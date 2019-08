Ra mắt MPV cỡ nhỏ Toyota Sienta 2020 từ 580 triệu đồng

Hãng xe Toyota vừa giới thiệu tới thị trường Thái Lan phiên bản nâng cấp của mẫu MPV cỡ nhỏ Toyota Sienta 2020 mới. So với "người tiền nhiệm", Sienta 2020 sở hữu nhiều thay đổi về cả thiết kế lẫn các trang bị đi kèm. Toyota Sienta được ra mắt tới công chúng trên toàn thế giới lần đầu tiên vào năm 2003. Trải qua nhiều thế hệ với những nâng cấp khác nhau, Sienta phiên bản 2020 nâng cấp mới này đã thực sự mang lại cảm giác "lột xác" hoàn toàn so với các mẫu Sienta từng xuất hiện trước đó. Về ngoại hình, Toyota Sienta 2020 mới mang tới vẻ ngoài hiện đại và hầm hố hơn đáng kể. Những chi tiết được hãng xe Nhật Bản làm mới như cụm đèn chiếu sáng với dải nhựa đen kéo dài xuống đèn gầm, mặt ca-lăng như miệng một con cá lớn. Ngoài màu sơn mới, các trục A, B và C của xe còn được sơn đen tạo điểm nhấn tương phản với màu thân xe. Sienta 2020 mới được trang bị đèn chiếu sáng dạng LED trên phiên bản cao cấp. Ngoài ra, các trang bị như gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp gập điện và xi-nhan, bộ vành hợp kim 16 inch, cửa mở điện ở thân xe đều sẽ là trang bị đi kèm theo xe. Về kích thước tổng thể, xe giữ nguyên kích thước như phiên bản tiền nhiệm, khoảng sáng gầm xe ở mức 170 mm. Bên trong nội thất, Toyota Sienta phiên bản nâng cấp 2020 sở hữu khoang cabin có thiết kế tương đồng như "người tiền nhiệm". Những đường nét thiết kế đơn giản nhưng đầy tính thực dụng vẫn là thế mạnh của Sienta so với các đối thủ trong phân khúc. Đặc biệt, Toyota ứng dụng khá nhiều trang bị "xịn sò" trên Sienta 2020, phải kể tới như ghế da màu đen thêu chỉ tương phản, hệ thống camera 360 (trên bản cao cấp), ổ điện 12V, màn hình giải trí cảm ứng kích thước 8 inch, các cổng kết nối USB và AUX, hệ thống âm thanh 6 loa, ghế chỉnh điện có gập... Về trang bị an toàn, Toyota tiếp tục hào phóng với Sienta 2020 bằng loạt option tiên tiến như cảm biến sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống trợ lực phanh BA, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, chức năng ga tự động và 3 túi khí. Xe giữ nguyên trang bị động cơ như thế hệ trước đó. Cụ thể, xe vẫn sử dụng khối động cơ 4 xy-lanh 1.5L máy xăng, cho ra công suất tối đa 108 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Đi kèm với đó còn là hộp số tự động CVT. Giá Toyota Sienta 2020 tại Thái Lan tương ứng với 765.000 Baht (khoảng 580 triệu đồng) và 875.000 Baht (khoảng 660 triệu đồng). Video: Chi tiết MPV cỡ nhỏ Toyota Sienta 2020.

