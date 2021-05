Suzuki Ciaz 2021 từ 384 triệu đồng tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Mới đây, hãng Suzuki đã chính thức vén màn phiên bản 2021 của dòng xe Ciaz ở thị trường Thái Lan. Bước sang thế hệ mới, Suzuki Ciaz 2021 nâng cấp không thay đổi về thiết kế mà chỉ được bổ sung trang bị. Tại thị trường Thái Lan, Suzuki Ciaz 2021 có tổng cộng 4 bản trang bị là GL MT, GL CVT, GLX CVT và RS CVT. Ở bản trang bị nào, Suzuki Ciaz 2021 mới cũng được trang bị màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch tiêu chuẩn mới. Ngoài phát sóng radio, chơi nhạc MP3, có cổng USB và HDMI, màn hình này còn hỗ trợ kết nối Bluetooth để đàm thoại rảnh tay hoặc kết nối với điện thoại thông minh qua Android Auto cũng như Apple CarPlay. Chưa hết, Suzuki Ciaz 2021 tại thị trường Thái Lan còn có thêm camera lùi ở mọi bản trang bị. Điều này hứa hẹn giúp mẫu sedan hạng B nhà Suzuki tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ như Honda City, Toyota Yaris Ativ hay Mazda2 tại thị trường Thái Lan. "Việc ra mắt Ciaz mới lần này đáp ứng nhu cầu của khách hàng - những người đang tìm kiếm một chiếc sedan tiết kiệm nhiên liệu với phong cách nổi bật và công nghệ độc đáo của Suzuki. Do đó, tôi tin rằng Ciaz mới sẽ cũng cấp thêm lựa chọn cho những ai đang muốn mua xe giá rẻ. Đây là mẫu xe mang đến giá trị lớn hơn ở cả thiết kế lẫn tính năng", ông Wanlop Tri Rerkngam, giám đốc bán hàng và marketing của Suzuki Thái Lan, phát biểu. Trừ màn hình trung tâm 8 inch và camera lùi mới, Suzuki Ciaz 2021 tại thị trường Thái Lan chẳng có gì khác so với trước. Xe vẫn sở hữu động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.25L, sản sinh công suất tối đa 91 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 118 Nm tại tua máy 4.800 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Về trang bị ngoại thất, Suzuki Ciaz 2021 tại Thái Lan có đèn pha LED, đèn sương mù trước với viền mạ crôm, bộ vành hợp kim 16 inch, lốp 195/55 R16, gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe, chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đường chân kính và tay nắm cửa mạ crôm. Riêng bản RS thể thao hơn có bộ body kit, bao gồm cánh gió trước, cánh gió bên sườn và cánh gió sau tích hợp đèn phanh thứ ba. Bên trong Suzuki Ciaz 2021 có ghế bọc da màu đen, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng, vô lăng bọc da, màn hình đa thông tin MID trong bảng đồng hồ, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động đi kèm màn hình kỹ thuật số, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, hệ thống lọc phấn hoa, hệ thống âm thanh 6 loa và ổ điện 12 V ở cả 2 hàng ghế. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp và 2 túi khí trước. Khi mua Suzuki Ciaz 2021, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 6 màu sơn ngoại thất, bao gồm trắng, đỏ, đen, nâu, xám và bạc. Giá xe Suzuki Ciaz 2021 tại Thái Lan dao động từ 523.000 - 675.000 Baht (khoảng 384 - 496 triệu đồng). Video: Chi tiết sedan Suzuki Ciaz thế hệ mới tại Việt Nam.

Mới đây, hãng Suzuki đã chính thức vén màn phiên bản 2021 của dòng xe Ciaz ở thị trường Thái Lan. Bước sang thế hệ mới, Suzuki Ciaz 2021 nâng cấp không thay đổi về thiết kế mà chỉ được bổ sung trang bị. Tại thị trường Thái Lan, Suzuki Ciaz 2021 có tổng cộng 4 bản trang bị là GL MT, GL CVT, GLX CVT và RS CVT. Ở bản trang bị nào, Suzuki Ciaz 2021 mới cũng được trang bị màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch tiêu chuẩn mới. Ngoài phát sóng radio, chơi nhạc MP3, có cổng USB và HDMI, màn hình này còn hỗ trợ kết nối Bluetooth để đàm thoại rảnh tay hoặc kết nối với điện thoại thông minh qua Android Auto cũng như Apple CarPlay. Chưa hết, Suzuki Ciaz 2021 tại thị trường Thái Lan còn có thêm camera lùi ở mọi bản trang bị. Điều này hứa hẹn giúp mẫu sedan hạng B nhà Suzuki tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ như Honda City, Toyota Yaris Ativ hay Mazda2 tại thị trường Thái Lan. "Việc ra mắt Ciaz mới lần này đáp ứng nhu cầu của khách hàng - những người đang tìm kiếm một chiếc sedan tiết kiệm nhiên liệu với phong cách nổi bật và công nghệ độc đáo của Suzuki. Do đó, tôi tin rằng Ciaz mới sẽ cũng cấp thêm lựa chọn cho những ai đang muốn mua xe giá rẻ. Đây là mẫu xe mang đến giá trị lớn hơn ở cả thiết kế lẫn tính năng", ông Wanlop Tri Rerkngam, giám đốc bán hàng và marketing của Suzuki Thái Lan, phát biểu. Trừ màn hình trung tâm 8 inch và camera lùi mới, Suzuki Ciaz 2021 tại thị trường Thái Lan chẳng có gì khác so với trước. Xe vẫn sở hữu động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.25L, sản sinh công suất tối đa 91 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 118 Nm tại tua máy 4.800 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Về trang bị ngoại thất, Suzuki Ciaz 2021 tại Thái Lan có đèn pha LED, đèn sương mù trước với viền mạ crôm, bộ vành hợp kim 16 inch, lốp 195/55 R16, gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe, chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đường chân kính và tay nắm cửa mạ crôm. Riêng bản RS thể thao hơn có bộ body kit, bao gồm cánh gió trước, cánh gió bên sườn và cánh gió sau tích hợp đèn phanh thứ ba. Bên trong Suzuki Ciaz 2021 có ghế bọc da màu đen, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng, vô lăng bọc da, màn hình đa thông tin MID trong bảng đồng hồ, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động đi kèm màn hình kỹ thuật số, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, hệ thống lọc phấn hoa, hệ thống âm thanh 6 loa và ổ điện 12 V ở cả 2 hàng ghế. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp và 2 túi khí trước. Khi mua Suzuki Ciaz 2021, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 6 màu sơn ngoại thất, bao gồm trắng, đỏ, đen, nâu, xám và bạc. Giá xe Suzuki Ciaz 2021 tại Thái Lan dao động từ 523.000 - 675.000 Baht (khoảng 384 - 496 triệu đồng). Video: Chi tiết sedan Suzuki Ciaz thế hệ mới tại Việt Nam.