Suzuki Swift 2021 độ "xịn sò hơn", chi phí chỉ 7 triệu đồng

Suzuki Swift 2021 mới đã chính thức trình làng tại thị trường Thái Lan vào hồi tháng 2 đầu năm nay. Sau nửa năm, hãng Suzuki tiếp tục vén màn phiên bản đặc biệt mới của dòng hatchback hạng B này. Được phát triển dựa trên Suzuki Swift GL 2021 ở thị trường Thái Lan, phiên bản đặc biệt này có tên gọi đơn giản là Plus. So với bản GL, Suzuki Swift GL Plus 2021 sở hữu diện mạo thể thao hơn nhờ bộ body kit mới. Bộ body kit độ Suzuki Swift GL Plus 2021 bao gồm cánh lướt gió trên đầu xe, nối liền với ốp cua lốp màu đen, thanh ba-bô-lê bên sườn, cánh gió sau được thiết kế dưới dạng bộ khuếch tán gió, cánh gió mui tích hợp đèn phanh thứ ba, ăng-ten hình vây cá trên nóc, bộ đề-can mới và 2 đầu ống xả giả chỉ có tác dụng trang trí. Vành của xe có đường kính 15 inch, đi kèm ốp la-zăng và lốp 175/65 R15. Vì được phát triển dựa trên bản cấp thấp nên Suzuki Swift GL Plus 2021 chỉ dùng đèn pha Halogen thông thường. Bên cạnh đó là dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên cản trước, đèn hậu LED, kính màu tối và gương ngoại thất gập, chỉnh điện. Trong khi đó, nội thất của Suzuki Swift GL Plus 2021 không có gì khác so với bản GL thông thường. Xe cũng có những trang bị như đầu CD hỗ trợ MP3/WMA, cổng USB, cổng AUX, ổ điện 12 V dành cho hàng ghế trước, 2 loa, điều hòa tự động, hệ thống lọc không khí, 3 đèn đọc bản đồ, gương chiếu hậu điều chỉnh phù hợp với ngày/đêm, dây đai an toàn 3 điểm, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy và cửa cốp chỉnh điện. "Trái tim" của Suzuki Swift GL Plus 2021 cũng không có gì mới mẻ. Xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 108 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Động cơ này đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT, truyền sức mạnh tới cầu trước. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 23 km/lít (khoảng 4,3 lít/100 km). Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 2 túi khí, phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Suzuki Swift GL Plus 2021 có mức khởi điểm từ 567.000 Baht (khoảng 387 triệu đồng). So với bản thường, phiên bản đặc biệt này chỉ đắt hơn 10.000 Baht (khoảng 7 triệu đồng). Xe có 6 màu ngoại thất là đỏ, bạc, xám, đen, xanh dương và trắng. Video: Suzuki Swift GL Plus 2021 mới với gói độ giá rẻ tại Thái Lan.

