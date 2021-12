Suzuki Every Little D - chiếc xe van “lắp đầu” Land Rover Defender

DAMD là hãng độ xe của Nhật Bản vốn nổi tiếng với những bộ body kit biến Suzuki Jimny thành phiên bản thu nhỏ của Mercedes-Benz G-Class hoặc Land Rover Defender. Mới đây, DAMD lại chuyển hướng khi tung ra phiên bản độ của mẫu xe van cỡ nhỏ Suzuki Every 2021 mới.

Gói độ dành cho Suzuki Every của hãng DAMD được gọi bằng cái tên Little D. Để phù hợp với cái tên này, Suzuki Every phiên bản độ sở hữu thiết kế đầu xe như Land Rover Defender.