Bugatti Chiron “made in Việt Nam” đổi diện mạo, ngày càng xịn sò

Mới đây, chiếc Bugatti Chiron tự chế của nhóm NHẾT TV đã xuất hiện với một diện mạo mới khác lạ, “một chín một mười” với hàng thật. Không còn màu “áo” xanh dương/đen đặc trưng, siêu xe “made in Việt Nam” được hoàn thiện với màu sơn trắng hoàn toàn mới. Các chi tiết ngoại thất của Bugatti Chiron độc nhất Việt Nam cũng được hoàn thiện tỉ mỉ hơn như hốc gió, viền cửa, đuôi gió, cụm đèn LED trước/sau. Thêm vào đó là bộ mâm mới được lấy ý tưởng từ chiếc Bugatti Chiron hàng thật. Gương chiếu hậu của Toyota đã được bỏ đi và thay bằng gương mới xịn xò hơn. Không chỉ có ngoại thất, nội thất của Bugatti Chiron made in Việt Nam cũng được “nâng cấp”. Vô lăng lấy từ xe Toyota tích hợp còi và công tắc xi-nhan. Sau vô lăng là cụm đồng hồ được tạo hình tỉ mỉ giống như trên xe Chiron thật. Trong khi đó, phía bên dưới có bàn đạp côn, phanh và ga giống xe thật. Ngoài ra, chiếc xe cũng được trang bị cả ghế chỉnh điện. Cung cấp sức mạnh cho chiếc Bugatti Chiron tự chế này là động cơ 1.6L lấy từ Toyota Corolla đời 1998. Yêu cầu ban đầu cho sản phẩm này chỉ dừng ở mức lăn bánh được nên nhóm bạn trẻ không quá chú trọng đến vấn đề sức mạnh. Xe dùng hệ dẫn động cầu sau. Chi phí hoàn thiện Bugatti Chiron “made in Việt Nam” lên tới khoảng 600 triệu đồng. Với con số hơn nửa tỷ đồng, nhiều người đánh giá nhóm bạn trẻ này đang làm những điều vô bổ và hết sức tốn kém... Tuy nhiên với lòng đam mê và sự ủng hộ từ gia đình cũng như cộng đồng mạng, NHẾT TV vẫn tiếp tục theo đuổi các dự án của mình. Trong tương lai, nhóm bạn trẻ tới từ Quảng Ninh cũng có thể cho “ra mắt” thêm một số siêu phẩm khác như Pagani Huayra, Ferrari LaFerrari hay Koenigsegg Jesko. Video: Bugatti Chiron tự chế đã hoàn thành sơn trắng ngọc trai.

Mới đây, chiếc Bugatti Chiron tự chế của nhóm NHẾT TV đã xuất hiện với một diện mạo mới khác lạ, “một chín một mười” với hàng thật. Không còn màu “áo” xanh dương/đen đặc trưng, siêu xe “made in Việt Nam” được hoàn thiện với màu sơn trắng hoàn toàn mới. Các chi tiết ngoại thất của Bugatti Chiron độc nhất Việt Nam cũng được hoàn thiện tỉ mỉ hơn như hốc gió, viền cửa, đuôi gió, cụm đèn LED trước/sau. Thêm vào đó là bộ mâm mới được lấy ý tưởng từ chiếc Bugatti Chiron hàng thật. Gương chiếu hậu của Toyota đã được bỏ đi và thay bằng gương mới xịn xò hơn. Không chỉ có ngoại thất, nội thất của Bugatti Chiron made in Việt Nam cũng được “nâng cấp”. Vô lăng lấy từ xe Toyota tích hợp còi và công tắc xi-nhan. Sau vô lăng là cụm đồng hồ được tạo hình tỉ mỉ giống như trên xe Chiron thật. Trong khi đó, phía bên dưới có bàn đạp côn, phanh và ga giống xe thật. Ngoài ra, chiếc xe cũng được trang bị cả ghế chỉnh điện. Cung cấp sức mạnh cho chiếc Bugatti Chiron tự chế này là động cơ 1.6L lấy từ Toyota Corolla đời 1998. Yêu cầu ban đầu cho sản phẩm này chỉ dừng ở mức lăn bánh được nên nhóm bạn trẻ không quá chú trọng đến vấn đề sức mạnh. Xe dùng hệ dẫn động cầu sau. Chi phí hoàn thiện Bugatti Chiron “made in Việt Nam” lên tới khoảng 600 triệu đồng. Với con số hơn nửa tỷ đồng, nhiều người đánh giá nhóm bạn trẻ này đang làm những điều vô bổ và hết sức tốn kém... Tuy nhiên với lòng đam mê và sự ủng hộ từ gia đình cũng như cộng đồng mạng, NHẾT TV vẫn tiếp tục theo đuổi các dự án của mình. Trong tương lai, nhóm bạn trẻ tới từ Quảng Ninh cũng có thể cho “ra mắt” thêm một số siêu phẩm khác như Pagani Huayra, Ferrari LaFerrari hay Koenigsegg Jesko. Video: Bugatti Chiron tự chế đã hoàn thành sơn trắng ngọc trai.