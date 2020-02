Suzuki Ertiga Limited 2020 chưa đến 500 triệu tại Việt Nam

Suzuki Việt Nam mới đây đã đăng thông báo trên website chính thức của mình về việc mở bán phiên bản đặc biệt của mẫu MPV giá rẻ Suzuki Ertiga bản nâng cấp 2020, mẫu xe này vừa được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Về cơ bản, Suzuki Ertiga Limited 2020 mới sẽ bao gồm 2 phiên bản GL và GLX được bổ sung, nâng cấp một số trang bị, đúng như những gì các nhân viên tư vấn bán hàng của Suzuki Việt Nam đã hé lộ khi nhận đặt cọc hồi giữa tháng 1/2020. Ngoại thất của Ertiga Limited 2020 không khác biệt nhiều so với phiên bản cũ. Xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn mạ chrome sáng bóng và nối liền đèn pha halogen thấu kính projector, phía bên dưới là cụm đèn sương mù được bố trí nằm trong ốp nhựa giả hốc gió không có thay đổi. Điểm khác biệt của xe so với phiên bản thường, cụ thể bản Limited GLX sẽ được trang bị bộ mâm hợp kim phối 2 tông màu tương phản thể thao giống Suzuki Ertiga Sport đang được bán ra tại thị trường Ấn Độ. Khoang nội thất của Suzuki Ertiga Limited 2020 sẽ được trang bị thêm bệ tỳ tay cho hàng ghế thứ 2 trong khi màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng được nâng cấp từ loại 6,2 inch ở bản thường lên loại 10 inch, có tích hợp camera lùi và điều hòa tự động. Trong khi đó, phiên bản Limited GL sẽ được trang bị thêm bệ tỳ tay, bổ sung thêm màn hình cảm ứng kích cỡ 6,2 inch tích hợp camera lùi. Trang bị an toàn của xe không thay đổi so với phiên bản cũ, bao gồm; phanh ABS, phân bổ lực phanh EBD, hai túi khí, ghế trẻ em ISOFIX... Suzuki Ertiga 2020 vẫn sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.5L (N/A) mới có tên mã là K15B cho công suất tối đa 103 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138Nm có được từ 4.400 vòng/phút. So với động cơ 1.4L ở đời trước, động cơ mới mạnh hơn (1.4L cũ mạnh 98 mã lực). Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 4 cấp hoặc sàn 5 cấp. Tuy được bổ sung trang bị nhưng giá xe Suzuki Ertiga Limited 2020 vẫn khởi điểm từ 499 triệu đồng cho phiên bản Limited GL, không thay đổi so với bản GL thường. Trong khi đó, phiên bản Limited GLX giờ đây có giá 555 triệu đồng, tăng nhẹ 6 triệu đồng so với bản GLX 2019. Ở phân khúc MPV giá rẻ tại Việt Nam, Suzuki Ertiga được xem là đối thủ đáng gờm của Mitsubishi Xpander. Video: Chi tiết Suzuki Ertiga Limited 2020 tại Việt Nam.

Suzuki Việt Nam mới đây đã đăng thông báo trên website chính thức của mình về việc mở bán phiên bản đặc biệt của mẫu MPV giá rẻ Suzuki Ertiga bản nâng cấp 2020, mẫu xe này vừa được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Về cơ bản, Suzuki Ertiga Limited 2020 mới sẽ bao gồm 2 phiên bản GL và GLX được bổ sung, nâng cấp một số trang bị, đúng như những gì các nhân viên tư vấn bán hàng của Suzuki Việt Nam đã hé lộ khi nhận đặt cọc hồi giữa tháng 1/2020. Ngoại thất của Ertiga Limited 2020 không khác biệt nhiều so với phiên bản cũ. Xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn mạ chrome sáng bóng và nối liền đèn pha halogen thấu kính projector, phía bên dưới là cụm đèn sương mù được bố trí nằm trong ốp nhựa giả hốc gió không có thay đổi. Điểm khác biệt của xe so với phiên bản thường, cụ thể bản Limited GLX sẽ được trang bị bộ mâm hợp kim phối 2 tông màu tương phản thể thao giống Suzuki Ertiga Sport đang được bán ra tại thị trường Ấn Độ. Khoang nội thất của Suzuki Ertiga Limited 2020 sẽ được trang bị thêm bệ tỳ tay cho hàng ghế thứ 2 trong khi màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng được nâng cấp từ loại 6,2 inch ở bản thường lên loại 10 inch, có tích hợp camera lùi và điều hòa tự động. Trong khi đó, phiên bản Limited GL sẽ được trang bị thêm bệ tỳ tay, bổ sung thêm màn hình cảm ứng kích cỡ 6,2 inch tích hợp camera lùi. Trang bị an toàn của xe không thay đổi so với phiên bản cũ, bao gồm; phanh ABS, phân bổ lực phanh EBD, hai túi khí, ghế trẻ em ISOFIX... Suzuki Ertiga 2020 vẫn sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.5L (N/A) mới có tên mã là K15B cho công suất tối đa 103 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138Nm có được từ 4.400 vòng/phút. So với động cơ 1.4L ở đời trước, động cơ mới mạnh hơn (1.4L cũ mạnh 98 mã lực). Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 4 cấp hoặc sàn 5 cấp. Tuy được bổ sung trang bị nhưng giá xe Suzuki Ertiga Limited 2020 vẫn khởi điểm từ 499 triệu đồng cho phiên bản Limited GL, không thay đổi so với bản GL thường. Trong khi đó, phiên bản Limited GLX giờ đây có giá 555 triệu đồng, tăng nhẹ 6 triệu đồng so với bản GLX 2019. Ở phân khúc MPV giá rẻ tại Việt Nam, Suzuki Ertiga được xem là đối thủ đáng gờm của Mitsubishi Xpander. Video: Chi tiết Suzuki Ertiga Limited 2020 tại Việt Nam.