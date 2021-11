Suzuki S-Cross 2022 lộ “ảnh nóng”, chuẩn bị thay thế Vitara

Mới đây, hãng Suzuki chi nhánh Anh quốc đã đăng hình ảnh được cho là đèn pha của mẫu SUV cỡ nhỏ S-Cross thế hệ mới lên mạng xã hội. Chẳng bao lâu sau đó, hình ảnh đầu tiên của Suzuki S-Cross 2022 mới đã nhanh chóng bị rò rỉ trên mạng. Hình ảnh này tuy không thực sự rõ nét nhưng vẫn xác nhận việc mẫu xe SUV Suzuki S-Cross 2022 được nâng cấp đáng kể về thiết kế so với thế hệ cũ. Với ngôn ngữ thiết kế mới, mẫu SUV cỡ B này được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn và không còn đi kèm những nan mạ crôm nằm dọc như trước nữa. Bên cạnh đó là 2 nẹp mạ crôm nằm ngang trên đỉnh lưới tản nhiệt, nối với logo của hãng Suzuki ở giữa. Hình ảnh hé lộ thiết kế đèn pha mới của Suzuki S-Cross 2022.

Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha hoàn toàn mới với thiết kế hiện đại và gọn gàng hơn. Bên trong đèn pha là 3 bóng LED mới. Tiếp đến là hốc gió trung tâm hình chữ nhật, nằm giữa 2 đèn sương mù trước, và tấm ốp màu bạc bên dưới cản trước. Ngoài ra, Suzuki S-Cross 2022 còn có nắp ca-pô mới, bộ vành thay đổi thiết kế, kính lái dốc hơn và nóc dốc dần về đằng sau. Đó là chưa kể đến nẹp bằng nhựa màu đen bao quanh thân xe nhằm tăng vẻ hầm hố cho mẫu SUV cỡ B này.

Suzuki S-Cross 2022 rò rỉ "ảnh nóng", chuẩn bị khuấy đảo phân khúc SUV cỡ B.

Hiện chưa có nhiều thông tin liên quan đến Suzuki S-Cross thế hệ mới. Theo tin đồn, xe sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của đàn anh Suzuki Vitara đồng thời được định vị giữa phân khúc SUV cỡ B và cỡ C, tương tự Toyota Corolla Cross. Nhiều khả năng Suzuki S-Cross 2022 sẽ được dùng để thay thế luôn đàn anh Vitara tại thị trường châu Âu.

"Trái tim" của Suzuki S-Cross 2022 dự kiến là hệ truyền động mild hybrid 48 V, bao gồm máy xăng Boosterjet 4 xi-lanh, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 127 mã lực và mô-men xoắn cực đại 235 Nm. Ngoài ra, xe còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AllGrip.

Bên cạnh đó, sẽ không bất ngờ nếu Suzuki S-Cross 2022 có gói công nghệ an toàn chủ động ADAS mới, bao gồm những tính năng như cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng.

Suzuki S-Cross cũ hiện đang bán tại châu Âu.

Dự kiến, Suzuki S-Cross 2022 sẽ chính thức trình làng tại thị trường châu Âu vào ngày 25/11 tới như đối thủ của Ford EcoSport, Honda HR-V và Hyundai Kona. Sự xuất hiện của mẫu SUV cỡ nhỏ này sẽ làm phong phú thêm dòng sản phẩm của hãng Suzuki ở thị trường lục địa già.

Trong thời gian qua, hãng Suzuki vốn nổi tiếng là có chiến lược sản phẩm khá kỳ lạ tại châu Âu khi thường bán song song những mẫu xe có cùng kích thước và tập trung vào 2 phân khúc. Cụ thể hơn, Suzuki bán 4 mẫu xe hatchback cỡ nhỏ, bao gồm Celerio, Baleno, Ignis và Swift tại châu Âu. Bên cạnh đó là 2 mẫu SUV cỡ B Suzuki Vitara và S-Cross. Đó là chưa kể đến Suzuki Jimny hiện được bán dưới dạng xe thương mại 2 ghế để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải khắt khe tại châu Âu.

Nhờ hợp tác với Toyota, dòng sản phẩm của Suzuki tại châu Âu được mở rộng với Swace (phát triển dựa trên Corolla Sport Tourer) và Across (mẫu SUV cỡ C ra đời từ RAV4). Trừ Swace và Across dùng hệ truyền động hybrid của Toyota, những sản phẩm còn lại của Suzuki ở châu Âu đều được trang bị công nghệ mild hybrid 48 V.