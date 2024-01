Subaru Forester 2024 chốt lịch ra mắt Đông Nam Á, sắp bán ở Việt Nam

Subaru Forester thế hệ mới đã chính thức trình làng ở thị trường Mỹ vào hồi tháng 11/2023. Đến nay, mẫu xe này đã được lên lịch ra mắt thị trường Đông Nam Á. Ông Glenn Tan, quyền Chủ tịch và Giám đốc điều hành của nhà phân phối Tan Chong Limited, đã xác nhận việc Subaru Forester 2024 mới sẽ chính thức trình làng ở thị trường Philippines vào quý III năm nay. Mẫu SUV cỡ C này sẽ được bán ở thị trường Philippines dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thay vì Nhật Bản như trước. Việc chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan sẽ giúp Subaru tận dụng được Hiệp định thương mại tự do trong khu vực Đông Nam Á (AFTA) và giảm giá bán của Forester ở Philippines. Qua thông tin này, có thể dự đoán Subaru Forester 2024 sẽ ra mắt thị trường Thái Lan trước, sau đó mới tới những thị trường Đông Nam Á khác. Mẫu SUV cỡ C này đang bán tại Việt Nam cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Do đó, không có gì bất ngờ nếu Subaru Forester thế hệ mới sẽ nhanh chóng được giới thiệu tại Việt Nam. Hiện ông Tan chưa tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến Subaru Forester 2024 dành cho thị trường Philippines. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị động cơ hybrid do Toyota sản xuất. Đáng tiếc là thông số của động cơ hybrid này chưa được hãng Subaru công bố. Trong khi đó, tại thị trường Mỹ, mẫu xe này còn có tùy chọn động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.5L quen thuộc, tạo ra công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 241 Nm. Động cơ đi với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD tiêu chuẩn. Ngoài động cơ hybrid mới, Subaru Forester 2024 còn được cải tiến thiết kế nội - ngoại thất theo hướng hiện đại hơn. Cụ thể, mẫu SUV cỡ C này được trang bị những chi tiết ngoại thất mới như lưới tản nhiệt, cụm đèn 2 tầng với đèn LED định vị ban ngày nằm trên trong khi đèn pha đặt bên dưới, cản trước/sau, đèn sương mù trước, hốc bánh vuông vức và đèn hậu. Vành la-zăng của xe có đường kính từ 17 - 19 inch, tùy theo phiên bản. Bên trong xe, Subaru Forester 2024 sở hữu vô lăng 3 chấu và bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin ở giữa như thế hệ cũ. Màn hình cảm ứng trung tâm của xe có kích thước 7 inch hoặc 11,6 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đồng thời tiếp tục được kẹp giữa 2 cửa gió điều hòa nằm dọc. Cửa sổ trời toàn cảnh và cửa cốp chỉnh điện với cảm biến đá cốp cũng đã được bổ sung cho xe. Chưa hết, Subaru Forester 2024 còn được trang bị cấu trúc khung gầm cứng hơn 10% so với trước và thừa hưởng hệ thống lái trợ lực điện mới từ mẫu sedan thể thao WRX. Cuối cùng là gói tính năng trợ lái nâng cao EyeSight nâng cấp với tầm quan sát rộng hơn và có thể phát hiện cả xe đạp lẫn người đi bộ nhanh hơn.Giá xe Subaru Forester 2024 hiện vẫn còn là bí ẩn. Tại Việt Nam, mẫu SUV cỡ C này hiện có giá niêm yết từ 969 triệu đến 1,199 tỷ đồng. Forester cũng là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Subaru tại Việt Nam. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe SUV Subaru Forester 2024.

