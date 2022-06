Suzuki Swift 2022 bản thể thao, giá từ 375 triệu đồng tại Thái Lan

Suzuki Swift là mẫu xe hatchback hạng B với thiết kế nhỏ xinh và được lòng không ít người tiêu dùng. Tuy nhiên, vẫn có người muốn chiếc Suzuki Swift của mình sở hữu thiết kế thể thao hơn. Nắm bắt tâm lý đó, hãng đã vén màn Suzuki Swift GL Plus Limitless Edition 2022 ở thị trường Thái Lan. Đúng như tên gọi, phiên bản đặc biệt mới này vốn được phát triển dựa trên Suzuki Swift GL Plus hiện đang bán tại thị trường Thái Lan. Với ý tưởng "không giới hạn", hãng Suzuki đã bổ sung một số phụ kiện mới cho mẫu xe hatchback hạng B của mình. Theo đó, Suzuki Swift GL Plus 2022 bản thể thao đã được lắp thêm bộ body kit mới với thiết kế thể thao hơn để trở thành Limitless Edition. Bộ body kit này bao gồm cánh lướt gió trước, ốp bên sườn, cánh lướt gió sau đi kèm 2 đầu ống xả giả, cánh gió mui, ăng ten hình vây cá trên nóc và viền vòm bánh màu đen. Bên cạnh đó là đề-can trang trí mới theo phong cách xe đua trên cửa. Những trang bị còn lại của Suzuki Swift GL Plus Limitless Edition 2022 không khác gì bản thường. Xe cũng có đèn pha Halogen, dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên cản trước, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện và bộ vành 15 inch với ốp la-zăng màu bạc. Bên trong xe, Suzuki Swift GL Plus Limitless Edition 2022 có những trang bị tiêu chuẩn như ghế bọc nỉ, tính năng mở cửa không cần chìa khóa, ghế lái chỉnh độ cao, điều hòa tự động, đầu CD/MP3, cổng USB/AUX và 2 loa. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và 2 túi khí trước. Nhìn chung, trang bị của mẫu xe này khá nghèo nàn và thua kém so với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Yaris hay Mazda2. "Trái tim" của Suzuki Swift GL Plus Limitless Edition 2022 vẫn là động cơ xăng Dualjet 4 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 108 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và tiêu thụ lượng xăng trung bình 23 km/lít (khoảng 4,34 lít/100 km). Lượng xăng tiêu thụ thấp có lẽ là điểm sáng hiếm hoi của mẫu xe hatchback hạng B này. Khi mua Suzuki Swift GL Plus Limitless Edition 2022, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 6 màu sơn ngoại thất là đỏ, xanh dương, bạc, xám, đen và trắng. Giá xe Suzuki Swift 2022 bản đặc biệt mới là 572.000 Baht (khoảng 375 triệu đồng). Phiên bản màu trắng sẽ đắt hơn 5.000 Baht (3,3 triệu đồng). Video: Giới thiệu Suzuki Swift 2022 bản thể thao tại Thái Lan.

