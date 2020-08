Đánh giá Mercedes-Benz E180 2020, hơn 2 tỷ tại Việt Nam

Dòng xe sang Mercedes-Benz E-Class hiện đang được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, do giá bán của dòng E-Class hiện đang dao động từ 2,13 - 2,9 tỷ đồng nên đối tượng tiếp cận dòng xe này chủ yếu vẫn là các khách hàng có thu nhập cao. Để mở rộng đối tượng khách hàng và và nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh cho E-Class, mới đây Mercedes-Benz Việt Nam đã quyết định giới thiệu thêm phiên bản E180 2020. Thực tế, đây chính là sản phẩm mới nhằm thay thế cho phiên bản E200 đã có từ trước đó. Mercedes-Benz E180 2020 mới không có nhiều sự khác biệt so với các phiên bản còn lại trong dòng E-Class, xe vẫn sở hữu ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity với những đường cong đầy gợi cảm cùng các yếu tố tạo hình rất đặc trưng. Kích thước tổng thể không đổi, lần lượt là 4.923 x 1.852 x 1.468 mm (D x R x C). Phần đầu xe, dễ dàng bắt gặp lưới tản nhiệt 2 tầng với nan ngang màu bạc cùng logo cỡ lớn nổi bật. Là phiên bản có mức giá thấp nhất trong dòng E-Class vì vậy xe chỉ được trang bị hệ thống đèn LED Multibeam thay vào đó là LED High Performance, nhưng bù lại trên E180 sử dụng bóng đèn Projector nên có thêm tính năng mở rộng góc chiếu khi đánh lái phù hợp khi lái xe ở nơi nhiều góc cua như đường đèo. Nếu như phần đầu xe, người xem có thể nhận biết được các phiên bản của dòng E-Class 2020 thì ở phần đuôi xe, việc phân biệt các phiên bản sẽ khó khăn hơn nếu không có sự xuất hiện của logo thể hiện phiên bản. Điểm nhấn là cụm đèn hậu gồm 3 dải LED xếp tầng với nhiều bóng nhỏ phía trong mà nhìn kỹ mới thấy xe thực sự ấn tượng. Đuôi xe được bố trí tới 6 cảm biến lùi và camera lùi nhằm phục vụ tính năng hỗ trợ đỗ xe. Thiết kế thân xe của E180 vẫn là những đường nét tạo hình bo tròn các góc, một thiết kế quen thuộc trên hầu hết các sản phẩm mới gần đây của Mercedes-Benz, mang lại cảm giác mượt mà và bầu bĩnh. Nổi bật ở phần thân xe đến từ đường viền crôm bao quanh thành cửa sổ và nẹp hông. Xe được trang bị bộ vành hợp kim 5 chấu kép với 2 tông màu cỡ 17 inch. Bên trong Mercedes-Benz E180 mới sở hữu phần ốp trang trí trên bảng táp-lô uốn lượn, 4 lỗ gió điều hoà và màn hình giải trí liền mạch với bảng đồng hồ. Tổng thể nội thất tông màu tối phù hợp với khách hàng trung niên thích sự riêng tư, trang nhã. Dù bị cắt giảm một số chi tiết nhưng khách hàng vẫn có thể được trải nghiệm không gian sang trọng như chất liệu ốp vân nhôm xám, nhựa đen bóng phủ lớp sơn piano, da Nappa, da Artico... Vô-lăng trên Mercedes-Benz E180 được bọc da Nappa, mang đến cảm giác cầm rất mềm mại, được điều chỉnh điện 4 hướng tích hợp lẫy chuyển số phía sau. Giống như "đàn anh" là phiên bản E 200 2019, cụm đồng hồ trên phiên bản E180 cũng dừng lại ở dạng ống truyền thống với màn hình màu hiện thị thông tin ở chính giữa. Nếu khách hàng muốn bảng đồng hồ kỹ thuật số có thể tuỳ biến giao diện, E200 Exclusive sẽ là sự lựa chọn. Ghế ngồi trên E180 sử dụng loại da tổng hợp Artico với tuỳ chọn màu Nâu hoặc Đen. Hàng ghế trước sẽ trang bị tính năng chỉnh điện đa hướng với chế độ nhớ ghế 3 vị trí cả người lái lẫn hành khách phía bên. Phía sau, hành khách sẽ không có điều gì phải phàn nàn khi ghế ngồi được thiết kế rộng rãi, thoải mái cho cả khu vực duỗi chân lẫn không gian phần đầu. Dù là phiên bản tiêu chuẩn của dòng E-Class nhưng E180 vẫn sở hữu những trang bị tiện nghi không hề kém cạnh khi so với các đối thủ đồng cấp trong phân khúc. Đầu tiên là màn hình trung tâm cỡ lớn 12,3 inch tương thích với Android Auto và Apple CarPlay, hệ thống định vị GPS tích hợp bản đồ Việt Nam cửa hít, rèm che nắng cho cửa sổ sau, cổng lắp đặt giá để Ipad và các thiết bị giải trí khác, hệ thống điều hoà tự động 3 vùng độc lập Thermotronic... Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe E180 mới sẽ có dung tích khoang hành lý đạt 570 lít đủ khả năng chứa 2-3 vali cỡ vừa cho chuyến du lịch hay 1-2 bộ gây golf. Xe không có lốp dự phòng do dòng E-Class đều sử dụng loại lốp run-flat. Cốp xe được đóng mở bằng điện, nắp cốp tự động mở hoàn toàn mà không phải thêm thao tác dùng tay nâng cốp. Tương tự như "đàn anh" E200, E180 vẫn có hệ thống treo tự thích ứng AGILITY CONTROL, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active parking assist tích hợp PARKTRONIC. Đi kèm với đó là hàng loạt tính năng an toàn như hệ thống tự động bảo vệ chủ động PRE-SAFE®, hỗ trợ đỗ xe tự động Active Parking Assist thế hệ mới; ATTENTION ASSIST; ESP Curve Dynamic Assist... Mercedes-Benz E180 sử dụng khối động cơ I-4 1.5L tăng áp cuộn kép thế hệ mới (M264), có thể sản sinh sức kéo 250 Nm ngay từ vòng tua 1.500 vòng/phút và công suất cực đại 156 mã lực. Toàn bộ sức mạnh sẽ được truyền qua bánh sau thông qua hộp số 9G-TRONIC, người điều khiển có thể chuyển số thông qua lẫy số tích hợp sau vô-lăng. Hệ thống động cơ và hộp số cũng sẽ được tuỳ biến linh hoạt dựa trên 5 chế độ lái. Mặc dù trải nghiệm chưa nhiều trên mẫu xe này, nhưng lần đầu cầm lái Mercedes-Benz E180 lại cho cảm giác cực kỳ êm ái và khác xa các đối thủ nhờ hệ thống treo thích ứng Agility Control có khả năng tự thích ứng nhanh với mọi điều kiện mặt đường. Hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC cho khả năng sang số êm và mượt trong quá trình tăng tốc. Vô lăng trợ lực điện của xe khá nhẹ, nó giúp cho việc điều khiển một chiếc sedan dài xấp xỉ 5 mét trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn, tất nhiên đó là khi chạy ở tốc độ thấp. Còn với tốc độ cao, vô lăng sẽ trở nên đầm chắc hơn để cung cấp cho người lái khả năng kiểm soát chiếc xe một cách chính xác - đặc biệt là lẫy số tay trên vô lăng tiện dụng và thể thao hơn khi tăng tốc. Mercedes E180 với động cơ 1.5L tăng áp và hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic khá ổn định khi chạy ở những cũng đường cao tốc, xe sang số rất mượt ở mọi dải tốc độ. Với 5 chế độ lái khác nhau thông qua Dynamic Select bao gồm Sport+, Sport, Comfort, Eco và Individual cũng mang lại cảm giác lái đa dạng cho người dùng. Đáng chú ý, hệ thống trợ lực lái Direct-Steer cho phép vô-lăng nhẹ nhàng khi đi ở tốc độ chậm (dưới 10km/h) và nặng dần khi đi nhanh cũng là một điểm cộng. Với mức giá xe Mercedes-Benz E180 2020 mới chỉ còn 2,050 tỷ đồng, thấp hơn phiên bản E200 cũ tới 80 triệu đồng, E180 không chỉ giúp cho khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn mà còn tạo nên áp lực rất lớn đến các đối thủ đồng hương như BMW 5-Series (2,389 tỷ đồng) và Audi A6 (2,29 tỷ đồng). Theo nhiều chuyên gia, đây được xem là sự lựa chọn "khá hởi" cho những ai yêu thích sử dụng dòng E-Class của Mercedes-Benz. Video: Đánh giá Mercedes-Benz E180 2020 tại Việt Nam.

Dòng xe sang Mercedes-Benz E-Class hiện đang được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, do giá bán của dòng E-Class hiện đang dao động từ 2,13 - 2,9 tỷ đồng nên đối tượng tiếp cận dòng xe này chủ yếu vẫn là các khách hàng có thu nhập cao. Để mở rộng đối tượng khách hàng và và nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh cho E-Class, mới đây Mercedes-Benz Việt Nam đã quyết định giới thiệu thêm phiên bản E180 2020. Thực tế, đây chính là sản phẩm mới nhằm thay thế cho phiên bản E200 đã có từ trước đó. Mercedes-Benz E180 2020 mới không có nhiều sự khác biệt so với các phiên bản còn lại trong dòng E-Class, xe vẫn sở hữu ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity với những đường cong đầy gợi cảm cùng các yếu tố tạo hình rất đặc trưng. Kích thước tổng thể không đổi, lần lượt là 4.923 x 1.852 x 1.468 mm (D x R x C). Phần đầu xe, dễ dàng bắt gặp lưới tản nhiệt 2 tầng với nan ngang màu bạc cùng logo cỡ lớn nổi bật. Là phiên bản có mức giá thấp nhất trong dòng E-Class vì vậy xe chỉ được trang bị hệ thống đèn LED Multibeam thay vào đó là LED High Performance, nhưng bù lại trên E180 sử dụng bóng đèn Projector nên có thêm tính năng mở rộng góc chiếu khi đánh lái phù hợp khi lái xe ở nơi nhiều góc cua như đường đèo. Nếu như phần đầu xe, người xem có thể nhận biết được các phiên bản của dòng E-Class 2020 thì ở phần đuôi xe, việc phân biệt các phiên bản sẽ khó khăn hơn nếu không có sự xuất hiện của logo thể hiện phiên bản. Điểm nhấn là cụm đèn hậu gồm 3 dải LED xếp tầng với nhiều bóng nhỏ phía trong mà nhìn kỹ mới thấy xe thực sự ấn tượng. Đuôi xe được bố trí tới 6 cảm biến lùi và camera lùi nhằm phục vụ tính năng hỗ trợ đỗ xe. Thiết kế thân xe của E180 vẫn là những đường nét tạo hình bo tròn các góc, một thiết kế quen thuộc trên hầu hết các sản phẩm mới gần đây của Mercedes-Benz, mang lại cảm giác mượt mà và bầu bĩnh. Nổi bật ở phần thân xe đến từ đường viền crôm bao quanh thành cửa sổ và nẹp hông. Xe được trang bị bộ vành hợp kim 5 chấu kép với 2 tông màu cỡ 17 inch. Bên trong Mercedes-Benz E180 mới sở hữu phần ốp trang trí trên bảng táp-lô uốn lượn, 4 lỗ gió điều hoà và màn hình giải trí liền mạch với bảng đồng hồ. Tổng thể nội thất tông màu tối phù hợp với khách hàng trung niên thích sự riêng tư, trang nhã. Dù bị cắt giảm một số chi tiết nhưng khách hàng vẫn có thể được trải nghiệm không gian sang trọng như chất liệu ốp vân nhôm xám, nhựa đen bóng phủ lớp sơn piano, da Nappa, da Artico... Vô-lăng trên Mercedes-Benz E180 được bọc da Nappa, mang đến cảm giác cầm rất mềm mại, được điều chỉnh điện 4 hướng tích hợp lẫy chuyển số phía sau. Giống như "đàn anh" là phiên bản E 200 2019, cụm đồng hồ trên phiên bản E180 cũng dừng lại ở dạng ống truyền thống với màn hình màu hiện thị thông tin ở chính giữa. Nếu khách hàng muốn bảng đồng hồ kỹ thuật số có thể tuỳ biến giao diện, E200 Exclusive sẽ là sự lựa chọn. Ghế ngồi trên E180 sử dụng loại da tổng hợp Artico với tuỳ chọn màu Nâu hoặc Đen. Hàng ghế trước sẽ trang bị tính năng chỉnh điện đa hướng với chế độ nhớ ghế 3 vị trí cả người lái lẫn hành khách phía bên. Phía sau, hành khách sẽ không có điều gì phải phàn nàn khi ghế ngồi được thiết kế rộng rãi, thoải mái cho cả khu vực duỗi chân lẫn không gian phần đầu. Dù là phiên bản tiêu chuẩn của dòng E-Class nhưng E180 vẫn sở hữu những trang bị tiện nghi không hề kém cạnh khi so với các đối thủ đồng cấp trong phân khúc. Đầu tiên là màn hình trung tâm cỡ lớn 12,3 inch tương thích với Android Auto và Apple CarPlay, hệ thống định vị GPS tích hợp bản đồ Việt Nam cửa hít, rèm che nắng cho cửa sổ sau, cổng lắp đặt giá để Ipad và các thiết bị giải trí khác, hệ thống điều hoà tự động 3 vùng độc lập Thermotronic... Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe E180 mới sẽ có dung tích khoang hành lý đạt 570 lít đủ khả năng chứa 2-3 vali cỡ vừa cho chuyến du lịch hay 1-2 bộ gây golf. Xe không có lốp dự phòng do dòng E-Class đều sử dụng loại lốp run-flat. Cốp xe được đóng mở bằng điện, nắp cốp tự động mở hoàn toàn mà không phải thêm thao tác dùng tay nâng cốp. Tương tự như "đàn anh" E200, E180 vẫn có hệ thống treo tự thích ứng AGILITY CONTROL, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active parking assist tích hợp PARKTRONIC. Đi kèm với đó là hàng loạt tính năng an toàn như hệ thống tự động bảo vệ chủ động PRE-SAFE®, hỗ trợ đỗ xe tự động Active Parking Assist thế hệ mới; ATTENTION ASSIST; ESP Curve Dynamic Assist... Mercedes-Benz E180 sử dụng khối động cơ I-4 1.5L tăng áp cuộn kép thế hệ mới (M264), có thể sản sinh sức kéo 250 Nm ngay từ vòng tua 1.500 vòng/phút và công suất cực đại 156 mã lực. Toàn bộ sức mạnh sẽ được truyền qua bánh sau thông qua hộp số 9G-TRONIC, người điều khiển có thể chuyển số thông qua lẫy số tích hợp sau vô-lăng. Hệ thống động cơ và hộp số cũng sẽ được tuỳ biến linh hoạt dựa trên 5 chế độ lái. Mặc dù trải nghiệm chưa nhiều trên mẫu xe này, nhưng lần đầu cầm lái Mercedes-Benz E180 lại cho cảm giác cực kỳ êm ái và khác xa các đối thủ nhờ hệ thống treo thích ứng Agility Control có khả năng tự thích ứng nhanh với mọi điều kiện mặt đường. Hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC cho khả năng sang số êm và mượt trong quá trình tăng tốc. Vô lăng trợ lực điện của xe khá nhẹ, nó giúp cho việc điều khiển một chiếc sedan dài xấp xỉ 5 mét trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn, tất nhiên đó là khi chạy ở tốc độ thấp. Còn với tốc độ cao, vô lăng sẽ trở nên đầm chắc hơn để cung cấp cho người lái khả năng kiểm soát chiếc xe một cách chính xác - đặc biệt là lẫy số tay trên vô lăng tiện dụng và thể thao hơn khi tăng tốc. Mercedes E180 với động cơ 1.5L tăng áp và hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic khá ổn định khi chạy ở những cũng đường cao tốc, xe sang số rất mượt ở mọi dải tốc độ. Với 5 chế độ lái khác nhau thông qua Dynamic Select bao gồm Sport+, Sport, Comfort, Eco và Individual cũng mang lại cảm giác lái đa dạng cho người dùng. Đáng chú ý, hệ thống trợ lực lái Direct-Steer cho phép vô-lăng nhẹ nhàng khi đi ở tốc độ chậm (dưới 10km/h) và nặng dần khi đi nhanh cũng là một điểm cộng. Với mức giá xe Mercedes-Benz E180 2020 mới chỉ còn 2,050 tỷ đồng, thấp hơn phiên bản E200 cũ tới 80 triệu đồng, E180 không chỉ giúp cho khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn mà còn tạo nên áp lực rất lớn đến các đối thủ đồng hương như BMW 5-Series (2,389 tỷ đồng) và Audi A6 (2,29 tỷ đồng). Theo nhiều chuyên gia, đây được xem là sự lựa chọn "khá hởi" cho những ai yêu thích sử dụng dòng E-Class của Mercedes-Benz. Video: Đánh giá Mercedes-Benz E180 2020 tại Việt Nam.