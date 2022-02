Cận cảnh Suzuki Baleno 2022 giá rẻ, bản quốc tế động cơ xăng 1.5L

Vào ngày 23/2/2022 vừa qua, hãng Suzuki đã chính thức vén màn thế hệ mới của mẫu xe giá rẻ Baleno tại thị trường Ấn Độ. Chẳng bao lâu sau đó, phiên bản quốc tế của Suzuki Baleno 2022 mới đã ra mắt thị trường ngoài Ấn Độ, cụ thể là Nam Phi. Tại thị trường Nam Phi, Suzuki Baleno thế hệ mới được chia thành 2 phiên bản, bao gồm GL và GLX. Hiện giá xe Suzuki Baleno 2022 ở thị trường này vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó, tại thị trường Ấn Độ, xe có 4 phiên bản và giá bán dao động từ 635.000 - 949.000 Rupee (khoảng 193 - 289 triệu đồng). So với xe ở Ấn Độ, Suzuki Baleno 2022 bản quốc tế dành cho thị trường Nam Phi sở hữu thiết kế ngoại thất giống hệt. Do đó, xe cũng có lưới tản nhiệt rộng hơn với mắt lưới hình tổ ong góc cạnh và viền mạ crôm, đèn pha mới tích hợp đèn LED định vị ban ngày 3 chi tiết, nắp ca-pô hình vỏ sò phẳng hơn, cản trước cải tiến cũng như hốc đèn sương mù lớn hơn. Trong khi đó, thiết kế sườn xe của Suzuki Baleno 2022 không thay đổi nhiều, trừ đường chân kính mạ crôm kéo dài hết cột C và vành la-zăng mới. Đằng sau, Suzuki Baleno 2022 có thay đổi lớn ở cụm đèn hậu và cản sau. Trong đó, đèn hậu của xe được thiết kế hình chữ "C", gợi liên tưởng đến Honda Civic thế hệ cũ. Không chỉ thay đổi thiết kế, Suzuki Baleno 2022 còn có kích thước lớn hơn thế hệ cũ. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 3.990 mm (tăng 5 mm), chiều rộng 1.745 mm, chiều cao 1.500 mm (giảm 10 mm), chiều dài cơ sở 2.520 mm và chiều cao gầm 151 mm. Bên trong Suzuki Baleno 2022 là không gian nội thất nâng cấp với mặt táp-lô thiết kế 3 tầng hoàn toàn mới. Tiếp đến là vô lăng vát đáy thể thao, màn hình trung tâm nằm độc lập trên mặt táp-lô, bảng đồng hồ, núm xoay chỉnh điều hòa và ghế mới. Ở bản GL tiêu chuẩn, mẫu xe hatchback hạng B này được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, ghế bọc nỉ, hệ thống điều hòa, 2 cổng USB, cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau, cửa sổ/gương chiếu hậu chỉnh điện, vô lăng bọc da, tích hợp phím chức năng, hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 2 túi khí trước. Trong khi đó, bản GLX cao cấp nhất có thêm hệ thống đèn LED từ trước ra sau, vành hợp kim 16 inch, tay nắm cửa mạ crôm, mở cửa không cần chìa khóa, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, camera 360 độ và 6 túi khí. So với xe tại Ấn Độ, Suzuki Baleno 2022 dành cho Nam Phi được trang bị động cơ khác biệt. Theo đó, xe dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. So với thế hệ cũ, Suzuki Baleno 2022 ở Nam Phi mạnh hơn 12 mã lực và 9 Nm. Đồng thời, so với xe tại Ấn Độ vốn dùng động cơ xăng 1.2L, Suzuki Baleno 2022 ở Nam Phi cũng mạnh hơn 13 mã lực. Động cơ của Suzuki Baleno 2022 ở Nam Phi kết hợp với hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp. Đây là lần đầu tiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này được trang bị hộp số tự động. Dự kiến, Suzuki Baleno 2022 sẽ chính thức được bày bán tại thị trường Nam Phi vào quý III năm nay. Video: Giới thiệu Suzuki Baleno 2022 giá rẻ tại Ấn Độ.

