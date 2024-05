Cận cảnh Suzuki Swift 2024 tiết kiệm xăng, chỉ từ 197 triệu đồng

Suzuki Swift thế hệ mới đã lần đầu tiên ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 12/2023. Đến nay, mẫu xe hạng B này tiếp tục ra mắt một thị trường châu Á khác, đó là Ấn Độ. Là sản phẩm của liên doanh Maruti Suzuki, Swift thế hệ mới tại Ấn Độ có tổng cộng 5 phiên bản. Mức giá xe Suzuki Swift 2024 dao động từ 649.000 - 950.000 Rupee (khoảng 197 - 289 triệu đồng). Tuy là thế hệ mới nhưng Suzuki Swift dành cho Ấn Độ cũng chỉ thay đổi nhẹ ở thiết kế ngoại thất giống xe đang bán tại Nhật Bản. Mẫu xe này có thêm những chi tiết ngoại thất mới như cản trước, lưới tản nhiệt, đèn pha, đèn sương mù trước, vành la-zăng và đèn hậu. Tay nắm cửa sau của xe không còn nằm trên cột C mà chuyển xuống cửa. Ngoài ra, Suzuki Swift 2024 mới còn được điều chỉnh nhẹ về mặt kích thước. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.860 x 1.695 x 1.500 mm và chiều dài cơ sở 2.450 mm. So với thế hệ cũ, xe chỉ dài hơn 15 mm, hẹp hơn 40 mm và cao hơn 30 mm trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên. Khi mua mẫu xe hạng B này, khách hàng Ấn Độ có thể chọn 1 trong 9 màu sơn cùng 2 gói thiết kế mang tên Racing Roadstar và Thrill Chaser. Gói Racing Roadstar giúp xe trông thể thao hơn trong khi gói Thrill Chaser mang đến ngoại hình năng động và nội thất sang trọng hơn cho Suzuki Swift 2024. Bên trong Suzuki Swift 2024 là không gian nội thất khá giống với những mẫu xe cùng thương hiệu như Baleno và Fronx. Nội thất của xe tạo cảm giác cao cấp hơn thế hệ cũ nhờ sự xuất hiện của những trang bị mới như màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, đặt nổi trên mặt táp-lô. Bên cạnh đó là ghế bọc nỉ, cửa gió điều hòa trung tâm mới và bảng đồng hồ analog cải tiến với màn hình đa thông tin 4,2 inch. Các phím chỉnh điều hòa cũng đã được làm mới. Ở bản cao cấp nhất, mẫu xe này được bổ sung những trang bị như đèn sương mù LED, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động, cửa gió dành cho cho hàng ghế sau, vô lăng tích hợp phím chức năng, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, hệ thống kiểm soát hành trình và camera lùi. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn của Suzuki Swift 2024 ở thị trường Ấn Độ gồm có 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và móc lắp ghế trẻ em. Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc chỉ dành cho các bản dùng hộp số tự động của xe. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Swift 2024 tại thị trường Ấn Độ là động cơ xăng Z12E mới, thay cho loại K12 cũ. Động cơ 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L này tạo ra công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 112 Nm. So với thế hệ cũ, Suzuki Swift 2024 yếu hơn 8 mã lực và 1 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số sàn tự động 5 cấp. Như vậy, Suzuki Swift 2024 ở thị trường Ấn Độ không có động cơ hybrid như xe đang bán tại Nhật Bản. Tuy nhiên, động cơ mới của mẫu xe này cũng khá tiết kiệm xăng với mức tiêu thụ trung bình chỉ từ 24,8 - 25,75 km/lít (khoảng 3,88 - 4,03 lít/100 km). Với con số này, Suzuki Swift 2024 trở thành một trong những mẫu xe hatchback tiết kiệm xăng nhất ở thị trường Ấn Độ. Sau Nhật Bản và Ấn Độ, xe có thể sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác như Thái Lan hoặc Việt Nam. Video: Giới thiệu Suzuki Swift 2024 thế hệ mới tại Ấn Độ.

