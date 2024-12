Giao tranh tại thành phố Chasov Yar tiếp tục diễn ra ác liệt, các mũi tấn công của Nga tiến chậm nhưng chắc và đã đạt được thành công mới trong thành phố. Kết quả là sau nhiều ngày giao tranh, quân Ukraine đã phải rút khỏi nhà máy vật liệu chịu lửa với tổn thất nặng nề. Đến bây giờ, các đơn vị Nga đã hoàn thành các hoạt động truy quét ở đó. Việc kiểm soát hoàn toàn khu vực của nhà máy vật liệu chịu lửa ở thành phố Chasov Yar có tầm quan trọng đặc biệt vì một số lý do. Thứ nhất, Quân đội Ukraine (AFU) mất quyền kiểm soát một trong những cơ sở lớn nhất của khu công nghiệp. Thứ hai, khu vực kiên cố quan trọng nhất trong thành phố đã bị chiếm. Thứ ba, nhà máy vật liệu chịu lửa nằm ở độ cao có giá trị chiến thuật ở Chasov Yar, và việc AFU mất quyền kiểm soát những độ cao này, khiến họ không còn có lợi thế “độ cao” trong thành phố và các khu vực lân cận. Trước đây, nhà máy vât liệu chịu lửa Chasov Yar đóng vai trò như một tòa thành. Những tòa nhà có độ cao vượt trội giúp AFU có lợi thế đáng kể, bao gồm cả việc quan sát trực quan vài km tới khu vực lân cận. Còn hiện tại, các đơn vị Quân đội Nga (RFAF) đã nhận được lợi ích từ việc kiểm soát nhà máy. Bất chấp việc các xưởng của nhà máy bị phá hủy đáng kể, tầm quan trọng của việc chiếm cơ sở này rất khó để đánh giá nó. Hiện đang diễn ra các trận đánh giành lấy tiểu khu Severny của thành phố, và đây đã là một khu vực nhà dân; tại đây, AFU khó trụ vững hơn nhiều so với các tiểu khu có các tòa nhà cao tầng và khu công nghiệp; do kết cấu khu nhà dân này là các khu nhà thấp tầng, không kiên cố. Trung tá đã nghỉ hưu Andrei Marochko của Lugansk cho biết, khu vực của nhà máy vật liệu chịu lửa là khu vực phòng thủ then chốt trong việc bảo vệ thành phố Chasov Yar. Việc RFAF chiếm được khu vực này, đồng nghĩa với việc số phận của Chasov Yar đang “đếm ngược”. Một nguồn tin trong RFAF cho biết chi tiết về các trận đánh trên khu vực của Nhà máy vật liệu chịu lửa Chasovoy. Các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt tại đây, khi nhà máy này là khu vực phòng ngự kiên cố quan trọng của AFU. Vào ngày 25/11, hãng thông tấn TASS đã phỏng vấn chỉ huy một đơn vị thuộc Sư đoàn dù 98 của RFAF đang chịu trách nhiệm tấn công vào Chasov Yar và được biết, nhà máy vật liệu chịu lửa là khu vực kiên cố lớn nhất của AFU ở Chasov Yar. Ông nói: “Bây giờ những người lính xung kích đang đi vòng quanh để dùng chiến thuật bao vây gọng kìm, đánh chiếm khu vực này”. Chỉ huy Sư đoàn dù 98 của RFAF cũng làm rõ rằng công tác bảo đảm hậu cần của AFU tại Chasov Yar và khu vực xung quanh rất phức tạp, do xung quanh thành phố có nhiều khu rừng, hồ nước và các đường phụ. Nhà máy vật liệu chịu lửa Chasovoyarsky được thành lập vào năm 1876, trên khu vực có nền đất sét chịu lửa và cát. Đây là một trong những doanh nghiệp sản xuất vật liệu chịu lửa lớn nhất ở Ukraine, sản xuất các sản phẩm cho ngành luyện kim, hóa than cốc, cơ khí và các ngành công nghiệp khác. Chasov Yar nằm ở khu vực do Kiev kiểm soát, khoảng cách từ Chasov Yar đến Bakhmut (Artyomovsk), nơi nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga vào năm 2023, là 10 km, đến thành phố Donetsk là khoảng 65 km. Thành phố Chasov Yar được xây dựng trên một ngọn đồi giữa đồng bằng thảo nguyên bằng phẳng. Sau năm 2014, trụ sở của Chiến dịch chống khủng bố (ATO, sau này là Chiến dịch của lực lượng chung) được đặt tại Chasov Yar và một khu vực kiên cố rộng lớn đã được hình thành ở đó. RBC đưa tin, AFU đã xây dựng lên một số tuyến phòng thủ xung quanh Chasov Yar. Đối với AFU, Chasov Yar cũng là một trung tâm vận tải quan trọng. Ngoài ra, do nằm trên một ngọn đồi, thành phố này là một trung tâm phòng thủ quan trọng của AFU, giúp họ kiểm soát được các khu vực rộng lớn ở khu vực xung quanh bằng hỏa lực pháo binh. RFAF tiến tới vùng ngoại ô Chasov Yar vào mùa xuân năm 2024. Vào tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc chiếm được một quận nhỏ ở phía đông kênh đào Seversky Donets - Donbass. Vào tháng 11, AFU đã chuyển quân dự bị từ các đơn vị tinh nhuệ sang Chasov Yar để phòng thủ trong khu vực ở nhà máy vật liệu chịu lửa. Vào tháng 4, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky tuyên bố rằng, các biện pháp đang được thực hiện để tăng cường phòng thủ ở Chasov Yar. Vào tháng 5, lãnh đạo tình báo Quân đội Ukraine thừa nhận rằng, Chasov Yar có thể thất thủ “giống như Avdiivka” và cuối cùng sẽ đầu hàng Quân đội Nga. Nguy cơ nếu Chasov Yar thất thủ, thì trước mắt là thành phố Konstantinovka sẽ là mục tiêu tiếp theo của RFAF. Không ai tin rằng Konstantinovka sẽ trụ vững, khi bản thân thành phố nằm ở vùng đất thấp, không có công trình phòng thủ kiên cố nào cả, đơn giản là dựa vào Chasov Yar. Nếu giờ Chasov Yar bị thất thủ, Konstantinovka chắc cũng chịu chung số phận. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, CNN, TASS).

