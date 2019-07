SUV "khủng long" Lincoln Navigator 2020 được trang bị những gì?

Để giữ chân các vị khách của mình, thương hiệu xe sang Lincoln đã cập nhật mẫu xe Lincoln Navigator 2020 mới, chiếc SUV cao cấp cỡ lớn mới này sẽ được bổ sung khá nhiều tính năng tiêu chuẩn đáng giá. Ngay từ bản cơ sở nhất, Navigator 2020 đã được trang bị bậc cửa tự động, ghế trước có sưởi và làm mát cùng một bộ sạc không dây cho điện thoại thông minh. Ngoài ra, bộ an toàn Co-Pilot360 của Lincoln Navigator 2020 mới giờ đây được bổ sung thêm đèn pha chiếu xa tự động, hệ thống giám sát điểm mù, hỗ trợ tiền va chạm, cảnh báo va chạm, phát hiện người đi bộ... Khách hàng cũng được hưởng lợi với tính năng Phone As A Key, cho phép bạn khóa/mở khóa xe, cửa cốp hay khởi động xe mà không cần chìa khóa truyền thống, thay vào đó mọi thứ được tích hợp trong điện thoại thông minh của bạn. Phone As A Key ra mắt lần đầu trên Aviator 2020 và hiện nó đã trở thành trang bị tiêu chuẩn và xuất hiện trên tất cả biến thể, tính năng này được kích hoạt thông qua ứng dụng điện thoại Lincoln Way. Thương hiệu xe sang Lincoln không đề cập đến các thay đổi trong hệ thống truyền động của Navigator 2020, điều đó có nghĩa là xe vẫn tiếp tục sử dụng động cơ EcoBoost V6 3.5 lít kết hợp hộp số tự động 10 cấp. Giá xe Lincoln Navigator 2020 có lẽ sẽ được tiết lộ vào thời điểm xe sắp được bán ra (11/2019). Đối với những người muốn có một chiếc Navigator 2020 phong cách hơn, độc quyền hơn, Lincoln sẽ cung cấp ba màu sắc ngoại thất mới (Monochromatic Package) là Pristine White, Ceramic Pearl, và Infinite Black. Các nâng cấp bên ngoài được lấy cảm hứng từ các xu hướng trang trí nhà cửa và thời trang ngày nay, điểm chung chính là bố cục gọn gàng, hợp lý và tập trung theo chiều ngang nhằm tạo ra một hiệu ứng không gian rộng rãi hơn. Video: Chi tiết Lincoln Navigator 2020 bản nâng cấp.

