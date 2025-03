"Soi" Xpeng G6 2025 - SUV điện từ 572 triệu, sạc 10 phút/450 km

Theo đó, Xpeng G6 2025 chạy điện được bán ra với 3 phiên bản cùng giá bán dao động từ 176.800 - 198.800 nhân dân tệ (tương đương 572 - 643 triệu đồng). Mẫu SUV này có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4758/1920/1650 mm và chiều dài cơ sở là 2890 mm. SUV điện Xpeng G6 2025 sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại. Xe không có quá nhiều thay đổi so với phiên bản trước, mà chỉ được tinh chỉnh để bắt mắt và phù hợp hơn. Đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha LED được thiết kế liền mạch cùng logo Xpeng tạo nên vẻ ngoài cuốn hút hơn. Trong khi đó phần đuôi lại có cản sau được tinh chỉnh, đi cùng cánh gió đuôi vịt nhỏ tạo điểm nhấn thể thao. Xe có tổng cộng 6 tùy chọn màu ngoại thất là: Starry Purple và Cloud Beige, Crescent Silver, Star Gray, Nebula White và Dark Night Black. Về nội thất, bên trong trong cabin của G6 2025 nổi bật với bảng điều khiển LCD 10,25 inch, màn hình điều khiển trung tâm nổi 15,6 inch, chạy bằng chip Qualcomm Snapdragon SA8295P và được kết nối với mô hình ngôn ngữ lớn X-GPT do Xpeng tự phát triển. Ghế xe có tính năng massage, sưởi; trần xe bọc nhung Microfiber, gương chiếu hậu 9 inch… Xpeng cũng tuyên bố G6 2025 có không gian nội thất và thể tích hộp tỳ tay lớn nhất trong phân khúc, có dung tích 8,9 lít và có thể chứa cùng lúc năm chai nước 600 ml. Thể tích cốp tiêu chuẩn là 647 lít, có thể mở rộng lên 1.752 lít. Về trang bị an toàn, Xpeng G6 2025 tại Trung Quốc sở hữu công nghệ lái xe thông minh Turing AI với hệ thống radar, camera và chip NVIDIA Orin, mang đến khả năng tự lái toàn diện và các tính năng hỗ trợ như đỗ xe tự động, điều khiển xe từ xa. Cung cấp sức mạnh cho Xpeng G6 2025 là động cơ điện có công suất 292 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong chỉ 6,3 giây. Xpeng G6 2025 được trang bị “pin AI” sạc siêu nhanh 5C. Mẫu SUV điện này chỉ mất 12 phút để sạc từ 10% đến 80% và 10 phút sạc xe có thể đi được quãng đường 450 km. Trong điều kiện cực lạnh -30℃, xe chỉ mất 15 phút 20 giây để sạc từ 10% đến 80%. Pin AI sạc siêu nhanh 5C còn có “lớp giáp chống đạn”, trong đó phần trên có thể chịu được nhiệt độ cao 1000°C, phần hông có thể chịu được áp suất 80 tấn trong trường hợp va chạm và phần đáy có thể chịu được lực tác động 2000 joule. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện Xpeng G6 2025của Trung Quốc.

