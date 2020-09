Tại sao Mercedes-Benz GLK 220 CDI cũ vẫn được khách Việt tìm mua?

Mercedes-Benz GLK 2013 máy dầu là một trong những dòng xe sang sử dụng động cơ dầu hiếm hoi được phân phối tại thị trường Việt. Phiên bản máy dầu đã góp phần thay đổi tư duy, giúp xua tan những định kiến bảo thủ của khách hàng về xe sang sử dụng động cơ dầu. Tại thời điểm ra mắt cho đến hiện tại, GLK 220 CDI là dòng xe duy nhất trong phân khúc SUV hạng sang cỡ 5 chỗ cỡ nhỏ có lựa chọn động cơ dầu. Hai phiên bản Mercedes-Benz GLK đời cũ máy dầu được (MBV) lắp ráp trong nước bán từ năm 2013 đến đầu năm 2015. Số lượng xe phân phối ở thị trường Việt rơi vào khoảng 200 chiếc. Mercedes-Benz GLK máy dầu mang nhiều tố chất quan trọng đã làm xiêu lòng khách hàng, dòng xe này luôn được đánh giá cao về chất lượng, cũng như về trang bị options “đồ chơi” đi kèm. Ở thời điểm hiện tại, để tìm được một chiếc GLK 220 CDI còn chất thì thực sự không hề dễ dàng, nếu không muốn nó là khan hiếm. Bên cạnh đó, xe máy dầu được khách hàng đi rất nhiều nên mức ODO dừng lại không hề thấp. Tại thời điểm ra mắt hồi năm 2013, dòng GLK 220 CDI máy dầu được Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) phân phối 2 phiên bản Tiêu chuẩn và Sport với mức giá lần lượt: 1,52 và 1,69 tỷ đồng. Hiện tại, giá xe Mercedes-Benz GLK 220 CDI trên sàn xe cũ từ 850 đến 1,1 tỷ đồng tùy vào phiên bản (Tiêu Chuẩn & Sport) và độ chất của xe. Đa số xe rao bán là xe của các saloon kinh doanh xe cũ, trong khi xe cũ bán ra từ người dùng lại khá hiếm hoi. Trên thực tế, GLK máy dầu người dùng bán lại được săn lùng nhiều hơn! Bên dưới nắp ca-pô GLK 220 CDI là động cơ dầu 4cyl thẳng hàng (I4) dung tích 2.2L (2.143cc) tăng áp với công nghệ phun nhiên liệu CDI cho công suất tối đa 170 mã lực tại 3.200 – 4.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400Nm đạt được ngay tại dải vòng tua thấp tư 1.400 – 2.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4MATIC) thông qua hộp số tự động 7 cấp (7G-TRONIC). GLK 220 tiêu hao nhiên liệu rơi vào khoảng 6,1 - 6,5 lít/ 100km. Nếu so về hiệu suất với GLK 300 bản máy xăng có công suất 231 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300Nm tại dải vòng tua 2.500 đến 5.000 vòng/phút. GLK 220 CDI kém hơn về mã lực, nhưng vượt trội hơn về mô-men xoắn và đây là một lợi thế của máy dầu. Phiên bản GLK 220 CDI được nhiều người dùng đánh giá là lái hay, đầm chắc, tiết kiệm, lành tính, mang độ bền bỉ cao. Là phiên bản máy dầu, Mercedes-Benz GLK 220 CDI mang nhược điểm là tiếng máy hơi to khi đứng ngoài xe, tuy nhiên khi vào trong xe ít nghe tiếng máy lọt vào do xe được cách âm rất tốt. Mercedes-Benz GLK máy dầu sở hữu kiểu dáng thiết kế không mấy khác biệt so các phiên bản GLK máy xăng. GLK 220 CDI có kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.536 x 1.849 x 1.696 mm, đi cùng với chiều dài cơ sở là 2.755 mm. Xe có bình nhiên liệu dung tích 59 lít. Hai phiên bản GLK 220 CDI có thiết kế tương tự, nhưng phiên bản thể thao “Sport” có nhiều “đồ chơi” hơn như của sổ trời toàn cảnh: Panorama, “dàn chân” lắp mâm hợp kim 19 inch khoẻ khoắn, trong khi bản tiêu chuẩn dùng mâm 17inch. Bên cạnh đó, bản “Sport” có vô-lăng thể thao bọc da Nappa, trang trí ốp vân sợi carbon… GLK 220 CDI đi kèm với nhiều trang bị cửa ghế chỉnh điện và nhớ vị trí, hệ thống truyền thông đa phương tiện iPod, USD, AUX cho các thiết bị điện tử bên ngoài, khóa cửa điều khiển từ xa, điều hòa tự động 2 vùng, chức năng đóng mở cốp bằng hệ thống điện tử, đồng hồ hiển thị nhiệt độ ngoài trời... Video: Xem chi tiết Mercedes-Benz GLK 220 đời cũ.

