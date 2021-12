Xem chi tiết Suzuki Alto 2022 giá rẻ trước ngày ra mắt

Vào hôm 25/11 vừa qua, hãng Suzuki đã tung ra trang web dành riêng cho chiến dịch ra mắt thế hệ mới của dòng xe giá rẻ Alto tại thị trường Nhật Bản. Trên trang web này, hãng xe Nhật Bản cũng tung ra những hình ảnh và thông tin đầu tiên của Suzuki Alto 2022 mới. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Heartec, Suzuki Alto 2022 giá rẻ vẫn sở hữu kích thước nhỏ như trước, bao gồm chiều dài 3.395 mm, chiều rộng 1.475 mm và chiều cao 1.525 mm. Vì thuộc phân khúc xe kei car tại Nhật Bản nên Suzuki Alto 2022 phải có chiều dài dưới 3.400 mm theo quy định. Trong khi đó, chiều cao của xe tăng 50 mm so với trước và bán kính vòng quay đạt mức 4,4 m thay vì 4,2 m như thế hệ cũ. Không chỉ có kích thước nhỏ, Suzuki Alto 2022 còn mang trên mình thiết kế vuông vức và đậm chất cổ điển. Trên đầu xe, Suzuki Alto 2022 được bổ sung lưới tản nhiệt cỡ nhỏ hơn và nằm bên dưới logo của hãng. Logo này đi kèm nẹp mạ crôm nằm ngang được đặt giữa 2 cụm đèn pha cỡ lớn. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm khá rộng bên dưới, tích hợp khung lắp biển số trước. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ thấy bộ vành hợp kim nhôm 14 inch với thiết kế 7 chấu mới và cửa sổ khá lớn, tạo cảm giác thoáng đãng cho nội thất bên trong. Riêng ốp gương ngoại thất lại được sơn màu giống nóc xe, mang đến thiết kế phối 2 màu thời trang hơn cho mẫu ô tô giá rẻ này. Ở đằng sau, Suzuki Alto 2022 được trang bị cụm đèn hậu nằm dọc, ôm lấy hai góc đuôi xe, và cản sau có thiết kế đơn giản. Theo hãng Suzuki, nội thất của Alto thế hệ mới có chiều cao 1.260 mm, tăng 45 mm so với trước, và chiều dài 2.015 mm. Nói cách khác, Suzuki Alto 2022 tuy nhỏ gọn bên ngoài nhưng nội thất vẫn mang đến cảm giác thoải mái cho người dùng. Suzuki Alto 2022 được trang bị ghế bọc nỉ và không hề có bệ tì tay trung tâm. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể đòi hỏi nhiều ở một mẫu xe giá rẻ như Suzuki Alto 2022. Trong khi đó, khoang hành lý phía sau của xe có kích thước khá nhỏ. Trước mặt người lái xuất hiện vô lăng mới, tích hợp phím chỉnh âm lượng hoặc kết nối Bluetooth. Đằng sau vô lăng, bảng đồng hồ có thêm màn hình LCD nhỏ nằm ngang, tạo cảm giác phức tạp hơn. Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình thông tin giải trí nhỏ, nằm giữa 2 cửa gió điều hòa trung tâm đặt dọc và các nút chỉnh điều hòa mới. Ở bản cao cấp, xe sẽ có tính năng sưởi ở ghế lái và ghế phụ lái cũng như điều hòa tự động. Trong khi đó, màn hình hiển thị thông tin kính lái và camera 360 độ sẽ là trang bị tùy chọn mới dành cho xe. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn Suzuki Safety Support tiêu chuẩn mới, bao gồm những tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, có thể phát hiện người đi bộ vào buổi tối, hỗ trợ phanh khi lùi, giảm thiểu nhầm chân ga, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo khi xe phía trước dịch chuyển và hỗ trợ đèn pha. Ngoài ra, xe còn có 6 túi khí, bao gồm cả túi khí bên và túi khí rèm. Dự kiến, Suzuki Alto 2022 sẽ chính thức trình làng tại thị trường Nhật Bản vào ngày 10/12 tới đây. Giá xe Suzuki Alto 2022 tại Nhật Bản hiện chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, xe có 7 màu sơn ngoại thất là xanh dương Dusk Blue (mới), be Soft Beige (mới), nâu Urban Brown Pearl, đỏ Phoenix Red Pearl, đen Blueish Black Pearl, bạc Silky Silver, trắng Pure White Pearl và trắng. Video: Xe giá rẻ Suzuki Alto 2022 mới lộ diện.

