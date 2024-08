Subaru Crosstrek sắp bán tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross thêm đối thủ

Mới đây, trang facebook chính thức của Subaru Asia đã bất ngờ đăng tải hình ảnh một góc của chiếc Crosstrek, đi kèm dòng trạng thái “Sắp ra mắt”. Ngay khi nhìn vào tấm ảnh, cộng đồng ngay lập tức nhận ra đây là mẫu Subaru Crosstrek 2024 mới. Trước đó, thông tin Subaru Crosstrek ra mắt Việt Nam trong năm 2024 đã được đại lý tiết lộ từ tháng 8 năm ngoái. Nhân viên tư vấn cho hay mẫu CUV này dự kiến ra mắt trong năm 2023 tại Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS). Tuy nhiên, khi sự kiện này bị hủy, lịch ra mắt của Crosstrek được dời sang năm 2024. Subaru Crosstrek từng có tên gọi là Subaru XV và mở bán trong nước cách đây 6 năm với mức giá 1,5 tỷ đồng. Khi về Việt Nam, xe sẽ cạnh tranh cùng phân khúc với Honda HR-V, Hyundai Creta, Kia Seltos, Nissan Kicks, Mazda CX-3, CX-30, Toyota Corolla Cross, Mitsubishi Xforce,... Mẫu xe CUV Subaru Crosstrek 2024 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.480 x 1.800 x 1.580 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở 2.670 mm và khoảng sáng gầm 220mm. Với thông số này, xe dài hơn một chút so với Corolla Cross (4.460 mm). Thiết kế ngoại thất của mẫu xe này mang đậm phong cách thể thao với lưới tản nhiệt cỡ lớn hoạ tiết hình tổ ong, vòm bánh xe to bản và đèn hậu thiết kế kiểu boomerang. Bên trong khoang nội thất của Crosstrek trông khá giống Outback với màn hình 11,6 inch nằm dọc như máy tính bảng ở chính giữa, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Ngay cả việc điều khiển điều hòa cũng phải thao tác trên màn hình này. Phía sau vô-lăng là đồng hồ cơ truyền thống kết hợp màn hình nhỏ. Một số trang bị cơ bản khác trên xe có đề nổ bằng nút bấm, phanh đỗ điện tử, điều hòa tự động... Về an toàn, Subaru Crosstrek 2025 có hệ thống trợ lái nâng cao EyeSight thế hệ mới với các tính năng hiện đại như phanh khẩn cấp tự động, đánh lái khẩn cấp,... Xe có hỗ trợ giữ làn đường, ngăn lệch làn đường, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phát hiện điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Về động cơ, Subaru Crosstrek mở bán tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ chỉ có một tùy chọn động cơ xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L cho công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 196Nm. Trang bị hộp số là loại tự động vô cấp CVT, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD. Hiện thông tin về mức giá xe Subaru Crosstrek 2024 tại Việt Nam chua công bố. Video: Giới thiệu Subaru Crosstrek 2024 mới.

Mới đây, trang facebook chính thức của Subaru Asia đã bất ngờ đăng tải hình ảnh một góc của chiếc Crosstrek, đi kèm dòng trạng thái “Sắp ra mắt”. Ngay khi nhìn vào tấm ảnh, cộng đồng ngay lập tức nhận ra đây là mẫu Subaru Crosstrek 2024 mới. Trước đó, thông tin Subaru Crosstrek ra mắt Việt Nam trong năm 2024 đã được đại lý tiết lộ từ tháng 8 năm ngoái. Nhân viên tư vấn cho hay mẫu CUV này dự kiến ra mắt trong năm 2023 tại Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS). Tuy nhiên, khi sự kiện này bị hủy, lịch ra mắt của Crosstrek được dời sang năm 2024. Subaru Crosstrek từng có tên gọi là Subaru XV và mở bán trong nước cách đây 6 năm với mức giá 1,5 tỷ đồng. Khi về Việt Nam, xe sẽ cạnh tranh cùng phân khúc với Honda HR-V, Hyundai Creta, Kia Seltos, Nissan Kicks, Mazda CX-3, CX-30, Toyota Corolla Cross, Mitsubishi Xforce,... Mẫu xe CUV Subaru Crosstrek 2024 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.480 x 1.800 x 1.580 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở 2.670 mm và khoảng sáng gầm 220mm. Với thông số này, xe dài hơn một chút so với Corolla Cross (4.460 mm). Thiết kế ngoại thất của mẫu xe này mang đậm phong cách thể thao với lưới tản nhiệt cỡ lớn hoạ tiết hình tổ ong, vòm bánh xe to bản và đèn hậu thiết kế kiểu boomerang. Bên trong khoang nội thất của Crosstrek trông khá giống Outback với màn hình 11,6 inch nằm dọc như máy tính bảng ở chính giữa, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Ngay cả việc điều khiển điều hòa cũng phải thao tác trên màn hình này. Phía sau vô-lăng là đồng hồ cơ truyền thống kết hợp màn hình nhỏ. Một số trang bị cơ bản khác trên xe có đề nổ bằng nút bấm, phanh đỗ điện tử, điều hòa tự động... Về an toàn, Subaru Crosstrek 2025 có hệ thống trợ lái nâng cao EyeSight thế hệ mới với các tính năng hiện đại như phanh khẩn cấp tự động, đánh lái khẩn cấp,... Xe có hỗ trợ giữ làn đường, ngăn lệch làn đường, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phát hiện điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Về động cơ, Subaru Crosstrek mở bán tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ chỉ có một tùy chọn động cơ xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L cho công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 196Nm. Trang bị hộp số là loại tự động vô cấp CVT, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD. Hiện thông tin về mức giá xe Subaru Crosstrek 2024 tại Việt Nam chua công bố. Video: Giới thiệu Subaru Crosstrek 2024 mới.