Subaru Forester 2024 lộ diện, thiết kế bị chê là “lẩu thập cẩm”, mất chất

Theo kế hoạch, trong triển lãm Ô tô Los Angeles 2023 khai mạc vào ngày 16/11 tới đây, hãng Subaru sẽ chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe Forester. Tuy nhiên, trước thời điểm ra mắt, Subaru Forester 2024 mới đã bị rò rỉ "ảnh nóng". Trong những hình ảnh rò rỉ này, có 2 phiên bản khác nhau của mẫu xe SUV Subaru Forester 2024, bao gồm Touring và Sport. Dù ở phiên bản nào, xe cũng được áp dụng phong cách thiết kế mới. Khu vực đầu xe của Subaru Forester thế hệ mới không lột xác hoàn toàn so với thế hệ cũ mà chỉ thay đổi theo hướng tiến hóa. Tại đây, xe được trang bị lưới tản nhiệt rộng hơn và sơn màu đen bóng. Ngoài ra, trên lưới tản nhiệt còn có thêm nẹp mạ crôm nằm ngang, nối liền với logo của hãng Subaru, giúp khu vực đầu xe như rộng hơn. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là đèn pha 2 tầng mới với dải đèn LED định vị ban ngày DRL được đặt phía trên. Dải đèn DRL này trông khá giống trang bị của Toyota RAV4. Tiếp đến là cản trước thay đổi thiết kế, đi kèm ốp màu tối hầm hố và tích hợp đèn sương mù hình tam giác ở hai góc. Ốp trên cản trước được trang trí bằng khe gió giả hình ngũ giác, gợi liên tưởng đến đối thủ Honda CR-V thế hệ mới. Nhìn chung, khu vực đầu xe của Subaru Forester 2024 giống như sự kết hợp giữa xe Ford và Honda. Điều này khiến không ít người cảm thấy mẫu SUV nhà Subaru bị "mất chất". Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp nẹp màu đen dày dặn bao quanh hốc bánh và trên cửa. Phía sau chắn bùn trước của xe còn có thêm khe gió. Vành la-zăng của xe có đường kính 19 inch ở bản cao cấp với thiết kế 5 chấu kép và sơn màu xám khỏe khoắn. Trong khi đó, cột D của xe có thêm nẹp trang trí màu đen với dòng chữ “Symmetrical AWD”, ám chỉ hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian nổi tiếng của Subaru. Khác với đầu xe, khu vực phía sau của Subaru Forester 2024 lại khiến người ta nhớ đến Nissan Kicks e-Power, đặc biệt là cụm đèn hậu. Cụm đèn hậu mới này nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng vắt ngang cửa cốp. Bên dưới logo Subaru là dòng chữ "Forester" được dập nổi. Tiếp theo đó là 2 đèn phản quang nằm dọc, cản sau mới sơn màu đen và 1 đầu ống xả hình tròn nằm bên phải. Ở phiên bản Sport, Subaru Forester 2024 sẽ có những chi tiết màu đồng làm điểm nhấn trên cản trước/cản sau, trên cửa... và vành la-zăng. Bên trong xe, mẫu SUV cỡ C này vẫn dùng vô lăng 3 chấu và bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin ở giữa như thế hệ cũ. Màn hình cảm ứng trung tâm của xe, dự kiến có kích thước 11,6 inch, tiếp tục được kẹp giữa 2 cửa gió điều hòa nằm dọc. Tuy nhiên, núm xoay và các nút vật lý đã được chuyển từ vị trí dưới màn hình sang hai bên. Cần số và cụm điều khiển trung tâm của xe cũng được thay đổi thiết kế. Tương tự ngoại thất, nội thất của bản Sport cũng có điểm nhấn màu đồng ở mặt táp-lô và vô lăng. So với các đối thủ cùng phân khúc, nội thất của Subaru Forester 2024 có lẽ sẽ gây thất vọng vì trông khá lỗi thời. Hiện chưa có thông tin về động cơ của Subaru Forester 2024. Tuy nhiên, dù dùng động cơ nào thì xe cũng sẽ được trang bị hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Video: Đánh giá Subaru Forester sau 3 năm sử dụng tại Việt Nam.

