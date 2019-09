SUV Kia Seltos chỉ 314 triệu đồng "cháy hàng" tại Ấn Độ

Mẫu SUV cỡ B Kia Seltos 2020 mới lần đầu tiên được giới thiệu với khách hàng toàn cầu tại sự kiện tại Ấn Độ vào hồi cuối tháng 6/2019. Tuy nhiên, mãi đến cuối tháng 8/2019, mẫu xe giá rẻ này mới chính thức được bày bán tại thị trường Ấn Độ và gây sức hút mạnh tới người tiêu dùng. Là mẫu SUV "ngon, bổ, rẻ" nên Kia Seltos hoàn toàn mới đã lập tức gây sốt ở thị trường Nam Á này. Theo hãng Kia, chỉ trong 8 ngày cuối cùng của tháng 8 - tháng đầu tiên được bày bán tại Ấn Độ, Seltos đã mang về doanh số lên đến 6.200 xe. Nói cách khác, cứ mỗi ngày, hãng Kia bán được trung bình 775 chiếc Seltos cho khách hàng Ấn Độ. Chưa hết, hãng xe ôtô Kia còn hé lộ việc đã nhận hơn 23.000 đặt cọc dành cho Seltos tại Ấn Độ trong thời gian chỉ 20 ngày kể từ khi đại lý "mở sổ". Đây thực sự là thành công đáng ghen tị của Kia Seltos trong phân khúc SUV cỡ B nói chung và toàn thị trường ôtô Ấn Độ nói chung. Không chỉ riêng tại Ấn Độ mà ngay cả ở thị trường quê nhà Hàn Quốc, Kia Seltos 2020 cũng đã có những thành công bước đầu. Sau 8 ngày ra mắt tại Hàn Quốc vào giữa tháng 7/2019, đã có hơn 3.000 khách hàng đặt cọc mua Kia Seltos 2020 khiến nó trở lên "hot" hơn bao giờ hết. Kia Seltos 2020 dài 4.375 mm, rộng 1.800 mm và cao 1.615 mm hoặc 1.600 mm nếu không có giá nóc trong khi chiều dài cơ sở đạt mức 2.630 mm. Kích thước kể trên mang đến không gian nội thất và khoang hành lý rộng rãi cho mẫu SUV cỡ B mới của Kia. hi hàng ghế sau gập xuống, khoang hành lý của Kia Seltos 2020 có thể tích 1.758 lít. Là SUV giá rẻ nhưng Kia Seltos 2020 lại có trang bị khá ấn tượng. Theo đó, mẫu xe Hàn Quốc này được trang bị cần gạt nước tự động, đèn pha tự động, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,25 inch, lớn nhất trong phân khúc. Màn hình hiển thị thông tin kính lái, camera 360 độ, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, ghế trước làm mát và nội thất bọc da. Nội thất của mẫu SUV cỡ B này sẽ có 2 tùy chọn màu là đen và be phối đen. Chưa hết, Kia Seltos 2020 tại thị trường Ấn Độ còn có gói kết nối mang tên UVO Connect, bao gồm tính năng ra lệnh bằng giọng nói dựa trên trí thông minh nhân tạo, lần theo dấu vết xe bị ăn trộm, khởi động máy từ xa, điều khiển hệ thống lọc không khí từ xa... TRang bị an toàn gồm; 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, kiểm soát ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe... Xe sở hữu động cơ máy xăng Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,5 lít với công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,4 lít, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Cuối cùng là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Các động cơ trên sẽ đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp, CVT, hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Đáng tiếc là Kia Seltos 2020 không có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tại thị trường Ấn Độ, Seltos 2020 có tổng cộng 8 bản trang bị khác nhau. Giá xe Kia Seltos 2020 dao động trong khoảng từ 969.000 - 1.599.000 Rupee (khoảng 314 - 519 triệu đồng). Video: Chi tiết xe SUV Kia Seltos 2020 hoàn toàn mới.

