Suzuki Celerio 2022 từ 152 triệu đồng tại Ấn Độ cập bến Đông Nam Á

Suzuki Celerio 2023 siêu rẻ thế hệ mới đã chính thức trình làng tại thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 11 năm ngoái. Mới đây, mẫu xe hatchback hạng A này đã cập bến Đông Nam Á, cụ thể là Philippines, để sẵn sàng cạnh tranh với Kia Morning, Toyota Wigo và Honda Brio. Qua những hình ảnh chụp tại cảng, có thể thấy Suzuki Celerio 2022 mới dành cho Philippines sở hữu thiết kế ngoại thất không khác gì xe ở Ấn Độ. Xe cũng có lưới tản nhiệt hình bầu dục mới, chia đôi bằng nẹp mạ crôm nằm ngang, kéo từ logo của hãng Suzuki đến đèn pha. Ở bên sườn, mẫu xe hatchback đô thị này được trang bị tay nắm cửa sau nằm trên cửa thay vì ở cột C như cũ, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, kính cửa sổ rộng hơn và bộ vành hợp kim mới. Những chiếc Suzuki Celerio 2022 mới xuất hiện tại Philippines thuộc bản cao cấp nhất với vành hợp kim 15 inch, sơn màu đen mới. Phía đằng sau của mẫu xe cỡ nhỏ Suzuki Celerio 2022 có một số chi tiết mới như cụm đèn hậu ôm lấy hai góc đuôi xe, cản sau đơn giản, tích hợp hai đèn phản quang nằm ngang và cánh gió mui khá nhỏ. Suzuki Celerio 2022 có kích thước lớn hơn so với bản cũ. Cụ thể, xe có chiều dài là 3.695 mm, rộng 1.655 mm, cao 1.555 mm và chiều dài cơ sở 2.435 mm. Xe rộng hơn phiên bản tiền nhiệm 55 mm, thấp hơn 5 mm, chiều dài cơ sở dài hơn 10 mm và khoảng sáng gầm tăng từ 165 mm lên 170 mm. Dung tích cốp xe là 313 lít, nhiều hơn 78 lít so với trước. Suzuki Celerio 2022 sở hữu nội thất mới hoàn toàn và bổ sung thêm nhiều tính năng hơn so với mẫu xe cũ. Điểm nhấn của nội thất xe là màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 7 inch sử dụng hệ thống thông tin giải trí Maruti Suzuki SmartPlay Studio. Suzuki Celerio 2022 có tông màu chủ đạo trong cabin là màu đen với một số chi tiết ốp giả nhôm trên vô lăng, hốc gió điều hòa và cụm điều khiển trung tâm. Bên cạnh đó, Suzuki Celerio 2022 thế hệ mới còn sở hữu một số tính năng đáng chú ý khác như: nút bấm Start/Stop với chìa khóa thông minh, cụm đồng hồ analog với MID, kết nối Android Auto và Apple CarPlay, gương bên chỉnh điện... Các trang bị an toàn trên Suzuki Celerio 2022 bao gồm: 2 túi khí phía trước, phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, hỗ trợ leo dốc, khóa cửa tự động khi xe vận hành ở tốc độ cao,… Xe sử dụng động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.0L. Động cơ này tạo ra công suất tối đa chỉ 66 mã lực và mô-men xoắn cực đại 89 Nm. So với các đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe này có chút bất lợi về mặt thông số động cơ. Động cơ có thể sẽ đồng hành với hộp số tự động 5 cấp. Đáng tiếc là thời điểm trình làng và giá xe Suzuki Celerio 2022 tại Philippines vẫn chưa được công bố. Tại Ấn Độ, giá xe khởi điểm chỉ từ 6.700 USD (khoảng 151 triệu đồng) cho phiên bản LXi MT và phiên bản đắt nhất là ZXi AGS có giá bán 9.320 USD (khoảng 211 triệu đồng). Video: Chi tiết Suzuki Celerio 1.0 GA MT tại Thái Lan.

