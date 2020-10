Suzuki Ciaz nâng cấp tăng 30 triệu, khó thoát "ế" tại Việt Nam?

Suzuki Ciaz 2020 mới phiên bản nâng cấp đã chính thức được chào hàng tới khách hàng Việt Nam, có giá bán tăng khoảng 30 triệu đồng so với trước đây. Tuy nâng cấp một vài trang bị nhưng về các công nghệ an toàn cho người ngồi trong, Suzuki Ciaz thế thệ mới lại tỏ ra hụt hơi với các đối thủ cùng phân khúc. Theo đó, dù là phiên bản nâng cấp nhưng Suzuki Ciaz 2020 chỉ có trang bị chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ phanh khẩn cấp BA cùng 2 túi khí an toàn. Trong khi đó, những công nghệ an toàn thuộc dạng phổ thông hiện nay như cân bằng điện tử hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc vẫn chưa được trang bị.

Để giảm bớt sự thua thiệt về công nghệ an toàn, Suzuki đã trang bị cho Ciaz 2020 Camera hành trình trước/ sau của Vietmap, có tích hợp các tính năng như cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo khoảng cách với xe phía trước, nhắc nhở di chuyển theo xe phía trước và dẫn đường VietMap tích hợp cảnh báo giao thông. Theo khảo giá trên một số website thương mại điện tử, loại camera hành trình này có tên là Vietmap V5, có giá bán chỉ khoảng hơn 2 triệu đồng. Trong khi đó, các đối thủ của Suzuki Ciaz tại Việt Nam như Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia Soluto, Mazda 2 hay Honda City tỏ rõ sự hơn hẳn về công nghệ an toàn.

Camera hành trình Vietmap được trang bị trên Suzuki Ciaz.

Honda City, Hyundai Accent và Kia Soluto đều được trang bị chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến lùi. Bên cạnh đó, chỉ có duy nhất Kia Soluto được trang bị 2 túi khí, còn lại Hyundai Accent và Honda City cao cấp nhất đều có 6 túi khí.

Cũng có những trang bị an toàn kể trên nhưng Toyota Vios lại tỏ ra nổi bật hơn đôi chút khi được trang bị tới 7 túi khí an toàn nhiều nhất phân khúc. Hay Mazda 2 nổi bật nhất phân khúc khi có thêm gói an toàn chủ động i-Acctivsense hiện đại, gồm có những công nghệ hệ thống đèn thích ứng thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước), hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau), hệ thống nhắc nhở người lái tập trung.

Trang bị trên Suzuki Ciaz 2020 tại Việt Nam.

Có thể thấy, ngoài Suzuki vẫn giậm chân tại chỗ, các hãng xe tại Việt Nam dường như đã nhận thấy phân khúc B giá rẻ bán nhiều hơn, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn nên đã tập trung trang bị an toàn cho các mẫu xe của mình. Để khách hàng dù không phải bỏ ra số tiền lớn nhưng vẫn có thể sở hữu được một chiếc xe có các trang bị an toàn đầy đủ.