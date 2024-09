Suzuki Swift Sport hybrid 2025 tiết kiệm xăng liệu có về Việt Nam?

Suzuki Swift thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 12/2023. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, phiên bản Sport của mẫu xe hatchback hạng B này vẫn chưa được vén màn. Theo kế hoạch, Suzuki Swift Sport 2025 mới sẽ chính thức ra mắt vào khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Trước thời điểm đó, những thông tin đầu tiên của mẫu xe này đã được hé lộ. Theo giới báo chí Nhật Bản, mẫu xe hatchbach Suzuki Swift Sport 2025 cũng được trang bị động cơ mild hybrid như phiên bản thường. Tuy nhiên, xe dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L thay vì loại 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L như Suzuki Swift thông thường. Động cơ xăng của Suzuki Swift Sport 2025 trên thực tế được bê nguyên từ thế hệ cũ sang. Động cơ này kết hợp với công nghệ mild hybrid 48V mới, tạo ra công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Mô-tơ điện nhỏ của xe bổ sung sức mạnh 15 mã lực và 59 Nm. Ngoài ra, giới báo chí Nhật Bản cũng cho biết Suzuki Swift Sport 2025 sẽ tiếp tục được trang bị hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động. Bên cạnh đó là hệ dẫn động cầu trước và trọng lượng chỉ 960 kg. Về mặt kích thước, Suzuki Swift Sport 2025 dự kiến sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt 3.990 x 1.750 x 1.500 mm và chiều dài cơ sở 2.450 mm. So với bản thường hiện đang bán trên thị trường, xe dài hơn 130 mm và rộng hơn 55 mm. Hiện chưa có hình ảnh của Suzuki Swift Sport thế hệ mới. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe sở hữu ngoại hình thể thao hơn so với phiên bản thường. Đồng thời, xe dự kiến cũng sẽ được bổ sung những thay đổi như bản thường, bao gồm lưới tản nhiệt, đèn pha, cản trước/sau, tay nắm cửa, vành la-zăng và đèn hậu. Trang bị nội thất của Suzuki Swift Sport 2025 nhiều khả năng cũng chia sẻ với bản thường. Tại thị trường Nhật Bản, Suzuki Swift thế hệ mới có những trang bị đáng chú ý như ghế bọc nỉ, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin 4,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, điều hòa tự động 1 vùng, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và cổng USB. Thêm vào đó là những tính năng an toàn đầy đủ hơn nhờ gói trợ lái nâng cao Suzuki Safety Support. Gói này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát chân ga khi tiến/lùi và đèn pha tự động thích ứng. Bên cạnh đó là tính năng cảnh báo người lái mất tập trung, hệ thống hỗ trợ phanh Dual Sensor Brake Support thế hệ thứ 2 và hỗ trợ phanh ở tốc độ thấp (cả tiến lẫn lùi) để ngăn va chạm. Tại Việt Nam, Suzuki Swift đã lặng lẽ biến mất khỏi danh mục sản phẩm của hãng từ đầu tháng 9/2024. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến Swift biến mất trên trang chủ của Suzuki Việt Nam. Theo tin đồn trước đó, Suzuki Swift sẽ không bị ngừng bán ở Việt Nam. Thay vào đó, xe sẽ được chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và dùng động cơ hybrid mới. Nguyên nhân là bởi sau năm 2025, nhà máy của Suzuki tại Thái Lan sẽ chính thức đóng cửa. Video: Hé lộ Suzuki Swift Sport 2025 mới.

Suzuki Swift thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 12/2023. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, phiên bản Sport của mẫu xe hatchback hạng B này vẫn chưa được vén màn. Theo kế hoạch, Suzuki Swift Sport 2025 mới sẽ chính thức ra mắt vào khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Trước thời điểm đó, những thông tin đầu tiên của mẫu xe này đã được hé lộ. Theo giới báo chí Nhật Bản, mẫu xe hatchbach Suzuki Swift Sport 2025 cũng được trang bị động cơ mild hybrid như phiên bản thường. Tuy nhiên, xe dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L thay vì loại 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L như Suzuki Swift thông thường. Động cơ xăng của Suzuki Swift Sport 2025 trên thực tế được bê nguyên từ thế hệ cũ sang. Động cơ này kết hợp với công nghệ mild hybrid 48V mới, tạo ra công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Mô-tơ điện nhỏ của xe bổ sung sức mạnh 15 mã lực và 59 Nm. Ngoài ra, giới báo chí Nhật Bản cũng cho biết Suzuki Swift Sport 2025 sẽ tiếp tục được trang bị hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động. Bên cạnh đó là hệ dẫn động cầu trước và trọng lượng chỉ 960 kg. Về mặt kích thước, Suzuki Swift Sport 2025 dự kiến sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt 3.990 x 1.750 x 1.500 mm và chiều dài cơ sở 2.450 mm. So với bản thường hiện đang bán trên thị trường, xe dài hơn 130 mm và rộng hơn 55 mm. Hiện chưa có hình ảnh của Suzuki Swift Sport thế hệ mới. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe sở hữu ngoại hình thể thao hơn so với phiên bản thường. Đồng thời, xe dự kiến cũng sẽ được bổ sung những thay đổi như bản thường, bao gồm lưới tản nhiệt, đèn pha, cản trước/sau, tay nắm cửa, vành la-zăng và đèn hậu. Trang bị nội thất của Suzuki Swift Sport 2025 nhiều khả năng cũng chia sẻ với bản thường. Tại thị trường Nhật Bản, Suzuki Swift thế hệ mới có những trang bị đáng chú ý như ghế bọc nỉ, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin 4,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, điều hòa tự động 1 vùng, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và cổng USB. Thêm vào đó là những tính năng an toàn đầy đủ hơn nhờ gói trợ lái nâng cao Suzuki Safety Support. Gói này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát chân ga khi tiến/lùi và đèn pha tự động thích ứng. Bên cạnh đó là tính năng cảnh báo người lái mất tập trung, hệ thống hỗ trợ phanh Dual Sensor Brake Support thế hệ thứ 2 và hỗ trợ phanh ở tốc độ thấp (cả tiến lẫn lùi) để ngăn va chạm. Tại Việt Nam, Suzuki Swift đã lặng lẽ biến mất khỏi danh mục sản phẩm của hãng từ đầu tháng 9/2024. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến Swift biến mất trên trang chủ của Suzuki Việt Nam. Theo tin đồn trước đó, Suzuki Swift sẽ không bị ngừng bán ở Việt Nam. Thay vào đó, xe sẽ được chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và dùng động cơ hybrid mới. Nguyên nhân là bởi sau năm 2025, nhà máy của Suzuki tại Thái Lan sẽ chính thức đóng cửa. Video: Hé lộ Suzuki Swift Sport 2025 mới.