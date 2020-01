Tại sao xe điện hạng sang Mercedes-Benz vẫn "ế chỏng chơ"?

Tháng trước, hãng xe sang Đức đã ra thông báo hoãn kế hoạch ra mắt xe điện Mercedes-Benz EQC tại thị trường Mỹ thêm một năm nữa. Lý do được đưa ra là nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường châu Âu. Tuyên bố này khá bất thường bởi hãng xe Đức đã công bố giá xe Mercedes-Benz EQC tại thị trường Mỹ một tháng trước khi diễn ra triển lãm xe LA Auto Show 2019 (22/11-1/12). Hóa ra, nhu cầu thị trường châu Âu không cao, nếu không muốn nói quá thấp. Tờ Die Welt của Đức cho biết hãng xe sang Mercedes-Benz chỉ bán được vỏn vẹn 55 chiếc EQC trong tháng 11/2019. Sẽ là dễ hiểu nếu 55 là doanh số EQC trong tháng đầu tiên bán ra thị trường. Vấn đề ở chỗ, EQC đã được bán từ mùa hè năm ngoái. Die Welt đề nghị Mercedes-Benz cung cấp số liệu bán hàng nhưng bị từ chối. Không chịu từ bỏ, Die Welt đã liên hệ với Cơ quan Vận tải Liên bang Đức (KBA) để hỏi số liệu. Hóa ra, Mercedes-Benz chỉ bán được 55 chiếc EQC trong tháng 11/2019. Con số này đã bao gồm 19 chiếc AMG Line.Doanh số Mercedes-Benz EQC cực thấp nếu so với đối thủ Audi (192 chiếc e-tron). Mẫu xe điện của Audi đoạt doanh số 478 chiếc trong tháng đầu tiên bán ra thị trường (3/2019), theo số liệu của KBA. Cũng theo KBA, doanh số thị trường ôtô điện của Đức trong 11 tháng đầu năm 2019 đạt 57.533 chiếc, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số toàn thị trường ôtô nước này đạt 3,6 triệu xe cùng thời kỳ. Video: Màn giới thiếu xe điện Mercedes-Benz EQC mới.

