Tài chính trên dưới 300 triệu đồng, mua ôtô cũ nào "hợp ví"?

Nissan Sunny 2017 – 2019

Mua ôtô cũ giá 300 triệu đồng, người mua hoàn toàn có thể chọn được những mẫu xe ô tô có thời gian sử dụng dưới 5 - 6 năm. Đơn cử như mẫu Nissan Sunny đời 2017 – 2019 được xem là khá nổi bật với tính thực dụng cao. Nissan Sunny cũ tại Việt Nam có ưu điểm như nội thất rộng rãi, vận hành bền bỉ, ổn định, tiết kiệm… Nhờ đó nó luôn được đánh giá là lựa chọn an toàn và đáng tin cậy, nhất là khi mua xe hơi cũ cần chú trọng nhiều đến độ bền. Tuy nhiên Sunny lại khá hạn chế về mặt thiết kế và trang bị. Ford Fiesta 2016 – 2018

Ford Fiesta là một mẫu xe hơi hạng B có cả phiên bản sedan lẫn hatchback. Nếu đang phân vân 300 triệu mua xe ôtô cũ gì mạnh mẽ, cứng cáp thì Fiesta là cái tên đáng để tham khảo. Fiesta được thừa hưởng nhiều ưu điểm của xe Ford, trong đó đáng kể đến nhất là “DNA mạnh mẽ” thể hiện rõ từ kiểu dáng đến vận hành.. Thiết kế xe hút mắt bởi dáng vẻ cứng cáp, thể thao. Fiesta có hai tuỳ chọn động cơ 1.5L và 1.0L Ecoboost. Cả hai bản động cơ này đều cho công suất thuộc hàng cao nhất phân khúc. Nhờ đó mà xe có được khả năng tăng tốc tốt, nhất là không bị đuối ở dải tốc cao như nhiều xe hạng B khác Kia Rio 2015 – 2017 Kia Rio là cái tên không thể không nhắc đến khi tư vấn mua xe cũ 300 triệu. Do xe mới đã dừng bán tại Việt Nam nên hiện mẫu xe Hàn này có giá khá hấp dẫn. Tầm 300 triệu người mua có thể chọn Rio đời 2015 – 2017. Trong phân khúc hạng B, Kia Rio có các điểm mạnh nổi trội về kiểu dáng, trang bị tiện nghi và an toàn. Bên cạnh đó, mẫu xe của hãng Kia này cũng được chuộng bởi xuất xứ xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Tuy nhiên ở mặt vận hành Rio chưa thể hiện quá tốt. Suzuki Swift 2015 – 2016

Suzuki Swift là một mẫu hatchback hạng B sở hữu thiết kế độc đáo khi theo phong cách cổ điển châu Âu, tương tự Mini Cooper của Anh. Ngoài kiểu dáng ấn tượng, Swift còn có nhiều ưu điểm như vận hành linh hoạt, mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm, cách âm tương đối tốt… Tuy nhiên mua ôtô cũ giá 300 triệu hiện chỉ có thể chọn Suzuki Swift cũ đời 2015 – 2016. Ở các đời này, Suzuki Swift chưa có nhiều nâng cấp về thiết kế và trang bị và bị nhiều người dùng chê khá chật chội khi chở full. Mazda2 2015 – 2016

Nếu đang tìm 300 triệu nên mua xe cũ gì đẹp, tiện nghi, không quá lỗi mốt thì nhất định phải xem qua Mazda2 cũ đời 2015 – 2016. Ở giai đoạn này, Mazda2 đã bước sang thế hệ thứ tư nên có thiết kế và trang bị hiện đại, không quá thua kém đời mới nhất. So với các đối thủ cùng đời ở phân khúc hạng B, Mazda2 nổi bật với thiết kế thời trang, nội thất tiện nghi và công nghệ vượt trội. Tuy là xe Nhật nhưng Mazda2 lại tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm thay vì yếu tố thực dụng thường thấy. Đây cũng chính là điểm làm nên sự hấp dẫn của các mẫu xe nhà Mazda. Toyota Vios 2014 – 2016

Toyota Vios là một trong các lựa chọn hàng đầu khi nói đến có 300 triệu nên mua xe cũ gì. Độ phủ sóng khủng mà Vios đạt được đã đủ để chứng minh sức thuyết phục của “ông hoàng doanh số” này. Tuy hiện nay ở thị trường xe hơi mới, tầm ảnh hưởng của Vios không còn như trước nhưng với ôtô cũ thì đây vẫn là cái tên được tín nhiệm nhất. Toyota Vios cũ có thế mạnh lớn về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sửa chữa – bảo dưỡng bình dân, phụ tùng thay thế dễ tìm mua, tính thanh khoản cao… Bên cạnh đó, Vios còn có thiết kế bền dáng, nội thất rộng rãi. Vì thế mà trong các dòng ôtô cũ tầm 300 triệu, Toyota Vios luôn có sức hút lớn. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với những ai đang cần một chiếc ôtô thực dụng, hiệu quả và kinh tế. Honda City 2014 – 2016

Nói đến 300 triệu nên mua xe cũ nào thì nhất định không thể bỏ qua Honda City. Mẫu xe này sở hữu chất lượng và khả năng vận hành thuộc hàng tốt nhất phân khúc sedan hạng B. Bên cạnh đó, City còn được ưa chuộng bởi thiết kế nam tính, nội thất rộng rãi, đến từ thương hiệu Honda Nhật Bản… Mua xe cũ tầm 300 triệu hiện có thể chọn các đời Honda City 2014 – 2016. Tuy những đời này không quá mới nhưng đa phần còn tốt. Bởi City vốn có độ bền cao, sau thời gian dài sử dụng vẫn giữ được phong độ ổn định. Chevrolet Cruze 2015 – 2017

Chevrolet Cruze là một trong số ít sedan hạng C nằm trong nhóm xe cũ tầm dưới 300 triệu còn khá mới. Nguyên nhân do Cruze mới đã dừng bán ở Việt Nam nên xe cũ xuống giá nhanh. Ngoài hấp dẫn về giá, Chevrolet Cruze cũ còn nổi bật ở khung gầm cứng cáp, khả năng vận hành đằm chắc, cách âm tốt… Nếu thích sự mạnh mẽ của xe Mỹ thì Chevrolet Cruze 2015 – 2017 sẽ là lựa chọn phù hợp khi tìm mua xe ôtô cũ "giá mềm". Hyundai Avante 2015 – 2016

Hyundai Avante là mẫu xe tiền thân của Hyundai Elantra. Thuộc dòng sedan hạng C, Avante sở hữu nhiều điểm mạnh từ ngoại hình, nội thất đến cảm giác lái. Những chiếc xe Hyundai Avante cũ đời 2015 – 2016 được nhận xét là một lựa chọn khá ổn trong các mẫu xe hơi cũ giá trên dưới 300 triệu hiện nay. Tuy nhiên, kiểu dáng khá cũ khiến nhiều người dùng e dè khi mua. Video: Top sedan hạng B cũ đáng mua trong tầm giá 200 triệu đồng.

