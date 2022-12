Suzuki Jimny 2023 phiên bản 5 cửa lộ diện “trần trụi”, chờ ra mắt

Phiên bản 5 cửa của dòng SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny 2023 mới đã lần đầu tiên lộ diện trên đường phố Ấn Độ vào hồi tháng 8 năm ngoái. Sau hơn 1 năm, mẫu xe này tiếp tục bị bắt gặp tại khu vực gần thành phố Leh của Ấn Độ trong tình trạng không hề ngụy trang. Có vẻ như chiếc Suzuki Jimny bản 5 chỗ này được dùng cho quá trình quay, chụp quảng cáo. Dự kiến, ngày ra mắt của Suzuki Jimny bản 5 cửa mới dự kiến không còn xa. Đúng như thông tin từ trước đó, Suzuki Jimny 5 chỗ sở hữu thiết kế ngoại thất không khác biệt nhiều so với bản 3 chỗ. Về ngoại hình, có thể thấy cửa sau của xe ngắn hơn một chút so với cửa trước. Bên sườn, chiếc xe SUV Suzuki Jimny 5 cửa có 3 cửa sổ với cửa sổ cuối cùng khá nhỏ. Thêm vào đó là nóc thẳng thớm, ốp cua lốp màu đen nổi bật và bộ vành la-zăng khá nhỏ. Đằng sau, Suzuki Jimny bản 5 cửa được sẽ vẫn được trang bị cửa cốp với bản lề nằm ở một bên và lắp cả lốp dự phòng. Trên cửa cốp còn có logo "Jimny" thay vì cái tên khác như tin đồn. Trong khi đó, đèn hậu của xe được đặt trên cản sau. Theo tin đồn, Suzuki Jimny bản 5 cửa sẽ được trang bị nội thất 5 chỗ hoặc 7 chỗ. Không gian nội thất và khoang hành lý của xe dự kiến sẽ rộng rãi hơn nhờ kích thước tăng lên. Ngoài ra, xe có thể được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch tương tự các mẫu xe Suzuki đời mới khác tại thị trường Ấn Độ như Baleno hay Brezza. Tin đồn cho biết, Suzuki Jimny bản 5 cửa sẽ tăng kích thước đáng kể so với bản 3 cửa. Mẫu SUV này có thể sở hữu chiều dài cơ sở tăng 300 mm lên 2.550 mm trong khi chiều dài đạt mức 3.850 mm. Những kích thước còn lại của xe có thể sẽ không thay đổi so với bản 3 cửa. Theo giới truyền thông Ấn Độ, Suzuki Jimny bản 5 cửa sẽ được trang bị hệ truyền động mild hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, kết hợp với mô-tơ điện. Bên cạnh đó, Suzuki Jimny 2023 phiên bản 5 cửa còn có hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn hoặc hộp số tự động 4 cấp tùy chọn và hệ dẫn động 4 bánh AllGrip Pro 4WD. Dự kiến, giá xe Suzuki Jimny 2023 bản 5 cửa và cấu hình sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Auto Expo 2023 diễn ra tại Ấn Độ vào đầu năm sau. Đến giữa năm 2023, xe sẽ được bán ra tại thị trường Nam Á cạnh tranh với Force Gurkha và Mahindra Thar. Video: Xem trước xe SUV Suzuki Jimny 2023 phiên bản 5 cửa.

