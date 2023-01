Suzuki Jimny 5 cửa giá rẻ ra mắt toàn cầu, "đậm chất" G-Class

Triển lãm Auto Expo 2023 hiện đang diễn ra tại Ấn Độ rõ ràng là một sự kiện quan trọng đối với hãng Suzuki. Trong sự kiện này, hãng xe Nhật Bản đã trình làng hàng loạt mẫu ôtô mới của mình. Một trong số đó có Suzuki Jimny phiên bản 5 cửa. Đúng như hình ảnh rò rỉ từ trước đó, mẫu xe SUV Suzuki Jimny 5 cửa sở hữu ngoại hình không khác biệt nhiều so với phiên bản 3 cửa. Khác biệt lớn nhất của Suzuki Jimny 5 cửa chính là có thêm 2 cửa phía sau. Ngoài ra, khu vực phía sau cửa cũng là trang bị mới của mẫu SUV này. Kính cửa sổ nằm dọc của xe được bao quanh bằng cột dày dặn. Trong khi đó, những chi tiết thiết kế còn lại như các cột thẳng đứng, tổng thể vuông vức, các tấm ốp thân vỏ bằng phẳng, đèn pha tròn trịa, lưới tản nhiệt với các nan nằm dọc, lốp off-road hầm hố và hốc bánh mở rộng đều giữ nguyên như Suzuki Jimny 3 cửa. Ngay cả cửa cốp đi kèm lốp dự phòng và đèn hậu nằm trên cản sau của xe cũng giống phiên bản 3 cửa. Suzuki Jimny 5 cửa được trang bị bộ vành hợp kim có đường kính 15 inch và lốp 195/80R15. Tất nhiên, so với phiên bản 3 cửa, Suzuki Jimny 5 cửa có kích thước lớn hơn, bao gồm chiều dài 3.985 mm, chiều rộng 1.645 mm, chiều cao 1.720 mm, chiều dài cơ sở 2.590 mm và chiều cao gầm 210 mm. Như vậy, chiều dài cơ sở của Suzuki Jimny 5 cửa đã được tăng thêm 340 mm. Với kích thước lớn hơn, Suzuki Jimny 5 cửa đương nhiên có không gian nội thất rộng rãi hơn. Bên trong mẫu xe này có nhiều chi tiết giống phiên bản 3 cửa như mặt táp-lô màu đen và màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch đặt nổi, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Trong khi đó, vô lăng và các núm xoay hình tròn để chỉnh điều hòa của xe lại giống với các mẫu xe Suzuki khác như Swift. Chi tiết nội thất chỉ dành cho Suzuki Jimny 5 cửa gồm có bảng đồng hồ hình chữ nhật với màn hình đa thông tin MID ở giữa. Ngoài ra, xe còn có tay nắm cửa nằm trên mặt táp-lô, đối diện với ghế phụ lái, nhiều hộc đựng đồ thông minh và dãy công tắc trên cụm điều khiển trung tâm. Suzuki Jimny 5 cửa chỉ được trang bị nội thất 5 chỗ ngồi với ghế liền phía sau, đủ chỗ cho 3 người. Phía sau ghế là khoang hành lý có thể tích 208 lít. Nếu ghế sau gập xuống, thể tích khoang hành lý tăng lên 332 lít. Trong khi đó, những trang bị an toàn dành cho Suzuki Jimny 5 cửa gồm có 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi. Động cơ của Suzuki Jimny 5 cửa là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 134 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Bên cạnh đó là hệ dẫn động 4 bánh AllGrip Pro với hộp số phụ. Hiện giá xe Suzuki Jimny 5 cửa vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Gurugram, Ấn Độ, nhằm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Ấn Độ chính là thị trường đầu tiên đón nhận phiên bản 5 cửa của mẫu SUV "bé hạt tiêu" này. Sau đó, sẽ đến các thị trường khác trên toàn cầu. Video: Ra mắt Suzuki Jimny 5 cửa giá rẻ tại Ấn Độ.

