Lynk & Co 08 chính thức ra mắt, thêm chất tây khác biệt từ Volvo

Sau nhiều thông tin nhá hàng, vào tối ngày 25 tháng 3 năm 2023, thành viên tiếp theo trong biệt độ "xe số" của hãng Lynk & Co Trung Quốc đã chính thức được vén màn, trở thành mảnh ghép tiếp theo sau các số 01, 02, 03, 05, 06 và 09, cũng là tên gọi cho xe, con số chúng tôi muốn nhắc đến chính là 08. Lynk & Co 08 2023 mới là 1 chiếc SUV cỡ trung mới do Geely và Volvo phát triển, nó sẽ có nhiều cái mới, trong đó, việc được trang bị hệ thống hybrid điện thông minh Lynk E-Motive, hay là mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên mang phong cách thiết kế thẩm mỹ tương phản đô thị mới, đã mở ra một chương mới trong ngôn ngữ thiết kế của Lynk & Co. Có thể thấy, Lynk & Co 08 đã được nâng cấp trên nền ngôn ngữ thiết kế The Next Day, hiệu ứng hình ảnh dễ nhận biết hơn, đầu tiên là việc xe sử dụng cụm đèn pha LED nhưng tách nhau ra, kết hợp dải đèn LED chạy ban ngày tạo ra đôi mắt có thiết kế hình chữ Y vuốt ngược lên kính chắn gió, thay vì kéo xuống cản trước, đã càng làm tăng thêm vẻ thời trang cho chiếc xe này. Hãng xe Lynk & Co còn gọi dải đèn chạy xuyên qua lưới tản nhiệt ở mặt trước là dải công nghệ đường chân trời đô thị. Được biết, bộ đèn mới chứa 32 đèn LED ma trận bên trong và có các dải đèn khác ở hai bên đầu xe, mang đến nhiều hiệu ứng lạ mắt. Vòng ra bên hông, Lynk & Co 08 có vài chi tiết được làm nhô ra và chúng tôi gọi đó là cơ bắp của xe, chẳng hạn ngay sau vòm bánh xe trước có tấm ốp màu đen với dòng chữ Lynk & Co phát sáng, tiếp đến là việc xe có tay nắm cửa ẩn tăng tính khí động học tốt hơn hay bộ mâm đa chấu kép sơn 2 màu tương phản. Thiết kế phía sau xe chú trọng nhiều hơn đến cảm giác công nghệ, so với các mẫu Lynk & Co khác, bản 08 có cụm đèn hậu có thể nói là 1 phát minh mới của hãng xe Trung Quốc, cụm đèn LED này cho ra hình ảnh phản chiếu 1 chiếc cánh gió đuôi cho xe. Chưa hết, ở dưới đuôi xe còn có thiết kế bộ khuếch tán gió thể thao, nóc xe có cánh lướt gió và gạt mưa phía sau ẩn. Về kích thước thân xe, Lynk & Co 08 có các số đo bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.820 x 1.915 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở 2.848 mm. Nhìn vào nội thất, thiết kế tổng thể của Lynk & Co 08 nổi bật hơn ở hình khối đơn giản. Hòn đảo nổi khổng lồ là cốt lõi thiết kế của phần điều khiển trung tâm Lynk & Co 08 với việc được trang bị AR-HUD 92 inch và bảng đồng hồ LCD 12,3 inch để nâng cao trải nghiệm tương tác của người lái. Ngoài ra, màn hình điều khiển trung tâm 15,4 inch có viền siêu hẹp sẽ được trang bị hệ thống giải trí Flyme Auto Meizu mới. Không chỉ vậy, Lynk & Co 08 còn được trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon với 23 loa được lắp đặt ở nhiều vị trí trên thân xe, cung cấp các tính năng "chào mừng", "khóa xe", "báo rẽ", "cảnh báo mở cửa"m "nhắc nhở tốc độ thấp" và các hiệu ứng âm thanh khác. Về ghế ngồi, xe áp dụng cách bố trí 5 chỗ, chất liệu vải của hàng ghế trước và sau tạo cảm giác sang trọng và được kỳ vọng sẽ có độ thoải mái tốt nhất tương tự như các mẫu xe Volvo. Về phần sức mạnh, Lynk & Co 08 sẽ được trang bị động cơ plug-in hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít và động cơ điện. Thông số chi tiết của hệ truyền động này cũng như giá bán xe sẽ sớm được Geely tung ra trong thời gian sắp tới. Lynk & Co 08 là sản phẩm của Geely và Volvo chắp bút, không quá lời khi cho rằng đây là 1 sản phẩm tây nhất của hãng xe Trung Quốc từng tạo ra, thiết kế quá tương lai còn nội thất lại vô cùng sang trọng, đẳng cấp nên việc Lynk & Co 08 có bùng nổ doanh số bán hàng hay không còn chờ vào giá xe Lynk & Co 08 2023 được công bố thời gian tới. Video: Chi tiết SUV Lynk & Co 08 2023 tại Trung Quốc.

