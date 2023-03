Lynk & Co 05 2023 "giá mềm" của Trung Quốc lộ diện thêm 2 màu mới

Geely là 1 tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực ôtô ở Trung Quốc, họ nắm giữ rất nhiều thương hiệu và trong số đó là xe điện ôtô Lynk & Co. Lynk & Co luôn có dải sản phẩm đa dạng, phục vụ nhiều tầng lớp các khách hàng khác nhau và ngày mai, họ sẽ tung ra chiếc SUV lai coupe Lynk & Co 05 rất đẹp mắt với tâm điểm là ngoại hình mới cùng 2 màu sơn lạ và giá bán hứa hẹn sẽ hấp dẫn. 3 thay đổi mạnh mẽ nhất trên chiếc SUV lai coupe Lynk & Co 05 2023 mới là việc xe sẽ có thêm 2 màu mới tím chạng vạng và xám chạng vạng, tiếp đến là việc được trang bị hệ thống truyền động công nghệ lai điện thông minh Lynk E-Motive bao gồm động cơ và mô-tơ 1.5T, sau cùng là mức giá bán của xe. Về ngoại hình, mặt trước của Lynk & Co 05 sử dụng lưới tản nhiệt mới mang tên gọi "không gian giao thoa đô thị" với bố cục dạng lưới đan chéo rất mạnh mẽ và làm nổi bật các đặc tính thể thao của xe nhiều hơn so với bản trước. Đáng tiếc, đèn pha, hốc gió trước vẫn như phiên bản cũ. Nhìn từ bên hông, chiếc xe Lynk & Co 05 mới vẫn áp dụng thiết kế slip-back tinh giản cổ điển của dòng xe 05, bộ la-zăng 19 inch có các góc sắc cạnh. Vòng ra phía đuôi xe, đèn hậu ma trận vẫn được trang bị trên xe Lynk & Co 05 mới, khuếch tán gió hay ống xả đơn không có gì thay đổi. Cuối cùng chính là việc xe Lynk & Co 05 2023 sẽ ra mắt vào ngày mai có thêm màu mới là tím và xám. Ở bên trong khoang lái, Lynk & Co 05 2023 được ví von có "nội thất màu sắc tương phản bầu trời trong vắt lúc nửa đêm", với thiết kế lưng ghế đục lỗ cắt xiên mới, ngoài ra vẫn là vô lăng 4 chấu vát đáy, bảng đồng hồ và màn hình giải trí không có nhiều thay đổi so với bản cũ. Theo thông tin từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, sức mạnh của mẫu xe SUV lai coupe Lynk & Co 05 sẽ ra mắt vào ngày được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid bao gồm động cơ dung tích 1.5 lít và mô-tơ điện. Trái tim này sẽ mang đến cho xe Lynk & Co 05 2023 công suất tối đa 110 kW, tương đương 148 mã lực, đi kèm đó sẽ là thiết bị lưu trữ năng lượng được trang bị pin lithium-ion ba lớp niken-coban-mangan. Video: Chi tiết SUV lai coupe Lynk & Co 05 tại Trung Quốc.

Geely là 1 tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực ôtô ở Trung Quốc, họ nắm giữ rất nhiều thương hiệu và trong số đó là xe điện ôtô Lynk & Co. Lynk & Co luôn có dải sản phẩm đa dạng, phục vụ nhiều tầng lớp các khách hàng khác nhau và ngày mai, họ sẽ tung ra chiếc SUV lai coupe Lynk & Co 05 rất đẹp mắt với tâm điểm là ngoại hình mới cùng 2 màu sơn lạ và giá bán hứa hẹn sẽ hấp dẫn. 3 thay đổi mạnh mẽ nhất trên chiếc SUV lai coupe Lynk & Co 05 2023 mới là việc xe sẽ có thêm 2 màu mới tím chạng vạng và xám chạng vạng, tiếp đến là việc được trang bị hệ thống truyền động công nghệ lai điện thông minh Lynk E-Motive bao gồm động cơ và mô-tơ 1.5T, sau cùng là mức giá bán của xe. Về ngoại hình, mặt trước của Lynk & Co 05 sử dụng lưới tản nhiệt mới mang tên gọi "không gian giao thoa đô thị" với bố cục dạng lưới đan chéo rất mạnh mẽ và làm nổi bật các đặc tính thể thao của xe nhiều hơn so với bản trước. Đáng tiếc, đèn pha, hốc gió trước vẫn như phiên bản cũ. Nhìn từ bên hông, chiếc xe Lynk & Co 05 mới vẫn áp dụng thiết kế slip-back tinh giản cổ điển của dòng xe 05, bộ la-zăng 19 inch có các góc sắc cạnh. Vòng ra phía đuôi xe, đèn hậu ma trận vẫn được trang bị trên xe Lynk & Co 05 mới, khuếch tán gió hay ống xả đơn không có gì thay đổi. Cuối cùng chính là việc xe Lynk & Co 05 2023 sẽ ra mắt vào ngày mai có thêm màu mới là tím và xám. Ở bên trong khoang lái, Lynk & Co 05 2023 được ví von có "nội thất màu sắc tương phản bầu trời trong vắt lúc nửa đêm", với thiết kế lưng ghế đục lỗ cắt xiên mới, ngoài ra vẫn là vô lăng 4 chấu vát đáy, bảng đồng hồ và màn hình giải trí không có nhiều thay đổi so với bản cũ. Theo thông tin từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, sức mạnh của mẫu xe SUV lai coupe Lynk & Co 05 sẽ ra mắt vào ngày được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid bao gồm động cơ dung tích 1.5 lít và mô-tơ điện. Trái tim này sẽ mang đến cho xe Lynk & Co 05 2023 công suất tối đa 110 kW, tương đương 148 mã lực, đi kèm đó sẽ là thiết bị lưu trữ năng lượng được trang bị pin lithium-ion ba lớp niken-coban-mangan. Video: Chi tiết SUV lai coupe Lynk & Co 05 tại Trung Quốc.