợ tựa lưng 4 chiều, hệ thống đèn viền nội thất, kết nối Bluetooth, kết nối điện thoại thông minh Apple Carplay/Android Auto, cổng sạc USB cho 2 hàng ghế, hệ thống âm thanh Audi,... Nằm bên dưới nắp ca-pô của Audi A6 S line 40 TFSI là động cơ xăng tăng áp, cho công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Đặc biệt hơn, động cơ này đã được bổ sung công nghệ mild-hybrid (MHEV), giúp tối ưu khả năng vận hành ở nhiều dải vòng tua khác nhau nhưng vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu ở mức trung bình 6,5 lít/100 km. Kết hợp với động cơ này là hộp số 7 cấp S tronic cùng hệ dẫn động cầu trước. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 246 km/h. Cùng với đó là lẫy chuyển số sau vô lăng và hệ thống tùy chọn chế độ lái Audi Drive Select. Cuối cùng là những tính năng an toàn như túi khí rèm, hệ thống kiểm soát hành trình với chức năng giới hạn tốc độ, hệ thống hỗ trợ đỗ xe với màn hình hiển thị 360°, camera 360°, cảnh báo lệch làn đường,… Những tính năng này đã giúp Audi A6 đạt chứng nhận 5 sao an toàn của tổ chức Euro NCAP. Video: Chi tiết Audi A6 sedan S line 40 TFSI 2025 mới.

