Mazda BT-50 2021 tại Việt Nam dự kiến tăng tới 145 triệu đồng

Mới đây, giới đại lý đã đồng loạt nhận cọc mẫu xe bán tải Mazda BT-50 2021 mới với mức tiền cọc ban đầu tối thiểu từ 10 triệu đồng. Dự kiến, thế hệ mới của mẫu bán tải này sẽ được ra mắt trong tháng 6 này và bắt đầu giao xe từ tháng 7/2021 tới. Bên cạnh đó, tư vấn bán hàng còn hé lộ giá bán tạm tính cho 4 phiên bản của Mazda BT-50 2021 sẽ khởi điểm từ 659 triệu đồng và cao nhất lên tới 849 triệu đồng, khẳng định đây sẽ là mức giá chính thức khi xe được ra mắt. Nếu quả thực như vậy, giá xe Mazda BT-50 2021 sẽ tăng ít nhất 80 triệu và nhiều nhất tới 145 triệu đồng so với đời cũ.Mazda BT-50 2021 ra mắt Thái Lan vào đầu năm nay. Ở lần bước sang thế hệ thứ 3 này, xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Isuzu D-Max 2021 chứ không dùng chung với Ford Ranger như trước. Theo đó, kích thước tổng thể của BT-50 2021 là 5.280 x 1.870 x 1.790 mm (D x R x C) cùng chiều dài cơ sở là 3.125 mm. So với thế hệ cũ, chiều dài của mẫu bán tải này ngắn hơn 85 mm, rộng hơn 20 mm, thấp hơn 31 mm còn chiều dài cơ sở giảm tới 95 mm. Song song với việc sử dụng chung cơ sở gầm bệ của Isuzu D-Max 2021, không mấy ngạc nhiên khi ở thế hệ mới, Mazda BT-50 2021 cũng tận dụng luôn khối động cơ của mẫu bán tải này. Theo đó, 4 phiên bản của BT-50 mới bán ra tại Việt Nam sẽ được trang bị động cơ dầu, dung tích 1.9L có công suất tối đa là 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 350 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Về trang bị an toàn, Mazda BT-50 2021 tại Thái Lan ngoài các “option” cơ bản còn có cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi trên phiên bản cao cấp. Trong khi đó, xe tại thị trường Úc lại có cả ga tự động thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Do đó, khi về Việt Nam mẫu bán tải này vẫn sẽ thua thiệt khá nhiều so với các đối thủ như Ford Ranger hay Toyota Hilux. Bước vào bên trong, nội thất của Mazda BT-50 2021 lại có thiết kế khá giống với Isuzu D-Max 2021, đặc biệt là khu vực màn hình giải trí và cửa gió điều hòa. Hiện tại, các trang bị của Mazda BT-50 2021 về Việt Nam vẫn còn là một ẩn số nhưng nếu giá bán lẻ đề xuất quả thực tăng tới 145 triệu đồng, dự kiến các “option” của mẫu bán tải này sẽ không bị cắt bỏ quá nhiều hoặc thậm chí là giữ nguyên. Đây cũng là nước đi dễ hiểu bởi phân khúc bán tải tại Việt Nam cũng đang chạy đua về mảng công nghệ khá nhiều. Tại Thái Lan, Mazda BT-50 2021 được trang bị hệ thống đèn full LED, mâm hợp kim 18 inch trên phiên bản cao, nội thất bọc da, bảng đồng hồ sau vô lăng dạng analog kết hợp màn hình màu đa thông tin cỡ 4,2 inch,... Vô lăng của xe có khả năng điều chỉnh điện 4 hướng, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 vùng. Hệ thống giải trí bao gồm màn hình cảm ứng 9 inch có kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto và 8 loa âm thanh. Tại Việt Nam, Mazda BT-50 không phải là một cái tên quen thuộc hay được nhắc đến. Sức tiêu thụ của mẫu xe này cũng chỉ nhỉnh hơn Isuzu D-Max và Nissan Navara chứ chưa “phổ cập” nhiều như Ford Ranger hay Toyota Hilux hoặc Mitsubishi Triton. Nguyên nhân là bộ 3 mẫu xe kể trên sở hữu thiết kế nội/ngoại thất khá hấp dẫn, chưa kể đến các trang bị chiều lòng khách Việt hơn còn lợi thế của Mazda BT-50 đến từ việc giá rẻ. Theo kết quả bán hàng được Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong 5 tháng đầu năm 2021 Mazda BT-50 chỉ bán ra được tổng cộng 568 chiếc. Trong khi đó, doanh số công dồn của Toyota Hilux và Mitsubishi Triton đều vượt mốc 1.000 xe và Ford Ranger tiêu thụ được tới 6.158 chiếc. Video: Mazda BT-50 từ 659 triệu sắp về Việt Nam trang bị những gì?

