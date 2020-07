Suzuki Across 2021 mới bị "bóc phốt" giống Toyota RAV4

Về cơ bản, Suzuki Across 2021 mới chính là một phiên bản tinh chỉnh của Toyota RAV4 Plug-In Hybrid, do đó, Across mới sở hữu diện mạo khá giống RAV4, thậm chí nền tảng của hai mẫu xe này cũng giống nhau. Ở phía trước, Suzuki Across hoàn toàn mới nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng các khe hút gió thể thao và hệ thống đèn pha LED hiện đại. Hai hốc gió chưa đèn sương mù trông góc cạnh và hình khối hơn so với RAV4. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 19 inch. Trong khi đó, các chi tiết đuôi xe gần như bê nguyên từ RAV4, vẫn là cặp đèn hậu LED vuốt sắc nhọn ra phía ngoài. Nhìn chung, ngoại hình tổng thể của Suzuki Across có vẻ trau chuốt và trẻ trung hơn một chút so với "bản gốc". Đối với nội thất, cách bố trí ở bên trong xe có rất ít sự khác biệt với Toyota RAV4 Plug-In Hybrid, ngoại trừ việc Suzuki Across được lắp đặt vô lăng thiết kế mới mẻ hơn, bảng táp-lô sửa đổi và tất nhiên trong xe sẽ có logo của Suzuki chứ không phải Toyota. Tính năng công nghệ đáng chú ý nhất trên Suzuki Across 2021 mới chính là màn hình cảm ứng cỡ lớn 9 inch, tương thích với Apple CarPlay, Android Auto và MirrorLink. Tương tự như ngoại thất và nội thất, hệ truyền động của Across cũng được chia sẻ từ Toyota RAV4 Plug-in-hybrid. Cụ thể Across sẽ sử dụng động cơ xăng dung tích 2.5L 4 xi-lanh cho công suất 173 mã lực, kết hợp cùng 2 động cơ điện lấy năng lượng từ bộ pin 18,1kWh gắn trên sàn. Chưa rõ tổng công suất mà Suzuki Across sở hữu là bao nhiêu nhưng trên Toyota RAV4 Plug-in-hybrid, hệ thống này cho ra tổng công suất 302 mã lực. Sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hệ dẫn động 4 bánh E-Four Electronic 4x4 cho phép phân bổ mô-men xoắn từ cầu trước đến sau theo tỷ lệ, từ 100:00 đến 20:80. Suzuki cho biết Across có khả năng di chuyển điện hoàn toàn trong phạm vi 75km và tốc độ tới đa lên 180 km/h. Lượng khí thải CO2 được đánh giá ở mức 22 g/km. Cũng theo công bố của Suzuki, Across có dung tích cốp 490 lít - ít hơn so với các đối thủ như Mazda CX-5 và Honda CR-V, nhưng nó vẫn có đủ không gian để mang hành lý cho kỳ nghỉ của một gia đình. Suzuki vẫn chưa tiết lộ các biến thể cụ thể của Across nhưng có lẽ tất cả Across đều được trang bị bộ an toàn tiên tiến, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, màn hình điểm mù và hệ thống cảnh báo giao thông phía sau. Ngoài ra, xe cũng sẽ có một hệ thống eCall với khả năng tự động cảnh báo các dịch vụ khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn.Giá xe Suzuki Across chưa được công bố, có thể nó sẽ có giá thấp hơn RAV4 Plug-in-hybrid hiện tại, vì vậy, mức giá khởi điểm của Across sẽ ở khoảng 30.000 bảng Anh (khoảng 867,7 triệu đồng). Nếu đúng như thế, Across sẽ rẻ hơn so với CR-V Hybrid nhưng đắt hơn CX-5, tuy nhiên, CX-5 lại không có tùy chọn động cơ hybrid nào. Video: Chi tiết Suzuki Across 2021 thế hệ hoàn toàn mới.

Về cơ bản, Suzuki Across 2021 mới chính là một phiên bản tinh chỉnh của Toyota RAV4 Plug-In Hybrid, do đó, Across mới sở hữu diện mạo khá giống RAV4, thậm chí nền tảng của hai mẫu xe này cũng giống nhau. Ở phía trước, Suzuki Across hoàn toàn mới nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng các khe hút gió thể thao và hệ thống đèn pha LED hiện đại. Hai hốc gió chưa đèn sương mù trông góc cạnh và hình khối hơn so với RAV4. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 19 inch. Trong khi đó, các chi tiết đuôi xe gần như bê nguyên từ RAV4, vẫn là cặp đèn hậu LED vuốt sắc nhọn ra phía ngoài. Nhìn chung, ngoại hình tổng thể của Suzuki Across có vẻ trau chuốt và trẻ trung hơn một chút so với "bản gốc". Đối với nội thất, cách bố trí ở bên trong xe có rất ít sự khác biệt với Toyota RAV4 Plug-In Hybrid, ngoại trừ việc Suzuki Across được lắp đặt vô lăng thiết kế mới mẻ hơn, bảng táp-lô sửa đổi và tất nhiên trong xe sẽ có logo của Suzuki chứ không phải Toyota. Tính năng công nghệ đáng chú ý nhất trên Suzuki Across 2021 mới chính là màn hình cảm ứng cỡ lớn 9 inch, tương thích với Apple CarPlay, Android Auto và MirrorLink. Tương tự như ngoại thất và nội thất, hệ truyền động của Across cũng được chia sẻ từ Toyota RAV4 Plug-in-hybrid. Cụ thể Across sẽ sử dụng động cơ xăng dung tích 2.5L 4 xi-lanh cho công suất 173 mã lực, kết hợp cùng 2 động cơ điện lấy năng lượng từ bộ pin 18,1kWh gắn trên sàn. Chưa rõ tổng công suất mà Suzuki Across sở hữu là bao nhiêu nhưng trên Toyota RAV4 Plug-in-hybrid, hệ thống này cho ra tổng công suất 302 mã lực. Sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hệ dẫn động 4 bánh E-Four Electronic 4x4 cho phép phân bổ mô-men xoắn từ cầu trước đến sau theo tỷ lệ, từ 100:00 đến 20:80. Suzuki cho biết Across có khả năng di chuyển điện hoàn toàn trong phạm vi 75km và tốc độ tới đa lên 180 km/h. Lượng khí thải CO2 được đánh giá ở mức 22 g/km. Cũng theo công bố của Suzuki, Across có dung tích cốp 490 lít - ít hơn so với các đối thủ như Mazda CX-5 và Honda CR-V, nhưng nó vẫn có đủ không gian để mang hành lý cho kỳ nghỉ của một gia đình. Suzuki vẫn chưa tiết lộ các biến thể cụ thể của Across nhưng có lẽ tất cả Across đều được trang bị bộ an toàn tiên tiến, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, màn hình điểm mù và hệ thống cảnh báo giao thông phía sau. Ngoài ra, xe cũng sẽ có một hệ thống eCall với khả năng tự động cảnh báo các dịch vụ khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn. Giá xe Suzuki Across chưa được công bố, có thể nó sẽ có giá thấp hơn RAV4 Plug-in-hybrid hiện tại, vì vậy, mức giá khởi điểm của Across sẽ ở khoảng 30.000 bảng Anh (khoảng 867,7 triệu đồng). Nếu đúng như thế, Across sẽ rẻ hơn so với CR-V Hybrid nhưng đắt hơn CX-5, tuy nhiên, CX-5 lại không có tùy chọn động cơ hybrid nào. Video: Chi tiết Suzuki Across 2021 thế hệ hoàn toàn mới.