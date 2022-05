Stella Vita - "nhà di động" chạy pin mặt trời đầu tiên trên thế giới

Trông nó có vẻ to và cồng kềnh, nhưng chiếc xe van cắm trại chạy bằng năng lượng mặt trời rất tuyệt này lại có tính tiết kiệm năng lượng ấn tượng, có thể đi được quãng đường 600 km chỉ với một lần sạc của bộ pin 60 kWh nhỏ đến bất ngờ của nó. Stella Vita chạy pin mặt trời là cái tên mà nhóm 22 sinh viên kỹ thuật từ Eindhoven, Hà Lan, đã đặt cho chiếc xe độc đáo này, một cái tên ám chỉ rằng nó có được sự sống từ mặt trời. Hồi tháng 10/2021, nhóm sinh viên tài năng này đã muốn lái phát minh thân thiện môi trường của mình từ quê nhà đến tận phía nam Tây Ban Nha. Hành trình đó dự kiến dài khoảng 3.000 km, nhưng sau khi gặp một số vấn đề kỹ thuật với chiếc xe Stella Vita hoàn toàn mới này (buộc phải vận chuyển nó trên một chiếc xe tải trong 1/3 chặng đường), cuối cùng họ đã khiến nó hoạt động như mong đợi và vẫn hoàn thành khoảng 2.000 km của chuyến đi bằng năng lực của chiếc xe. Vì Stella Vita chạy năng lượng mặt trời hoàn toàn, nhóm sinh viên đã lên kế hoạch cố gắng không cắm sạc điện một chút nào trong quá trình thử nghiệm. Tuy nhiên, họ vẫn phải cắm điện hai lần cho chiếc xe vì lý do thời tiết xấu không cho phép chiếc xe tận dụng hết các tấm pin mặt trời của nó Hiện tại, mẫu xe sáng tạo này không có kế hoạch được đưa vào sản xuất đại trà, và đội ngũ Solar Team Eindhoven cũng chưa được tiếp cận bởi bất kỳ nhà sản xuất xe lớn nào cả. Tuy nhiên, đây vẫn là một dự án vô cùng tuyệt vời và thú vị. Mới đây, kênh YouTube chuyên xe điện “Fully Charged Show” đã có cơ hội tiếp cận Stella Vita, và mang đến cho khán giả một cái nhìn chi tiết về nó. Stella Vita đã được thiết kế làm một chiếc xe cho 2 người, với phần nóc bật lên và các trang bị tiện nghi ở phía sau như bồn rửa, tủ lạnh, giường ngủ và chỗ để đồ. Nhóm sinh viên trường đại học ở Eindhoven đã chế tạo những chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời từ năm 2013, nhưng chiếc xe van cắm trại này là một dự án khác biệt so với công thức xe gia đình thông thường của họ. Stella Vita có các mảnh pin quang điện bao phủ toàn bộ phần nóc rất bằng phẳng, và cũng có các tấm pin bổ sung bật ra hai bên, mở rộng thêm bề mặt đón tia nắng của nó – khi mở các tấm bên, diện tích đó tăng từ 8,8 mét vuông thành 17,5 mét vuông. Theo đội ngũ chế tạo, trong điều kiện lý tưởng, nó có thể tạo ra nguồn năng lượng lên đến 4 kW, và điều này sẽ bộ pin phục hồi 20 kW trong vòng một ngày, tương đương phạm vi di chuyển bổ sung 200 km, được tính trong điều kiện lái xe ở tốc độ 120 km/h. Video: Stella Vita - "nhà di động" chạy pin mặt trời đầu tiên trên thế giới.

