Kia Seltos mới từ 314 triệu tại Ấn Độ, sắp về Việt Nam

Thậm chí, giá xe Kia Seltos 2019 phiên bản cao cấp nhất cũng chỉ 22.200 USD (khoảng 516,2 triệu đồng). Dự kiến, Kia Seltos sẽ chính thức trao tay người tiêu dùng Ấn Độ vào tháng 9 năm nay, theo công bố của hãng, hiện Seltos đã nhận được khoảng 35.000 đơn đặt hàng. Đây là một con số ấn tượng, đúng như kỳ vọng của thương hiệu. Về kiểu dáng, Kia Seltos hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi và năng động, vì vậy chiếc xe thể thao nhỏ gọn sở hữu những đường dập nổi ngang hông đầy mạnh mẽ cùng lưới tản nhiệt lớn và sắc sảo. Đầu xe ấn tượng với hệ thống đèn chiếu sáng chữ "P" ngược nằm ngang, dải đèn sương mù đặt dọc ở hốc hút gió phía trước. Theo hãng xe Hàn Quốc công bố, thiết kế thân xe Kia Seltos hoàn toàn mới được làm từ hợp kim thép và nhôm, tối đa hóa độ cứng xoắn trong khi vẫn giữ trọng lượng xe thấp. Kia sử dụng thép cường độ cao nhằm giảm rung động và tăng cường an toàn cho người sử dụng trong trường hợp xảy ra va chạm. Phía sau gây chú ý lớn với hậu LED, xi nhan đa tầng tạo hiệu ứng 3D cùng đuôi cá mập đặt ngay ngắn trên nóc. Ngoài ra, mâm hợp kim đa kích cỡ thiết kế đặc biệt cũng là một trong những điểm nổi bật của xe. Đi kèm với ngoại thất trẻ trung là bộ mâm 5 chấu kép cách điệu khá đẹp mắt. Không những rẻ hơn đáng kể so với các đối thủ, Kia Seltos còn gây bất ngờ khi là chiếc crossover cỡ nhỏ duy nhất trong phân khúc được trang bị màn hình cảm ứng lớn 10,25 inch trên táp-lô (tiêu chuẩn của bản cao cấp nhất), màn hình này tương thích với Android Auto/Apple CarPlay và gói công nghệ kết nối UVO Connect hiện đại. Chưa hết, xe còn có khả năng kết nối sẵn Internet Wifi giúp hành khách có thể giải trí, làm việc như trong văn phòng khi đang di chuyển. Đây là một tính năng tuy nhỏ nhưng lại vô cùng hữu ích với những người bận rộn. Kia cung cấp hai lựa chọn tông màu cho nội thất Seltos, đó là tông thuần đen với chỉ khâu đỏ thể thao cho bản GT Line và tông be thanh lịch, sang trọng kết hợp họa tiết ghế hình lục giác cho bản Tech-Line. Trang bị công nghệ của Seltos cũng rất phong phú với nhiều tính năng hỗ trợ người lái và an toàn chủ động lẫn bị động như: bộ kiểm soát độ cân bằng xe (gồm hệ thống kiểm soát độ bám đường và cân bằng điện tử), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, cảm ứng đỗ xe trước/sau, camera 360 độ… Xe có 3 chế độ lái Normal, Eco và Sport. Tại thị trường Ấn Độ, Kia Seltos 2019 mới sẽ được bán ra với 3 tùy chọn động cơ khác nhau trong đó gồm 2 bản máy xăng và một bản máy dầu. Cụ thể, Kia Seltos bản máy xăng 1,5l và máy dầu 1,5l có công suất 115 mã lực, bản máy xăng tăng áp 1,4 mạnh 140 mã lực. Đi kèm là các tùy chọn hộp số tự động 6 hoặc 7 cấp và CVT, giá xe Kia Seltos mới mới từ 13.500 USD (khoảng 313,9 triệu đồng). Như vậy, với động cơ tăng áp, crossover Kia Seltos cỡ nhỏ hiện đang "mạnh nhất" ở Ấn Độ. Dự kiến, mẫu xe này sẽ về thị trường Việt Nam vào đầu năm tới. Video: Xem chi tiết Kia Seltos hoàn toàn mới.

