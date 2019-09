Xe ôtô điện Trung Quốc chạy 15.022km tới Frankfurt 2019

Có không ít phương pháp để đưa một mẫu xe mới tới tham dự một triển lãm, thế nhưng thương hiệu xe ôtô điện Aiways Trung Quốc đã lựa chọn một hình thức vô cùng đặc biệt đó là… lái xe từ quê nhà quê nhà, vượt qua quãng đường 15.022 km để tới Triển lãm Ô tô Frankfurt 2019. Thông qua hành động này, Aiways đã chính thức thiết lập một Kỷ lục Guinness Thế giới dành cho “chuyến đi dài nhất bởi một chiếc xe điện (nguyên mẫu)” sau khi hai chiếc SUV điện Aiways U5 của họ hoàn thành chuyến du ngoạn 15.022 km. Hai chiếc xe điện Aiways U5 đã bắt đầu hành trình ở Tây An, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc vào ngày 17/7/2019 và đến Frankfurt, Đức vào ngày 7/9 sau khi vượt 12 đất nước dọc trên Con đường Tơ lụa cổ xưa. Đội ngũ thương hiệu ôtô điện Aiways U5 Engineering Drive Team đã sử dụng 53 ngày lái xe để thử nghiệm cặp xe trong nhiều dạng điều kiện, bao gồm khí hậu, điều đường, và cơ sở vật chất sạc điện khác nhau. Hai mẫu xe thử nghiệm đã vượt qua Trung Quốc, Kazakhstan, Nga, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Đức, Hài Lan, Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ. Trên hành trình, đoàn xe đã chinh phục Sa mạc Gobi, Thảo nguyên Kazakh, và Núi Nam Ural, các địa điểm vốn khó có thể vượt qua và thiếu cơ sở vật chất dành cho xe điện. Đội ngũ Aiways đã sử dụng chiến lược này để tối ưu hóa thành công logic sạc điện của U5, đảm bảo tương thích với nhiều tiêu chuẩn sạc điện khác biệt và điện áp đa dạng. Các kỹ sư cũng liên tục theo dõi hệ thống quản lý nhiệt bên dưới cụm pin 65 kWh, cũng như mô tơ điện, phụ tùng hệ thống treo, và các chi tiết động lực khác. “Đây là một chuyến đi có tỉ lệ sử thi, với việc U5 đối phó một số điều kiện đường tốt nhất và tệ nhất mà các tài xế có thể phải vượt qua trong quãng đời lái xe,” CTO của Aiways, Winter Wang nói. “Nó cho thấy công việc phát triển tiêu chuẩn cao để tạo nên một mẫu xe phù hợp để lái ở Thượng Hải cũng như ở Tây Âu.” Công ty Trung Quốc hứa hẹn rằng mẫu SUV chạy điện của họ sẽ có cự li di chuyển 460 km theo chu trình NEDC cũng như chất lượng lắp ráp, tính kết nối và độ an toàn cao cấp nhờ có khung gầm More Adaptable Structure (MAS) chất liệu nhôm-thép. Aiways U5 có trang bị một mô tơ điện 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 315 Nm, kết hợp hệ dẫn động bánh trước. Xe sẽ chính thức được bán ở châu Âu vào tháng 4/2020. Video: Đại diện Aiways giới thiệu về mẫu U5.

