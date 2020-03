SUV Mazda CX-30 từ 730 triệu đồng tại Thái Lan

Mazda vừa ra mắt mẫu SUV CX-30 tại thị trường Thái Lan. Tại đây, CX-30 được phân phối với 3 phiên bản : bản C, bản S và bản SP với giá xe Mazda CX-30 lần lượt là 31.500 USD (khoảng 730 triệu đồng), 35.000 USD (khoảng 8181 triệu đồng) và 38.200 USD (hơn 881 triệu đồng). Mức giá này có phần nhỉnh hơn từ 1.000 USD đến 3.700 USD so với CX-3. Khác với Malaysia, Thái Lan chỉ có duy nhất phiên bản động cơ hút khí tự nhiên SkyActiv-G 2.0L sản sinh công suất 165 mã lực và mô-men xoắn 213 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Theo Mazda, CX-30 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9,7 giây, vận tốc tối đa 196 km/h, mức tiêu hao nhiên liệu là 6,5 lít/100 km. Là một trong những thị trường đứng đầu về nền công nghiệp ôtô của Đông Nam Á, Thái Lan lại đón nhận Mazda CX-30 2020 mới khá chậm, sau Malaysia, Singapore, Philippines và cả Indonesia. Ra mắt hồi đầu năm 2019, Mazda CX-30 được định hình nằm giữa CX-3 và CX-5. CX-30 được ví von là phiên bản cao lớn của mẫu Mazda3 hatchback do cả 2 đều sử dụng chung nền tảng SkyActiv mới. Kiểu dáng của CX-30 có nhiều nét tương đồng với các sản phẩm hiện tại của Mazda như CX-8, CX-5, Mazda3. Mazda CX-30 mang ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng của hãng xe Nhật. Tổng thể, CX-30 trông gọn gàng hơn các mẫu SUV hiện hành của Mazda nhờ phần mui xe thoải dần về phía sau. Sự mạnh mẽ, nét cơ bắp của một chiếc SUV vẫn được đảm bảo bởi những tấm ốp nhựa màu đen ở khu vực bên dưới. Xe có các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.395 mm x 1.795 mm x 1.540 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.655 mm. Với các thông số này, CX-30 lớn hơn đáng kể so với người anh em CX-3. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp với thanh mạ chrome bên dưới nối liền cụm đèn pha LED. Ở bên trong xe, khoang lái của CX-30 nổi bật với màn hình trung tâm 8,8 inch tích hợp gói Mazda Connect hỗ trợ điều khiển giọng nói và Apple CarPlay/Android Auto. Xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh 8 loa, radio HD, Bluetooth và 2 cổng USB ở phía trước. Các tiện nghi khác trên CX-30 gồm ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nội thất bọc da có thể tùy chọn màu, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Khoang hành lý của CX-30 có thể tích 430 lít và lên đến 1.432 lít nếu gập hàng ghế sau. Các tính năng an toàn trên xe bao gồm hệ thống cảnh báo tài xế buồn ngủ, kiểm soát hành trình qua radar, tích hợp tính năng tự động dừng và đi, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ phanh thông minh và đèn pha thích ứng. Hiện chưa có thông tin mẫu xe SUV Mazda CX-30 mới về Việt Nam. Video: Chi tiết Mazda CX-30 - Mazda3 nâng gầm.

