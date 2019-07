"Soi" siêu xe Audi R8 độ Prior Design tiền tỷ tại Việt Nam

Chiếc siêu xe Audi R8 này là một trong những siêu xe đầu tiên cập bến Việt Nam và khởi đầu cho trào lưu chơi siêu xe cho những khách hàng Việt từ đó đến nay. Chiếc Audi R8 xuất hiện trong bài viết là một ví dụ, trước khi trải qua quá trình trùng tu tại một garage có tiếng khu vực quận Bình Thạnh thì rất nhiều chi tiết trên xe cho thấy sự xuống cấp, động cơ của xe cũng không còn hoạt động trơn tru như trước. Chiếc siêu xe Audi R8 đời 2008 này có lẽ cũng không còn quá xa lạ với công đồng yêu xe tại Việt Nam, trong quá khứ xe từng được chủ nhân nâng cấp ngoại hình với gói độ Widebody PD850 GT đến từ thương hiệu Prior Design danh tiếng. Bên cạnh đó, chủ nhân của xe cũng “lột xác” vẻ ngoài của chiếc R8 với lớp sơn vàng nổi bật thay cho màu trắng nguyên bản trước đó. Với lớp sơn mới ở ngoại thất, vẻ thể thao của xe được “nhấn mạnh” hơn, kết hợp hài hòa với các chi tiết mang màu đen ở phần ngoại thất. Các chi tiết như nắp bình xăng, tay nắm cửa, ốp gương chiếu hậu và các hốc gió đều được ốp hoặc thay thế bằng các chi tiết được làm từ sợi carbon hoàn toàn. Ngoài ra những bộ phận này còn được phục hồi lại ở trạng thái tốt nhất và phủ bóng hoàn toàn. Với góc nhìn ngang, R8 chứng tỏ tại sao mẫu siêu xe này giành được rất nhiều giải thưởng về mặt thiết kế ở thời điểm mới được ra mắt. Audi rất chú tâm về mặt khí động học cho R8, thể hiện rõ nhất qua phần thân xe được trang bị nhiều hốc gió, phần hông còn có thêm một khe gió cỡ lớn được làm từ sợi carbon nay đã được chủ nhân sơn đen cá tính để tận dụng luồng khí đi vào để làm mát khối động cơ bên trong. Bộ mâm độ của thương hiệu ADV.1 vẫn được giữ lại, chính chi tiết độ đắt giá này càng làm tôn lên vẻ ngoài hầm hố nhưng đậm chất thể thao cho siêu xe đến nay đã hơn 10 năm tuổi. Tiếp theo đó là hệ thống chiếu sáng của xe cũng được nâng cấp và sửa chữa lại để trả lại vẻ đẹp cũng như khả năng hoạt động trơn tru cho chủ nhân. Đèn pha phía trước được tích hợp một dãy đèn LED chiếu sáng ban ngày sắc sảo, đi cùng với đó là chóa đèn kép ở đèn hậu cũng được tân trang lại để mang đến hiệu quả chiếu sáng tốt hơn. Gói độ bodykit PD850 GT đến từ Prior Design còn bổ sung cho chiếc Audi R8 tiền tỷ này một cánh gió to bản được làm hoàn toàn từ sợi carbon. Mang thiết kế có phần chúc xuống giúp tăng tính ổn định cho thân xe sau khi vào cua cũng như khi vận hành ở tốc cao sẽ giúp tăng thêm lực ép xuống cho thân xe khi đang băng băng trên cao tốc. Một chi tiết độ đắt giá khác đó chính là hệ thống ống xả titanium đến từ thương hiệu Armytrix Exhaust, so với hệ thống ống xả cũ thì hệ thống này mang đến cho xe những tiếng gào thét có phần “kinh khủng” hơn. Chủ nhân đã mạnh dạn chi không ít tiền đã làm mới toàn bộ khoang nội thất, ghế ngồi và vô-lăng thuộc phiên bản R8 GT, vô-lăng và cần số phía sau được làm hoàn toàn từ sợi carbon, bảng táp-lô, nóc xe và ghế ngồi được bọc da alcantara thể thao với điểm nhấn là các đường chỉ thêu màu vàng tương tự như ngoại thất của xe. Audi R8 sử dụng khối động cơ V8, dung tích 4.2 lít, sản sinh công suất cực đại 420 mã lực và mô men xoắn đạt mức 430 Nm. R8 chỉ mất 4,6 giây để tăng tốc từ 0-100 Km/h trước khi đạt vận tốc tối đa là 301 Km/h. Video: Siêu xe R8 V10 Spyder Plus - xe mạnh nhất nhà Audi.

