"Soi" ôtô điện Trung Quốc do Mercedes-Benz thiết kế

Vào hồi đầu năm nay, thương hiệu xe ôtô điện Trung Quốc mang tên Denza đã chính thức được giới thiệu. Denza trên thực tế là thương hiệu liên doanh giữa hãng xe Trung Quốc BYD và Daimler - tập đoàn mẹ của Mercedes-Benz. Cũng trong sự kiện giới thiệu thương hiệu, Denza đã tung ra mẫu xe đầu tiên mang tên Concept X do Mercedes-Benz thiết kế. Do thương hiệu xe sang Đức thiết kế, mẫu xe ôtô điện Denza X của Trung Quốc này mang kiểu dáng crossover cỡ trung "na ná" một số mẫu xe hạng sang nhà Mercedes-Benz từng xuất hiện trên thị trường. So với phiên bản concept, Denza X hoàn toàn mới khá trung thành về mặt thiết kế. Tuy nhiên, tay nắm cửa nhấn để bật lên khỏi thân xe và camera kỹ thuật số thay gương chiếu hậu của Denza Concept X đã không được giữ lại trên phiên bản thương mại. Ngoài ra, cản va và hệ thống đèn của Denza X do Mercedes-Benz thiết kế cũng khác biệt so với phiên bản concept từng xuất hiện trước đây. Bên trong mẫu crossover cỡ trung này là không gian nội thất 7 chỗ nhờ chiều dài 4.890 mm. Xe được trang bị mặt táp-lô công nghệ cao với màn hình trung tâm cỡ lớn, có thể thay để thay đổi từ hiển thị dạng dọc sang ngang và ngược lại. Bên cạnh đó, Denza X còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần sau vô lăng. Khi mua Denza X, khách hàng có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Thứ nhất là hệ thống động cơ plug-in hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít có công suất tối đa 189 mã lực, hai mô-tơ điện và cụm pin. Trong đó, mô-tơ điện nằm trên cầu trước có công suất tối đa 148 mã lực và con số tương ứng của mô-tơ điện trên cầu sau là 242 mã lực. Về cơ bản, đây chính là hệ thống động cơ đã được dùng cho mẫu SUV Trung Quốc BYD Tang. Điều này không có gì ngạc nhiên vì Denza X vốn dùng chung cơ sở gầm bệ với BYD Tang. Hệ thống động cơ kể trên tạo ra công suất tổng cộng 396 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian dưới 5 giây. Nếu không thích xe plug-in hybrid, khách hàng Trung Quốc có thể chọn phiên bản chạy điện hoàn toàn của Denza X. "Trái tim" của phiên bản này là mô-tơ điện có công suất tối đa 242 mã lực, cho phép xe hoàn thành quãng đường khoảng 500 km sau mỗi lần sạc đầy. Dự kiến, xe sẽ chính thức được bày bán trên thị trường Trung Quốc vào tháng 11 tới. Đến đầu năm 2020, xe sẽ được giao tới tay khách hàng. Hiện giá xe Denza X vẫn chưa được tiết lộ. Video: Ra mắt ôtô điện Trung Quốc do Mercedes-Benz thiết kế.

