Suzuki Swift Sport 2025 rục rịch ra mắt, dự kiến khoảng 387 triệu đồng

Suzuki từng tiết lộ, Swift Sport sẽ có trọng lượng dự kiến là 970 kg nhẹ hơn phiên bản cũ 70 kg do hệ thống động cơ của xe được tinh chỉnh. Nhờ vậy, tỷ lệ công suất trên trọng lượng của Suzuki Swift Sport 2025 mới sẽ được tối ưu hơn. Mẫu xe hatchback Suzuki Swift Sport 2025 sẽ có kích thước dài x rộng x cao nhỉnh hơn so với đời cũ, cụ thể là 3.990 x 1.750 x 1.500 mm. Theo một số nguồn tin, mẫu xe Suzuki Swift Sport 2025 thế hệ mới sẽ dùng chung khung gầm với mẫu Swift thường nhưng động cơ của xe lại hoàn toàn khác biệt. Ngoài ra, Swift Sport thế hệ mới sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid là sự kết hợp của động cơ xăng 1.4L tăng áp kết hợp với một mô tơ điện. Ở phiên bản mới, xe được kỳ vọng có mức độ tiêu thụ nhiên liệu giảm 16% và xả thải ít hơn 15%. Dự kiến, mức giá xe Suzuki Swift Sport 2025 sẽ có mức bán ra khởi điểm từ 2,3 triệu yên tại thị trường nội đia Nhật Bản (tương đương khoảng 387,7 triệu đồng). Mức giá của mẫu xe hatchback thể thao Suzuki Swift Sport thế hệ mới có phần nhỉnh đôi chút so với giá của phiên bản tiền nhiệm là 2,16 triệu yên (364 triệu đồng) tại thị trường Nhật. Video: Hé lộ mẫu xe Suzuki Swift Sport 2025 mới.

