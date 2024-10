Subaru Crosstrek 2025 nâng cấp trang bị an toàn, từ 25.695 USD

Subaru Crosstrek thế hệ mới đã trình làng vào hồi tháng 9/2022 ở thị trường Mỹ. Sau 2 năm, hãng Subaru đã nhanh chóng bổ sung phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng SUV cỡ B này. Điểm nhấn của Subaru Crosstrek 2025 dành cho thị trường Mỹ nằm ở động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.5L mới, thay cho loại 2.0L cũ ở phiên bản Premium. Trước đó, động cơ này chỉ dành cho 3 bản Sport, Limited và Wilderness của dòng SUV cỡ B này. Động cơ mới này tạo ra công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 241 Nm. Các phiên bản còn lại của Subaru Crosstrek 2025 mới ở thị trường Mỹ vẫn dùng động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 152 mã lực và mô-men xoắn cực đại 197 Nm. Dù ở phiên bản nào, động cơ cũng đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD đặc trưng của xe Subaru. Ngoài ra, Subaru Crosstrek 2025 phiên bản Premium còn sở hữu hệ thống X-Mode mới với các cài đặt Snow/Dirt và Deep Snow/Mud nhằm tối ưu hóa hiệu suất vận hành trong những điều kiện thời tiết xấu hoặc trên đường khó. Bên cạnh động cơ mạnh mẽ hơn, Subaru Crosstrek 2025 dành cho thị trường Mỹ còn được bổ sung các tính năng an toàn mới, bao gồm hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phát hiện điểm mù tích hợp hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống hỗ trợ đánh lái khẩn cấp tự động. Các tính năng mới trên Subaru Crosstrek 2025 này kết hợp với hệ thống an toàn chủ động EyeSight để hỗ trợ đánh lái trong làn đường xe đang chạy, tránh va chạm phía trước ở tốc độ dưới 80 km/h. Trừ động cơ và các tính năng an toàn mới, Subaru Crosstrek 2025 ở thị trường Mỹ không còn nhiều thay đổi, ngoài các màu sơn ngoại thất cũng như chất liệu nội thất. Tại thị trường Mỹ, mức giá xe Subaru Crosstrek 2025 cho 5 phiên bản và bán ra khởi điểm từ 25.695 USD. Trong khi đó, thị trường Việt Nam cũng chuẩn bị đón nhận mẫu SUV cỡ B này. Cụ thể, mẫu xe SUV Subaru Crosstrek 2025 thế hệ mới dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong triển lãm VMS 2024 vào khoảng cuối tháng 10 này, mức giá xe tại Việt Nam hiện vẫn chưa được hé lộ. Khi về Việt Nam, Subaru Crosstrek 2025 sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda HR-V, Kia Seltos hay Hyundai Creta. Subaru Crosstrek 2025 tại Việt Nam là xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản nên nhiều khả năng sẽ có giá không rẻ. Video: Giới thiệu Subaru Crosstrek 2025 thế hệ mới.

Subaru Crosstrek thế hệ mới đã trình làng vào hồi tháng 9/2022 ở thị trường Mỹ. Sau 2 năm, hãng Subaru đã nhanh chóng bổ sung phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng SUV cỡ B này. Điểm nhấn của Subaru Crosstrek 2025 dành cho thị trường Mỹ nằm ở động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.5L mới, thay cho loại 2.0L cũ ở phiên bản Premium. Trước đó, động cơ này chỉ dành cho 3 bản Sport, Limited và Wilderness của dòng SUV cỡ B này. Động cơ mới này tạo ra công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 241 Nm. Các phiên bản còn lại của Subaru Crosstrek 2025 mới ở thị trường Mỹ vẫn dùng động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 152 mã lực và mô-men xoắn cực đại 197 Nm. Dù ở phiên bản nào, động cơ cũng đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD đặc trưng của xe Subaru. Ngoài ra, Subaru Crosstrek 2025 phiên bản Premium còn sở hữu hệ thống X-Mode mới với các cài đặt Snow/Dirt và Deep Snow/Mud nhằm tối ưu hóa hiệu suất vận hành trong những điều kiện thời tiết xấu hoặc trên đường khó. Bên cạnh động cơ mạnh mẽ hơn, Subaru Crosstrek 2025 dành cho thị trường Mỹ còn được bổ sung các tính năng an toàn mới, bao gồm hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phát hiện điểm mù tích hợp hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống hỗ trợ đánh lái khẩn cấp tự động. Các tính năng mới trên Subaru Crosstrek 2025 này kết hợp với hệ thống an toàn chủ động EyeSight để hỗ trợ đánh lái trong làn đường xe đang chạy, tránh va chạm phía trước ở tốc độ dưới 80 km/h. Trừ động cơ và các tính năng an toàn mới, Subaru Crosstrek 2025 ở thị trường Mỹ không còn nhiều thay đổi, ngoài các màu sơn ngoại thất cũng như chất liệu nội thất. Tại thị trường Mỹ, mức giá xe Subaru Crosstrek 2025 cho 5 phiên bản và bán ra khởi điểm từ 25.695 USD. Trong khi đó, thị trường Việt Nam cũng chuẩn bị đón nhận mẫu SUV cỡ B này. Cụ thể, mẫu xe SUV Subaru Crosstrek 2025 thế hệ mới dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong triển lãm VMS 2024 vào khoảng cuối tháng 10 này, mức giá xe tại Việt Nam hiện vẫn chưa được hé lộ. Khi về Việt Nam, Subaru Crosstrek 2025 sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda HR-V, Kia Seltos hay Hyundai Creta. Subaru Crosstrek 2025 tại Việt Nam là xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản nên nhiều khả năng sẽ có giá không rẻ. Video: Giới thiệu Subaru Crosstrek 2025 thế hệ mới.