Tại sao ắc-quy Đức trên xe Peugeot lại của Trung Quốc?

Cụ thể, một số khách hàng phát hiện thông tin về chủng loại ắc-quy mà mẫu crossover lắp ráp trong nước Peugeot 3008 và 5008 mà mình sử dụng khác với loại ghi trong sổ bảo dưỡng điện tử (ứng dụng My Peugeot). Thực tế loại ắc-quy được trang bị trên các mẫu xe này là LeoCH (xuất xứ Trung Quốc) trong khi thông tin mà Thaco cung cấp qua ứng dụng là loại Varta (xuất xứ từ Đức).

Lo ngại về vấn đề này, khá nhiều khách hàng đã có phản ứng mạnh mẽ với tập đoàn Trường Hải - nhà phân phối và lắp ráp Peugeot tại Việt Nam. Và cuối tuần vừa qua, Thaco đã có phản hồi chính thức về vấn đề này. Những thông tin về sự khác biệt của ắc-quy trên các mẫu 3008 và 5008 được chia sẻ trên trang web của Peugeot Việt Nam vào cuối tuần qua. Theo đó, Thaco cho biết các ứng dụng này (My Peugeot) mới hoàn thiện nên có sai sót trong quá trình nhập liệu dẫn đến việc thông tin hiển thị sai lệch so với thực tế.

Trao đổi về vấn đề này, Thaco cho biết tất cả bình ắc quy đang được sử dụng trên xe Peugeot 5008 & 3008 là bình ắc quy chính hãng mang thương hiệu LeoCH được sản xuất tại Trung Quốc. Việc App My Peugeot hiển thị thông tin sai là do lỗi của Thaco. Hãng đưa ra giải đáp rằng ‘’My Peugeot’’ là ứng dụng được hãng phát triển dành riêng cho khách hàng Peugeot tại Việt Nam, và vừa mới triển khai trong vài tháng gần đây, vì thế ứng dụng còn khá mới và đang trong quá trình hoàn thiện, bổ sung thêm các chức năng nên đã có một vài sai sót trong quá trình nhập dữ liệu nên đã gây ra việc nhầm lẫn về thông tin hiển thị trên ứng dụng sai lệch so với thông tin trên sản phẩm thực tế của hai dòng xe Peugeot 3008 và 5008.

‘’Chúng tôi xin nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến quý khách hàng vì đã làm phiền lòng trong sự việc này. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ hoàn thiện ứng dụng My Peugeot để có thể phục vụ tốt hơn cho khách hàng. Chúng tôi cũng xin thông tin đến quý khách hàng Peugeot về bình ắc quy thương hiệu LeoCH , là bình ắc quy chính hãng được Peugeot – Pháp chỉ định sử dụng trên các xe Peugeot 3008 và 5008. Hơn nữa, mỗi một chiếc xe Peugeot tại Việt Nam trước khi xuất xưởng đều được kiểm định kết nối với hệ thống kiểm soát chất lượng của Peugeot tại Pháp và được giám sát chặt chẽ trực tiếp của các chuyên gia Peugeot ngay tại dây chuyền sản xuất’’ – Thaco cho biết.

Theo chính sách bảo hành của Peugeot, bình ắc quy trên các xe Peugeot được bảo hành là 01 năm, Thaco cho biết sau khi ghi nhận được phản hồi của một số khách hàng về việc bình ắc quy trên xe 3008 và 5008 vừa qua hơn 01 năm đã hỏng phải thay bình, nhất là tại các thành phố lớn Hà nội và TP.HCM do điều kiện giao thông nên hệ thống i-stop phải làm việc liên tục dẫn đến việc tuổi thọ của bình ắc quy giảm sút chứ hoàn toàn không phải do chất lượng bình thấp. Kể từ ngày 01/08/2019, Peugeot Việt Nam đã tăng thời gian bảo hành bình ắc quy lên 02 năm hoặc 40.000km (tùy điều kiện nào đến trước) cho tất cả các xe 3008 và 5008 bán ra tại thị trường Việt Nam, bên cạnh việc xem xét bảo hành thiện chí cho tất cả các xe đã bán ra trước đó.