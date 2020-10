Xe sang Rolls-Royce Ghost 2021 sẽ không kém gì "ông anh" Phantom

Không những không ồn ào mà Rolls-Royce Ghost 2021 mới còn trở nên tuyệt đối yên tĩnh, dễ dàng che giấu đi quá trình đốt cháy mạnh mẽ đang diễn ra trong khoang động cơ. Bên cạnh đó, nhờ mang trên mình gần 100 kg vật liệu cách âm mà khoang cabin của Ghost còn đảm bảo được một không gian yên tĩnh và thư giãn nhất cho hành khách. Diện mạo của mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 không có quá nhiều thay đổi mới mẻ, vì một lý do rất đơn giản là phiên bản đầu tiên đã trở thành mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại của Rolls-Royce trong suốt một thập kỷ qua. So với thế hệ tiền nhiệm, mặc dù Ghost 2021 được gia tăng đáng kể về kích thước tổng thể nhưng lại trở nên gọn gàng và ít cầu kỳ hơn. Hãng xe sang Anh Quốc cho rằng họ đã xác định được xu hướng “sang trọng” tạo nên tập khách hàng của mình, do đó Ghost sẽ được áp dụng phong cách thiết kế tối giản, đồng thời vẫn duy trì sự sang trọng và đẳng cấp vốn có. Đáng chú ý, Rolls-Royce Ghost 2021 cung cấp cho khách hàng tùy chọn hệ thống đèn chiếu sáng gồm 20 bóng LED đặt bên dưới lưới tản nhiệt để làm nổi bật lên sự uy nghi và bề thế cho phần đầu xe. Trái ngược với thiết kế ngoại thất chỉ thay đổi nhẹ nhàng và không đáng kể, Rolls-Royce Ghost 2021 nhận được rất nhiều nâng cấp đến từ bên trong. Trong khi thế hệ đầu tiên sử dụng nền tảng tương tự như BMW 7-Series (F01) thì phiên bản mới 2021 lại được trang bị nền tảng khung gầm nhôm “Architecture of Luxury” chuyên dành cho những chiếc Rolls-Royce cao cấp nhất - như Phantom và Cullinan. Điều này giúp cho chiếc sedan siêu sang này càng trở nên nhẹ nhàng hơn, cải thiện khả năng xử lý linh hoạt và êm ái. Giống như người anh em SUV của mình, Rolls-Royce Ghost 2021 sở hữu hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hệ thống đánh lái 4 bánh, đi kèm là động cơ V12 6.7L tăng áp kép cho ra công suất tối đa 563 mã lực. Khác với Phantom, đa số người mua Rolls-Royce Ghost 2021 sẽ tận hưởng cảm giác ngồi sau vô lăng với từng cú thốc ga uy lực, khả năng tăng tốc đáng ngạc nhiên của một chiếc sedan siêu sang. Sức mạnh đến từ khối động cơ V12 6.7L tăng áp kép nằm dưới nắp capo cho phép Ghost đạt 100 km/h từ vạch xuất phát trong 4.3 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Hệ thống đánh lái nhẹ nhàng và ổn định, phản ứng chính xác cùng độ bám ấn tượng giúp người lái dễ dàng kiểm soát chiếc sedan nặng 2.585 kg khi di chuyển trên đường phố. Đảm bảo độ ổn định và chắc chắn cho Rolls-Royce Ghost 2021 là một thanh chống lật chủ động được trang bị ở phía sau, ghép nối với động cơ điện 12-volt. Bàn đạp phanh được cân đối với trọng lượng hoàn hảo để thực hiện những thao tác dừng đỗ cực êm ái và dễ dàng, tuy nhiên lại hơi mềm để điều chỉnh chính xác khi phanh gấp. Được trang bị hộp số tự động 8 cấp tiêu chuẩn, người lái không thể tùy ý kích hoạt chế độ hộp số sàn trong một số trường hợp. Tuy nhiên, giống như đàn anh Phantom và Cullinan, hộp số của Ghost có khả năng phân tích những dữ liệu GPS để lựa chọn cấp số tối ưu cho các khúc cua sắp tới. Rolls-Royce vẫn không lắp đặt đồng hồ đo tốc độ vòng tua máy vào bảng điều khiển của Ghost 2021, tuy nhiên kể cả khi đồng hồ Power Reserve hiển thị hơn 80% công suất của động cơ vẫn chưa được khai thác, hiệu suất thực tế lại rất ấn tượng. Ở dải tốc độ thấp, thiết lập hệ thống treo của Rolls-Royce Ghost 2021 trở nên quá mềm, khiến từng va chạm nhẹ trong quá trình di chuyển trở nên rõ ràng hơn, nhưng các lò xo khí nén cùng bộ giảm chấn thích ứng đã kịp thời hạn chế những cảm giác khó chịu đến hành khách bên trong khoang nội thất. Ở tốc độ cao hơn, Rolls-Royce Ghost 2021 ngay lập tức biến thành một tấm thảm bay ma thuật, với hệ thống camera quét mặt đường phía trước và thông báo dữ liệu đến hệ thống treo nhằm điều chỉnh thiết lập phù hợp với điều kiện đường xá. Ở tốc độ 70 dặm/giờ (~ 112,6 km/h), khoang cabin vẫn đảm bảo sự yên tĩnh và êm ái như hầu hết những chiếc xe hơi thông thường khác khi di chuyển với vận tốc 30 dặm/giờ (~ 48,3 km/h). Một thiếu sót đáng kể là tính năng hỗ trợ giữ làn đường - Ghost vẫn giữ khoảng cách với các phương tiện di chuyển phía trước, nhưng sẽ không có hỗ trợ giữ làn đường chủ động. Thao tác ra/vào những chiếc xe siêu sang của Rolls-Royce thường không làm chúng ta thất vọng, tương tự với Ghost được trang bị cửa tự động đóng, cho phép chủ nhân dễ dàng mở cửa bằng một lần kéo tay nắm bên trong kèm theo trợ lực khi mở. Thao tác đóng cửa cũng rất đơn giản khi chỉ cần ấn một nút trên tay nắm cửa bên ngoài. Thiết kế khoang cabin của Rolls-Royce Ghost 2021 vẫn tạo cảm giác gần gũi với phong cách từ những năm 1920 hơn là 2020. Các chi tiết mang thiết kế cổ xưa như núm xoay cơ học điều chỉnh hệ thống điều hòa, thay vì các màn hình cảm ứng như hầu hết mọi dòng xe hạng sang hiện nay. Đáng chú ý là sự có mặt của chi tiết trang trí hoàn toàn mới với tên gọi “Illuminated Fascia” sử dụng hàng trăm sợi quang học để mô phỏng một bầu trời sao được đặt trong mặt taplo ở vị trí ghế phụ. Thật khó để có thể tìm ra những khuyết điểm từ một chiếc xe tốt hơn thế hệ tiền nhiệm vốn đã từng thành công về mọi mặt. Tuy nhiên, rất rõ ràng là Ghost đang dần mất đi sức hấp dẫn của mình khi mà xu hướng khách hàng hiện nay lại hướng đến phân khúc SUV hạng sang và siêu sang. Mặc dù vậy, Ghost 2021 vẫn xứng đáng là một chiếc sedan siêu sang Rolls-Royce rất vượt trội trên mọi khía cạnh. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 mới.

Không những không ồn ào mà Rolls-Royce Ghost 2021 mới còn trở nên tuyệt đối yên tĩnh, dễ dàng che giấu đi quá trình đốt cháy mạnh mẽ đang diễn ra trong khoang động cơ. Bên cạnh đó, nhờ mang trên mình gần 100 kg vật liệu cách âm mà khoang cabin của Ghost còn đảm bảo được một không gian yên tĩnh và thư giãn nhất cho hành khách. Diện mạo của mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 không có quá nhiều thay đổi mới mẻ, vì một lý do rất đơn giản là phiên bản đầu tiên đã trở thành mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại của Rolls-Royce trong suốt một thập kỷ qua. So với thế hệ tiền nhiệm, mặc dù Ghost 2021 được gia tăng đáng kể về kích thước tổng thể nhưng lại trở nên gọn gàng và ít cầu kỳ hơn. Hãng xe sang Anh Quốc cho rằng họ đã xác định được xu hướng “sang trọng” tạo nên tập khách hàng của mình, do đó Ghost sẽ được áp dụng phong cách thiết kế tối giản, đồng thời vẫn duy trì sự sang trọng và đẳng cấp vốn có. Đáng chú ý, Rolls-Royce Ghost 2021 cung cấp cho khách hàng tùy chọn hệ thống đèn chiếu sáng gồm 20 bóng LED đặt bên dưới lưới tản nhiệt để làm nổi bật lên sự uy nghi và bề thế cho phần đầu xe. Trái ngược với thiết kế ngoại thất chỉ thay đổi nhẹ nhàng và không đáng kể, Rolls-Royce Ghost 2021 nhận được rất nhiều nâng cấp đến từ bên trong. Trong khi thế hệ đầu tiên sử dụng nền tảng tương tự như BMW 7-Series (F01) thì phiên bản mới 2021 lại được trang bị nền tảng khung gầm nhôm “Architecture of Luxury” chuyên dành cho những chiếc Rolls-Royce cao cấp nhất - như Phantom và Cullinan. Điều này giúp cho chiếc sedan siêu sang này càng trở nên nhẹ nhàng hơn, cải thiện khả năng xử lý linh hoạt và êm ái. Giống như người anh em SUV của mình, Rolls-Royce Ghost 2021 sở hữu hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hệ thống đánh lái 4 bánh, đi kèm là động cơ V12 6.7L tăng áp kép cho ra công suất tối đa 563 mã lực. Khác với Phantom, đa số người mua Rolls-Royce Ghost 2021 sẽ tận hưởng cảm giác ngồi sau vô lăng với từng cú thốc ga uy lực, khả năng tăng tốc đáng ngạc nhiên của một chiếc sedan siêu sang. Sức mạnh đến từ khối động cơ V12 6.7L tăng áp kép nằm dưới nắp capo cho phép Ghost đạt 100 km/h từ vạch xuất phát trong 4.3 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Hệ thống đánh lái nhẹ nhàng và ổn định, phản ứng chính xác cùng độ bám ấn tượng giúp người lái dễ dàng kiểm soát chiếc sedan nặng 2.585 kg khi di chuyển trên đường phố. Đảm bảo độ ổn định và chắc chắn cho Rolls-Royce Ghost 2021 là một thanh chống lật chủ động được trang bị ở phía sau, ghép nối với động cơ điện 12-volt. Bàn đạp phanh được cân đối với trọng lượng hoàn hảo để thực hiện những thao tác dừng đỗ cực êm ái và dễ dàng, tuy nhiên lại hơi mềm để điều chỉnh chính xác khi phanh gấp. Được trang bị hộp số tự động 8 cấp tiêu chuẩn, người lái không thể tùy ý kích hoạt chế độ hộp số sàn trong một số trường hợp. Tuy nhiên, giống như đàn anh Phantom và Cullinan, hộp số của Ghost có khả năng phân tích những dữ liệu GPS để lựa chọn cấp số tối ưu cho các khúc cua sắp tới. Rolls-Royce vẫn không lắp đặt đồng hồ đo tốc độ vòng tua máy vào bảng điều khiển của Ghost 2021, tuy nhiên kể cả khi đồng hồ Power Reserve hiển thị hơn 80% công suất của động cơ vẫn chưa được khai thác, hiệu suất thực tế lại rất ấn tượng. Ở dải tốc độ thấp, thiết lập hệ thống treo của Rolls-Royce Ghost 2021 trở nên quá mềm, khiến từng va chạm nhẹ trong quá trình di chuyển trở nên rõ ràng hơn, nhưng các lò xo khí nén cùng bộ giảm chấn thích ứng đã kịp thời hạn chế những cảm giác khó chịu đến hành khách bên trong khoang nội thất. Ở tốc độ cao hơn, Rolls-Royce Ghost 2021 ngay lập tức biến thành một tấm thảm bay ma thuật, với hệ thống camera quét mặt đường phía trước và thông báo dữ liệu đến hệ thống treo nhằm điều chỉnh thiết lập phù hợp với điều kiện đường xá. Ở tốc độ 70 dặm/giờ (~ 112,6 km/h), khoang cabin vẫn đảm bảo sự yên tĩnh và êm ái như hầu hết những chiếc xe hơi thông thường khác khi di chuyển với vận tốc 30 dặm/giờ (~ 48,3 km/h). Một thiếu sót đáng kể là tính năng hỗ trợ giữ làn đường - Ghost vẫn giữ khoảng cách với các phương tiện di chuyển phía trước, nhưng sẽ không có hỗ trợ giữ làn đường chủ động. Thao tác ra/vào những chiếc xe siêu sang của Rolls-Royce thường không làm chúng ta thất vọng, tương tự với Ghost được trang bị cửa tự động đóng, cho phép chủ nhân dễ dàng mở cửa bằng một lần kéo tay nắm bên trong kèm theo trợ lực khi mở. Thao tác đóng cửa cũng rất đơn giản khi chỉ cần ấn một nút trên tay nắm cửa bên ngoài. Thiết kế khoang cabin của Rolls-Royce Ghost 2021 vẫn tạo cảm giác gần gũi với phong cách từ những năm 1920 hơn là 2020. Các chi tiết mang thiết kế cổ xưa như núm xoay cơ học điều chỉnh hệ thống điều hòa, thay vì các màn hình cảm ứng như hầu hết mọi dòng xe hạng sang hiện nay. Đáng chú ý là sự có mặt của chi tiết trang trí hoàn toàn mới với tên gọi “Illuminated Fascia” sử dụng hàng trăm sợi quang học để mô phỏng một bầu trời sao được đặt trong mặt taplo ở vị trí ghế phụ. Thật khó để có thể tìm ra những khuyết điểm từ một chiếc xe tốt hơn thế hệ tiền nhiệm vốn đã từng thành công về mọi mặt. Tuy nhiên, rất rõ ràng là Ghost đang dần mất đi sức hấp dẫn của mình khi mà xu hướng khách hàng hiện nay lại hướng đến phân khúc SUV hạng sang và siêu sang. Mặc dù vậy, Ghost 2021 vẫn xứng đáng là một chiếc sedan siêu sang Rolls-Royce rất vượt trội trên mọi khía cạnh. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 mới.