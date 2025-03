Phát hiện kinh ngạc đại dương ngập tràn sự sống trên sao Hoả

Nhóm nghiên cứu do giáo sư Martin Bizzarro dẫn đầu đã phát hiện dấu vết về một đại dương cổ xưa trên sao Hỏa, tồn tại từ 4,5 tỷ năm trước và sâu ít nhất 300m, có thể lên tới 1km ở một số khu vực. (Ảnh: NASA) Phân tích đồng vị crom trong thiên thạch sao Hỏa cho thấy, vào thời điểm đó, sao Hỏa bị các tiểu hành tinh chứa băng bắn phá, mang theo nước và các phân tử sinh học như axit amin – khối xây dựng DNA, RNA. (Ảnh: Innovation News Network) Đại dương trên sao Hỏa được cho là lớn và giàu tài nguyên hỗ trợ sự sống hơn đại dương sơ khai trên Trái đất, vốn đã bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm thảm khốc với hành tinh Theia. Tuy nhiên, thảm họa thiên nhiên sau đó đã khiến gần như toàn bộ nước trên sao Hỏa bốc hơi, dẫn đến sự tuyệt chủng hoàn toàn sự sống. (Ảnh: Newsweek) Phát hiện này không chỉ mở ra khả năng sao Hỏa từng là hành tinh ngập tràn sự sống, mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách sự sống và đại dương hình thành trong những năm đầu tiên của cả Trái đất và sao Hỏa. Nghiên cứu này đã được công bố trên Science Advances.(Ảnh: Cách đó không lâu, nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Damanveer Grewal từ Đại học bang Arizona (Mỹ) phân tích các thiên thạch sắt magma cho thấy Sao Hỏa và Trái Đất sơ khai từng giàu các nguyên tố dễ bay hơi vừa phải (MVE) như đồng và kẽm, đi kèm với các yếu tố thiết yếu cho sự sống như nước, carbon và nitơ. (Ảnh: Jorge Andrade) Cả hai hành tinh đều có nhiều yếu tố hỗ trợ sự sống hơn so với Trái Đất ngày nay, nhưng đã mất dần do các va chạm vũ trụ trong thời kỳ hình thành hệ Mặt Trời. (Ảnh: Screen Rant) Sao Hỏa từng nằm trong "vùng sự sống" của Mặt Trời và có điều kiện thuận lợi hơn cho sự sống so với Trái Đất hiện tại. (Ảnh: Little House of Science) Tuy nhiên, quá trình phát triển và các sự kiện thiên văn đã biến Sao Hỏa thành hành tinh cằn cỗi như ngày nay. (Ảnh: Nerdist) Mời quý độc giả xem thêm video: Kỷ Băng Hà Hành Tinh Băng Trái Đất | Thư Viện Thiên Văn.

Nhóm nghiên cứu do giáo sư Martin Bizzarro dẫn đầu đã phát hiện dấu vết về một đại dương cổ xưa trên sao Hỏa, tồn tại từ 4,5 tỷ năm trước và sâu ít nhất 300m, có thể lên tới 1km ở một số khu vực. (Ảnh: NASA) Phân tích đồng vị crom trong thiên thạch sao Hỏa cho thấy, vào thời điểm đó, sao Hỏa bị các tiểu hành tinh chứa băng bắn phá, mang theo nước và các phân tử sinh học như axit amin – khối xây dựng DNA, RNA. (Ảnh: Innovation News Network) Đại dương trên sao Hỏa được cho là lớn và giàu tài nguyên hỗ trợ sự sống hơn đại dương sơ khai trên Trái đất, vốn đã bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm thảm khốc với hành tinh Theia. Tuy nhiên, thảm họa thiên nhiên sau đó đã khiến gần như toàn bộ nước trên sao Hỏa bốc hơi, dẫn đến sự tuyệt chủng hoàn toàn sự sống. (Ảnh: Newsweek) Phát hiện này không chỉ mở ra khả năng sao Hỏa từng là hành tinh ngập tràn sự sống, mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách sự sống và đại dương hình thành trong những năm đầu tiên của cả Trái đất và sao Hỏa. Nghiên cứu này đã được công bố trên Science Advances.(Ảnh: Cách đó không lâu, nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Damanveer Grewal từ Đại học bang Arizona (Mỹ) phân tích các thiên thạch sắt magma cho thấy Sao Hỏa và Trái Đất sơ khai từng giàu các nguyên tố dễ bay hơi vừa phải (MVE) như đồng và kẽm, đi kèm với các yếu tố thiết yếu cho sự sống như nước, carbon và nitơ. (Ảnh: Jorge Andrade) Cả hai hành tinh đều có nhiều yếu tố hỗ trợ sự sống hơn so với Trái Đất ngày nay, nhưng đã mất dần do các va chạm vũ trụ trong thời kỳ hình thành hệ Mặt Trời. (Ảnh: Screen Rant) Sao Hỏa từng nằm trong "vùng sự sống" của Mặt Trời và có điều kiện thuận lợi hơn cho sự sống so với Trái Đất hiện tại. (Ảnh: Little House of Science) Tuy nhiên, quá trình phát triển và các sự kiện thiên văn đã biến Sao Hỏa thành hành tinh cằn cỗi như ngày nay. (Ảnh: Nerdist) Mời quý độc giả xem thêm video: Kỷ Băng Hà Hành Tinh Băng Trái Đất | Thư Viện Thiên Văn.