Mercedes-Benz GLC 300 mới hơn 2,5 tỷ "cháy hàng" tại Việt Nam

Cách đây khoảng 1 tuần, vào ngày 23/12/2019, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã chính thức giới thiệu mẫu GLC 300 2020 tới công chúng trong nước theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Lô xe Mercedes-Benz GLC 300 đầu tiên được MBV đưa về với số lượng 200 chiếc. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, gần như toàn bộ số xe kể trên đã được bán hết sạch và ở thời điểm hiện tại, nhiều đại lý MBV trên cả nước đã không có sẵn xe để bán cho khách. Sức mua lớn từ phía người tiêu dùng đã bất chấp cả việc Mercedes-Benz GLC 300 2020 mới có giá cao hơn tới gần 300 triệu đồng so với phiên bản trước do là xe nhập khẩu. Một vài nguồn tin từ MBV cho hay, dự kiến phải tới quý I/2020, lô xe GLC 300 tiếp theo mới cập bến thị trường Việt Nam. Mercedes-Benz GLC là một mẫu crossover ăn khách của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Đối với phiên bản GLC 300 4Matic, tuy có giá bán niêm yết cao hơn phiên bản tiền nhiệm khoảng 300 triệu đồng (GLC 300 AMG lắp ráp: 2,289 tỷ đồng; GLC 300 4Matic: 2,559 tỷ đồng) nhưng GLC 300 4Matic có được cái mang "mác" xe nhập từ Đức. Chính vì vậy, tâm lý khách hàng cũng chẳng còn băn khoăn hay nghĩ ngợi thêm về vấn đề giá nữa. Ngoài thế mạnh là xe nhập khẩu, GLC 300 4Matic cũng sở hữu nhiều cải tiến vượt trội so với thế hệ trước như các nâng cấp về trang bị công nghệ, hệ thống đèn Multibeam-LED, màn hình LCD Công-tơ-mét hiện đại, đèn viền nội thất 64 màu, hệ thống âm thanh Burmester 13 loa, hệ thống giải trí MBUX đời mới... Một trong những nâng cấp đáng chú ý của Mercedes-Benz GLC 300 4Matic 2020 là hệ thống MBUX mới. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức là một trong những lý do khiến giá bán của phiên bản này cao hơn đáng kể Không những thế, về trang bị an toàn, GLC 300 4Matic 2020 còn mang trong mình hàng loạt các tính năng an toàn vượt trội như: hỗ trợ đỗ xe tự động Active Parking Assist; ATTENTION ASSIST; ESP Curve Dynamic Assist; Crosswind Assist; phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh; túi khí phía trước, túi khí bên hông phía trước, túi khí đầu gối cho người lái, túi khí cửa sổ, Camera 360 độ... Không chỉ sở hữu “vẻ ngoài nam tính”, GLC 300 4MATIC còn sở hữu một “trái tim” đầy năng lượng, cỗ máy I4 2.0 lít tăng áp sản sinh 258 mã lực và sức kéo 370 Nm, giúp xe tăng tốc 0 -100 km/h chỉ trong vòng 6 giây. Sức mạnh này được truyền tải hiệu quả thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC trứ danh của Mercedes-Benz. Xe vẫn được trang bị cụm điều khiển DYNAMIC SELECT, giúp người lái khám phá sự khác biệt rõ nét của 5 chế độ vận hành, bao gồm "Comfort", "ECO", "Sport", "Sport+" và “Individual”. Video: Mercedes GLC 300 4Matic 2020 thay đổi những gì?

