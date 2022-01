Vén màn Sony Vision-S 02 - crossover điện cạnh tranh VinFast VF8

Cách đây 2 năm, hãng Sony đã bất ngờ vén màn một mẫu ôtô điện mới mang tên Vision-S 01 trong triển lãm CES 2020. Vào thời điểm đó, Sony Vision-S 01 2023 mới chỉ dừng lại ở mức xe concept và chưa được đưa lên dây chuyền sản xuất thương mại. Cách đây vài tháng, hãng Sony từng tiết lộ vẫn chưa chắc chắn về kế hoạch sản xuất ôtô điện của mình. Ấy thế nhưng, trước khi triển lãm CES 2022 chính thức khai mạc vào ngày 6/1, hãng Sony lại tung ra hình ảnh và thông tin của mẫu xe concept mới mang tên Vision-S 02. Khác với Vision-S 01 mang kiểu dáng sedan, Sony Vision-S 02 chạy điện lại là crossover. Tuy nhiên, Sony Vision-S 02 vẫn được áp dụng phong cách thiết kế giống với đàn anh Sony Vision-S 01. Tương tự Vision-S 01, Sony Vision-S 02 cũng được trang bị cụm đèn pha hình hạnh nhân, nối với nhau bằng lưới tản nhiệt phát sáng. Tiếp đến là hốc gió trung tâm hình thang khá rộng và 2 khe gió nhỏ ở góc cản trước. Bên sườn, Sony Vision-S 02 sở hữu thiết kế mượt mà và được sơn 2 màu theo đúng xu hướng hiện tại. Bộ vành 20 inch được thiết kế nhằm tối ưu hóa hiệu suất khí động lực học và tăng phạm vi di chuyển cho xe. Trong khi đó, ở phía sau, Sony Vision-S 02 có dải đèn hậu LED khá mỏng và nối liền với nhau, nằm vắt ngang đuôi xe. Thiết kế này giúp phần đuôi xe trông như rộng hơn. Được xem như đối thủ tương lai của Tesla Model X cũng như VinFast VF8 (VF e35), Sony Vision-S 02 sở hữu chiều dài 4.895 mm, chiều rộng 1.930 mm, chiều cao 1.650 mm và chiều dài cơ sở 3.030 mm. Trong khi đó, chiều cao gầm của xe đạt mức 157 mm và trọng lượng lên đến 2.480 kg. Với kích thước này, Sony Vision-S 02 mang đến không gian nội thất rộng rãi, đủ chỗ cho 7 người ngồi. Cũng như Sony Vision-S 01, mẫu crossover chạy điện này có 3 màn hình cỡ lớn trên mặt táp-lô. Thêm vào đó là 2 màn hình nhỏ đặt ở 2 cột A để hiển thị hình ảnh do camera kỹ thuật số bên ngoài xe thu được. Chưa hết, Sony Vision-S 02 còn có màn hình hiển thị thông tin kính lái, 2 màn hình giải trí nằm trên lưng ghế trước và 1 màn hình nhỏ để hành khách phía sau chỉnh điều hòa. Tổng cộng, mẫu xe này có đến 9 màn hình bên trong nội thất. Ngoài ra, Sony Vision-S 02 còn có loa đặt trên ghế, hệ thống kết nối 5G và tay cầm để chơi điện tử PlayStation. Trong khi đó, trần xe bằng kính hứa hẹn mang đến cảm giác thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên cho hành khách ngồi trong xe. "Trái tim" của Sony Vision-S 02 là 2 mô-tơ điện, mang đến hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cho xe. Mỗi mô-tơ điện này tạo ra công suất tối đa 268 mã lực. Nhờ đó, xe có tốc độ tối đa 180 km/h, thấp hơn 60 km/h so với Sony Vision-S 01 vì nặng hơn và hệ số lực cản không khí lớn hơn. Hiện hãng Sony chưa công bố phạm vi di chuyển và thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của Vision-S 02. Dự kiến, thời gian tăng tốc của xe sẽ thấp hơn mức 4,8 giây của Sony Vision-S 01. Ngoài việc hé lộ mẫu xe concept mới, tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản còn công bố sẽ thành lập công ty Sony Mobility Inc vào mùa xuân năm nay. Công ty này sẽ đóng vai trò như nhịp cầu để Sony "tìm đường vào thị trường ô tô điện". Rất có thể công ty này sẽ sản xuất phiên bản thương mại của Sony Vision-S 01 và Vision-S 02. video: Giới thiệu Sony Vision-S 02.

