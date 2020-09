Suzuki Swace 2021 "mượn" phong cách Toyota Corolla Touring Sports?

Vào hồi tháng 7 năm nay, hãng Suzuki đã tung ra mẫu xe mới mang tên Across tại thị trường châu Âu. Trên thực tế, Suzuki Across 2021 mới chính là phiên bản đổi tên và thay đổi một chút trong thiết kế của Toyota RAV4. Đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa hai thương hiệu Toyota và Suzuki. Đến nay, hãng Suzuki lại tiếp tục giới thiệu một mẫu xe nữa được ra đời từ ô tô Toyota. Được gọi bằng cái tên Suzuki Swace 2021, mẫu xe wagon cỡ C này là phiên bản đổi tên của Toyota Corolla Touring Sports tại thị trường châu Âu Để hạ thấp lượng khí thải của dàn sản phẩm tại thị trường châu Âu và không bị phạt, hãng Suzuki đã chọn cách bán xe ra đời từ ôtô Toyota. Bên cạnh đó, dàn sản phẩm của Suzuki hiện cũng đang thiếu xe wagon cỡ C nên Swace 2021 có thể coi là một sự bổ sung cần thiết. So với Toyota Corolla Touring Sports, Suzuki Swace thế hệ mới gần như giống hệt từ trong ra ngoài, trừ logo nhà sản xuất và mặt ca-lăng phía trước. Ngay cả kích thước của tân binh nhà Suzuki cũng chẳng khác gì Toyota Corolla Touring Sports. Theo đó, Suzuki Swace 2021 sở hữu chiều dài 2.700 m nên có khoảng duỗi chân dành cho hàng ghế sau được khẳng định là rộng nhất phân khúc. Ngoài ra, xe còn có khoang hành lý với thể tích 598 lít. Tương tự Toyota Corolla Touring Sports, Suzuki Swace 2021 cũng có đèn pha LED tích hợp đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED và vành với đường kính từ 17 - 18 inch. Thêm vào đó là cửa cốp sau mở đá chân khá tiện dụng. Bên trong xe có những trang bị đáng chú ý như ghế trước thể thao, bảng đồng hồ tích hợp màn hình đa thông tin, màn hình hiển thị thông tin kính lái có màu 10 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch, sạc điện thoại thông minh không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama 2 mảnh và gương chiếu hậu chống chói. Nội thất của Suzuki Swace 2021 giống hệt Toyota Corolla Touring Sports, trừ logo trên vô lăng. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Suzuki Swace 2021 là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,8 lít, tạo ra công suất tổng cộng 120 mã lực. Xe có thể chạy mà không cần đến động cơ xăng nhờ mô-tơ điện có công suất tối đa 71 mã lực và cụm pin 3,6 kWh. Dự kiến, Suzuki Swace 2021 sẽ chính thức được bày bán tại thị trường châu Âu vào mùa đông năm nay. Hiện giá xe Suzuki Swace 2021 vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết Suzuki Swace 2021 mới.

Vào hồi tháng 7 năm nay, hãng Suzuki đã tung ra mẫu xe mới mang tên Across tại thị trường châu Âu. Trên thực tế, Suzuki Across 2021 mới chính là phiên bản đổi tên và thay đổi một chút trong thiết kế của Toyota RAV4. Đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa hai thương hiệu Toyota và Suzuki. Đến nay, hãng Suzuki lại tiếp tục giới thiệu một mẫu xe nữa được ra đời từ ô tô Toyota. Được gọi bằng cái tên Suzuki Swace 2021, mẫu xe wagon cỡ C này là phiên bản đổi tên của Toyota Corolla Touring Sports tại thị trường châu Âu Để hạ thấp lượng khí thải của dàn sản phẩm tại thị trường châu Âu và không bị phạt, hãng Suzuki đã chọn cách bán xe ra đời từ ôtô Toyota. Bên cạnh đó, dàn sản phẩm của Suzuki hiện cũng đang thiếu xe wagon cỡ C nên Swace 2021 có thể coi là một sự bổ sung cần thiết. So với Toyota Corolla Touring Sports, Suzuki Swace thế hệ mới gần như giống hệt từ trong ra ngoài, trừ logo nhà sản xuất và mặt ca-lăng phía trước. Ngay cả kích thước của tân binh nhà Suzuki cũng chẳng khác gì Toyota Corolla Touring Sports. Theo đó, Suzuki Swace 2021 sở hữu chiều dài 2.700 m nên có khoảng duỗi chân dành cho hàng ghế sau được khẳng định là rộng nhất phân khúc. Ngoài ra, xe còn có khoang hành lý với thể tích 598 lít. Tương tự Toyota Corolla Touring Sports, Suzuki Swace 2021 cũng có đèn pha LED tích hợp đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED và vành với đường kính từ 17 - 18 inch. Thêm vào đó là cửa cốp sau mở đá chân khá tiện dụng. Bên trong xe có những trang bị đáng chú ý như ghế trước thể thao, bảng đồng hồ tích hợp màn hình đa thông tin, màn hình hiển thị thông tin kính lái có màu 10 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch, sạc điện thoại thông minh không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama 2 mảnh và gương chiếu hậu chống chói. Nội thất của Suzuki Swace 2021 giống hệt Toyota Corolla Touring Sports, trừ logo trên vô lăng. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Suzuki Swace 2021 là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,8 lít, tạo ra công suất tổng cộng 120 mã lực. Xe có thể chạy mà không cần đến động cơ xăng nhờ mô-tơ điện có công suất tối đa 71 mã lực và cụm pin 3,6 kWh. Dự kiến, Suzuki Swace 2021 sẽ chính thức được bày bán tại thị trường châu Âu vào mùa đông năm nay. Hiện giá xe Suzuki Swace 2021 vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết Suzuki Swace 2021 mới.